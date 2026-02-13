Fašiangy 2026. Čo tučné jedlá robia s naším telom a prečo kedysi prirodzene nasledoval pôst

Fašiangy – obdobie veselíc, sprievodov masiek a dobrého jedla – patria k najživším tradíciám v našom kultúrnom priestore. Aj keď dnes často pôsobia iba ako príležitosť na bohaté hodovanie, ich korene sú spojené s veľmi praktickými a pôstnymi pravidlami roka. A z pohľadu modernej výživy dávajú tieto staré zvyky dokonca ešte väčší zmysel než kedysi.
Keď sa dnes zamýšľame nad fašiangovými špecialitami – jaternicami, jelitami či zabíjačkovou polievkou – mnohí z nás riešia otázky zdravia a váhy. Naši predkovia však jedli tučné jedlá v presne vymedzenej časti roka, a to z dôvodov, ktoré vyplývali zo spôsobu života aj dostupnosti potravín. Problémom dnešnej doby teda nie je to, že si tučné jedlá doprajeme počas fašiangov – ale že ich máme k dispozícii po celý rok.
Prečo boli fašiangy vždy obdobím hojnosti?
1. Po zabíjačke bolo treba mäso rýchlo spracovať
Predkovia nemali chladničky ani iné moderné možnosti skladovania potravín. Ak sa zaklala ošípaná, mäso aj vnútornosti sa museli spotrebovať v čo najkratšom čase, najmä v zime, keď prirodzený chlad pomáhal zachovať potraviny dlhšie.
2. Zima si vyžadovala vyšší príjem energie
Domy sa vykurovali len čiastočne a život bol fyzicky náročnejší než dnes. Mastné jedlá poskytovali kalorickú zásobu, ktorá bola v mrazivých podmienkach nevyhnutná.
3. Fašiangy boli posledným sviatočným obdobím pred pôstom
Fašiangové utorok je tradične posledným dňom osláv. Nasleduje Popolcová streda, ktorou sa začína 40-dňový pôst vedúci k Veľkej noci.
V roku 2026 pripadá Popolcová streda na 18. februára.
Fašiangy, pôst a karneval – ako spolu súvisia
Slovenské fašiangy sú obdobou českého masopustu a latinského karnevalu. Hoci názvy znejú odlišne, jadro tradície je rovnaké.
- fašiangy – obdobie zábav, hodovania a spoločenských osláv medzi Traja kráľmi a Popolcovou stredou,
- pôst – čas obmedzenia stravy a duchovnej prípravy na Veľkú noc,
- karneval – pochádza z talianskych slov carne vale alebo carne levare, čo znamená „zbohom mäsu“ alebo „odstrániť mäso“.
Všetky tri pojmy opisujú rovnaký princíp: obdobie osláv končí dňom, keď sa začína pôst.
Ako vyzerala pôstna strava kedysi?
Pôst neznamenal hladovanie, ale jasné obmedzenia v jedálničku:
- mäso teplokrvných zvierat sa nejedlo
- znižoval sa príjem tukov
- využívali sa jednoduché suroviny – obilniny, strukoviny, zemiaky, kapusta
- ryby boli povolené a v mnohých regiónoch tvorili základ jedál
- sladkosti a čerstvé ovocie boli v predjarí vzácne, najmä mimo miest
Strava bola prirodzene skromná a nezaťažovala tráviaci systém. Vďaka tomu mali ľudia viac energie na jarné práce, ktoré prichádzali ihneď po skončení zimy.
Čo o tučných jedlách a mäse hovorí vedecký pohľad?
Moderná výživa potvrdzuje mnohé pravidlá, ktoré kedysi ľudia dodržiavali z tradície.
Tučné jedlá môžu:
- zvyšovať hladinu LDL cholesterolu („zlý cholesterol“)
- podporovať vznik aterosklerózy
- zvyšovať riziko srdcovo-cievnych ochorení
- preťažovať pečeň a žlčník
- urýchľovať priberanie a podporovať rozvoj obezity
- zvyšovať riziko inzulínovej rezistencie a cukrovky 2. typu
Nadmerná konzumácia červeného a spracovaného mäsa môže:
- zvyšovať krvný tlak pre vysoký obsah soli
- dráždiť tráviaci trakt
- podporovať vznik rakoviny hrubého čreva a žalúdka (spracované mäso je podľa WHO zaradené medzi karcinogény)
- zaťažovať obličky pri dlhodobo vysokom príjme bielkovín
Presne tieto dôsledky dnes predstavujú jeden z hlavných dôvodov, prečo odborníci odporúčajú striedmosť.
Prečo to mali naši predkovia v niečom jednoduchšie?
Najväčší rozdiel medzi vtedajším a dnešným stravovaním je dostupnosť:
- kedysi boli fašiangové dobroty výnimočnou udalosťou
- dnes si mäso aj údeniny môžeme kúpiť kedykoľvek
- spracované potraviny sú bežnou súčasťou stravy
- fyzická aktivita obyvateľov je neporovnateľne nižšia
To, čo kedysi predstavovalo sviatok, sa stalo celoročnou normou. A práve preto dnes organizmus trpí dôsledkami, ak nepoznáme hranice.
Čo môžeme urobiť dnes – a funguje to?
Z fašiangových tradícií si môžeme priniesť späť to najpodstatnejšie:
- krátke obdobie striedmej stravy pred jarným obdobím
- zníženie konzumácie mäsa na niekoľko dní v týždni
- pravidelné odľahčovacie dni, ktoré nezaťažia trávenie
- väčší dôraz na rastlinnú stravu, ryby a prirodzene jednoduché jedlá
Tak môžeme opäť nájsť rovnováhu medzi sviatočným obdobím hojnosti a každodenným životom, ktorý si vyžaduje umiernenosť.