Fašiangové vdolky ku kávičke: Takto ich robili naše staré mamy a my sme ich milovali!

Vdolky
Vdolky Foto: depositphotos.com

Vdolky patria k tradičným sladkým dobrotám, ktoré si spájame s detstvom, domácou kuchyňou a vôňou čerstvého kysnutého cesta. Hoci ide najmä o českú špecialitu, podobné koláčiky nájdeme aj v Bavorsku či u ďalších susedov.

U nás však majú vdolky výnimočné miesto – sú súčasťou kuchyne ešte z čias, keď sa zložité zákusky a liate koláče vôbec nepripravovali.

Existuje viacero variantov, no klasika v podobe povidiel so šľahačkou na mäkkom, nadýchanom a jemne mastnom vdolku je jednoducho neprekonateľná.

Spomínate si na vdolky?

Kedy ste ich mali naposledy? Možno si ich spájate so školskou jedálňou, možno s babičkinou kuchyňou alebo s fašiangami. Vdolky síce nepatria medzi jedlá známe po celom svete, no v našich končinách majú pevné miesto.

Ani v školských jedálňach neboli zlé – práve naopak. Ako deti sme sa na sladké obedy vždy tešili, veď bývali len raz do týždňa. Vdolky tam súperili o obľúbenosť s buchtičkami so šodó, ryžovým nákypom či žemľovkou.

Vdolky a im podobné sladké jedlá

Naša kuchyňa pozná množstvo kysnutých sladkých pokrmov. Vdolky stoja niekde medzi lievancami a šiškami – sú menšie než šišky, vyššie než lievance a vďaka droždiu krásne nadýchané.

Vdolky podľa starých mám – nielen na fašiangy

Dnes si ich väčšinou smažíme, no kedysi sa piekli na liatinových platniach sporákov alebo v rúre. Ak sa rozhodnete pre smaženie, treba dbať na správny postup:

  • olej musí byť dostatočne rozpálený, no nie prepálený
  • používajte tuk vhodný na fritovanie
  • hotové vdolky ukladajte na papierové utierky, aby sa zbavili prebytočného tuku

Takto budú krásne chrumkavé zvonka a mäkké vo vnútri.

Videorecept

Ak si chcete prípravu pozrieť priamo v praxi, môžete sa inšpirovať videoreceptom pani Boženy Tompichovej z YouTube kanála Českého rozhlasu:

Čím vdolky ozdobiť a dochutiť?

Možností je veľa a fantázii sa medze nekladú:

  • pravá šľahačka
  • domáci džem alebo zaváranina
  • kvalitné slivkové povidlá ochutené rumom a citrónovou kôrou
  • strúhaný tvaroh
  • lyžica smotany

V lete vdolky výborne doplní čerstvé ovocie – najmä čučoriedky, maliny, jahody alebo iné drobné lesné či záhradné plody.

Najdôležitejšie však je, aby bolo cesto dobre vykysnuté a vdolky správne usmažené či upečené: jemné, nadýchané a zároveň dostatočne prepečené.

