Februárová starostlivosť o psie labky. Prečo sa oplatí mať doma biely jogurt?

Záver zimy patrí k obdobiam, ktoré psie labky zaťažujú najviac. Striedanie mrazu, mokrého snehu, blata a predovšetkým posypovej soli vedie k tomu, že koža na vankúšikoch môže praskať, vysušovať sa a štípať. U mnohých psov sa objavuje aj začervenanie či svrbenie. Hoci majitelia zvyknú labky po prechádzke opláchnuť vodou, niekedy to nestačí na rýchlu úľavu.
Odporúčané video: ako sa o psie labky starať v zime
Video, ktoré vysvetľuje praktické rady pre zimnú starostlivosť o packy, nájdeš tu:
Jednou z bezpečných domácich možností, ako podráždenie dočasne zmierniť, je použiť obyčajný biely jogurt. Nepôsobí ako liek, ale môže pomôcť pri ľahkých problémoch vďaka chladivému efektu a obsahu probiotík.
Prečo zimná zmes mrazu a soli dráždi psie labky
Posypová soľ môže pokožku na labkách:
- vysušovať
- stať sa zdrojom podráždenia
- podporiť vznik drobných prasklín
- vytvoriť podmienky pre rozmnoženie kvasiniek alebo baktérií, ak je koža už poškodená
Častými príznakmi sú zčervenanie medzi prstami, olizovanie a nepríjemné svrbenie. Tieto prejavy však môžu mať aj iné príčiny (alergie, infekcie, poranenia), preto treba byť opatrný.
Ako môže jogurt pomôcť
Biely jogurt nie je liečivý prípravok, no jeho použitie má niekoľko reálnych účinkov, ktoré môžu psovi priniesť úľavu:
1. Chladivý efekt
Studený jogurt dokáže okamžite zmierniť pálenie a svrbenie spôsobené soľou či suchou pokožkou.
2. Zvlhčenie kože
Jogurt pomáha krátkodobo zvlhčiť suchú a podráždenú kožu, čo môže prispieť k rýchlejšiemu upokojeniu.
3. Prítomnosť probiotík
Jogurt obsahuje živé probiotické kultúry, ktoré môžu podporiť prirodzenú mikroflóru kože. Tento účinok je podporný, nie liečebný. Probiotiká nezlikvidujú bakteriálne alebo kvasinkové infekcie, ale môžu čiastočne podporiť kožnú rovnováhu.
Pravdivé dôležité upozornenie
Jogurt nelieči aktívne infekcie, hlboké praskliny ani rany. V takých prípadoch je nevyhnutná veterinárna kontrola.
Ako jogurt použiť bezpečne
- Po príchode domov labky umyte vlažnou vodou, aby ste odstránili soľ a špinu.
- Starostlivo ich osušte – vlhkosť môže podráždenie zhoršiť.
- Na podráždené miesta naneste tenkú vrstvu studeného bieleho jogurtu.
- Nechajte pôsobiť približne 5–10 minút.
- Ak pes jogurt zlíže, vo väčšine prípadov to nepredstavuje riziko, ak netrpí intoleranciou laktózy.
Kedy jogurt radšej NEPOUŽIŤ
- ak má pes hlboké praskliny alebo rany,
- ak labky výrazne zapáchajú (môže ísť o infekciu),
- ak pes kríva alebo je miesto bolestivé na dotyk,
- ak má pes alergiu na mliečne produkty.
Aký jogurt je vhodný?
Vyberajte:
- čistý biely jogurt
- bez sladidiel a bez xylitolu (xylitol je pre psov toxický)
- ideálne plnotučný a hustý – lepšie drží na labkách
Nízkotučné alebo ochutené jogurty nie sú vhodné.
Jogurt ako jemná prevencia, nie liečba
Pravidelné zvlhčenie podráždenej kože môže pomôcť udržať labky v lepšej kondícii. Jogurt je lacný a ekologický spôsob, ako psovi priniesť krátkodobú úľavu.
Je však dôležité zdôrazniť, že:
- nejde o veterinárnu liečb
- pri pretrvávajúcich problémoch je nutné vyšetrenie
- pri infekciách sa používajú lieky predpísané veterinárom
Jogurt teda patrí medzi doplnkové a bezpečné domáce opatrenia, ktoré pomáhajú najmä pri miernom podráždení spôsobenom zimným prostredím.