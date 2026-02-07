Február je pre vašu záhradu kľúčový mesiac. Čo by ste mali urobiť práve teraz?

Máte už záhradu pripravenú na jar? Ak vám to počasie dovolí, môžete sa pustiť nielen do prípravy záhonov, ale aj do boja proti prezimujúcim škodcom či do predpestovania zeleniny a okrasných rastlín.
Február je ideálnym obdobím na prvé kroky novej sezóny.
Zdá sa vám február ešte príliš chladný? Omyl!
Najchladnejšie obdobie roka sa pomaly končí a prichádza február. Ak vlastníte záhradu, predzáhradku alebo malé políčko, určite už netrpezlivo čakáte na novú sezónu.
Práve tento mesiac je vhodný na postupnú prípravu na jar.
Aj keď je stále chladno a často sa objavujú zrážky, ak sa počasie trochu umúdri, vyrazte aspoň na krátku kontrolu záhrady.
Zhodnoťte, čo ste minulý rok nestihli dokončiť a ktoré práce by bolo dobré ešte dorobiť.
Kde začať s februárovými prácami?
Veľmi užitočné video o všetkých dôležitých februárových prácach v záhrade nájdete tu:
Pôda, rastliny aj budúca úroda si pýtajú pozornosť
Jednou z hlavných úloh je príprava pôdy na novú sezónu. Koncom jesene alebo začiatkom zimy sa zvyčajne záhony rytím upravujú, odstraňuje sa burina a pridáva sa vrstva organického hnojiva.
Čerstvý kravský alebo konský hnoj má dostatok času dozrieť priamo na záhone.
Vo februári už však na to nebýva veľa času. Ak chcete pôdu prihnojiť, zamerajte sa radšej na vyzreté hnojivá alebo hotové priemyselné produkty.
Organické hnojivá sú však stále základom kvalitnej pôdy a dobrých pestovateľských podmienok.
Ak ste to ešte nestihli, stále máte možnosť prehádzať kompost a pripraviť ho na ďalšie použitie.
Rez stromov a ochrana pred škodcami
Február je vhodný aj na prerezávanie drevín, ktoré nekvitnú na starom dreve.
Stromy a kríky sú v tomto období v pokoji, takže zásah znášajú lepšie a rýchlejšie sa zregenerujú.
Ak teplota vystúpi nad 10 °C a deň je suchý a bez vetra, môžete pristúpiť k predjarným postrekom proti škodcom. Tie pomáhajú zlikvidovať parazity, ktoré prezimovali na stromoch.
Pri postrekoch sa zamerajte nielen na korunu, ale aj na kmeň. Práve v kôre sa totiž škodcovia často ukrývajú počas zimy.
Február je ideálny čas na predpestovanie rastlín
V tomto období môžete začať s predpestovaním letničiek, byliniek aj zeleniny. Pod sklo alebo do nádob môžete vysievať napríklad:
- aksamitníky,
- georgíny,
- krásnoočká,
- nechtíky,
- petúnie,
- povojnice,
- slezy,
- stračky,
- echinaceu,
- rudbekie,
- bazalku a majorán.
Zo zeleniny môžete začať pestovať zo semien:
- kaleráby,
- karfiol,
- brokolicu,
- paradajky,
- papriky,
- baklažány,
- šaláty,
- uhorky.
Tieto rastliny však potrebujú teplo, preto im zabezpečte parapet na okne alebo vykurovaný skleník.
Do pareniska alebo skleníka môžete bez obáv vysiať aj:
- reďkovky,
- mrkvu,
- zeler,
- špenát.
Tieto plodiny zvládnu aj chladnejšie dni a dobre prečkajú koniec zimy.
Záver
Február síce ešte patrí k zimným mesiacom, no pre záhradkárov predstavuje dôležitý štart novej sezóny.
Príprava pôdy, rez drevín, ochrana proti škodcom a predpestovanie rastlín vám pomôžu zabezpečiť zdravú a úrodnú záhradu na jar.
Ak začnete včas, odmenou vám bude bohatá úroda a krásne kvety počas celého roka.