Fašiangové vdolky ku kávičke: Takto ich robili naše staré mamy a my sme ich milovali!

Vdolky patria k tradičným sladkým dobrotám, ktoré si spájame s detstvom, domácou kuchyňou a vôňou čerstvého kysnutého cesta. Hoci ide najmä o českú špecialitu, podobné koláčiky nájdeme aj v Bavorsku či u ďalších susedov.
U nás však majú vdolky výnimočné miesto – sú súčasťou kuchyne ešte z čias, keď sa zložité zákusky a liate koláče vôbec nepripravovali.
Existuje viacero variantov, no klasika v podobe povidiel so šľahačkou na mäkkom, nadýchanom a jemne mastnom vdolku je jednoducho neprekonateľná.
Spomínate si na vdolky?
Kedy ste ich mali naposledy? Možno si ich spájate so školskou jedálňou, možno s babičkinou kuchyňou alebo s fašiangami. Vdolky síce nepatria medzi jedlá známe po celom svete, no v našich končinách majú pevné miesto.
Ani v školských jedálňach neboli zlé – práve naopak. Ako deti sme sa na sladké obedy vždy tešili, veď bývali len raz do týždňa. Vdolky tam súperili o obľúbenosť s buchtičkami so šodó, ryžovým nákypom či žemľovkou.
Vdolky a im podobné sladké jedlá
Naša kuchyňa pozná množstvo kysnutých sladkých pokrmov. Vdolky stoja niekde medzi lievancami a šiškami – sú menšie než šišky, vyššie než lievance a vďaka droždiu krásne nadýchané.
Vdolky podľa starých mám – nielen na fašiangy
Dnes si ich väčšinou smažíme, no kedysi sa piekli na liatinových platniach sporákov alebo v rúre. Ak sa rozhodnete pre smaženie, treba dbať na správny postup:
- olej musí byť dostatočne rozpálený, no nie prepálený
- používajte tuk vhodný na fritovanie
- hotové vdolky ukladajte na papierové utierky, aby sa zbavili prebytočného tuku
Takto budú krásne chrumkavé zvonka a mäkké vo vnútri.
Videorecept
Ak si chcete prípravu pozrieť priamo v praxi, môžete sa inšpirovať videoreceptom pani Boženy Tompichovej z YouTube kanála Českého rozhlasu:
Čím vdolky ozdobiť a dochutiť?
Možností je veľa a fantázii sa medze nekladú:
- pravá šľahačka
- domáci džem alebo zaváranina
- kvalitné slivkové povidlá ochutené rumom a citrónovou kôrou
- strúhaný tvaroh
- lyžica smotany
V lete vdolky výborne doplní čerstvé ovocie – najmä čučoriedky, maliny, jahody alebo iné drobné lesné či záhradné plody.
Najdôležitejšie však je, aby bolo cesto dobre vykysnuté a vdolky správne usmažené či upečené: jemné, nadýchané a zároveň dostatočne prepečené.