Fascinujúce paradoxy života morského koníka. Najpomalší plavec, ale výnimočný lovec. Mláďatá rodí samec

Možno by ste čakali, že tvor, ktorého meno pripomína suchozemského koňa, bude rýchly a elegantný plavec, ktorý suverénne križuje morské hlbiny. Opak je však pravdou. Morský koník je jedným z najpomalších obyvateľov oceánov, no napriek svojej pomalosti patrí medzi najúspešnejších lovcov. A aby paradoxov nebolo málo – jeho mláďatá privádza na svet samec.

Meno podľa hlavy, no podobnosť tým končí

Tento neobyčajný tvor, odborne nazývaný Hippocampus, dostal svoje ľudové pomenovanie podľa zvláštne tvarovanej hlavy, ktorá pripomína hlavu koňa. Tým však podobnosť so suchozemským zvieraťom končí. Zatiaľ poznáme približne 50 druhov morských koníkov, ktoré obývajú plytké tropické aj mierne vody, kde plávajú medzi koralmi, riasami a rôznymi morskými rastlinami. Ich výskyt je pomerne častý v oblasti Austrálie, juhovýchodnej Ázie, ale aj v pobrežných vodách Európy.

Ak ste ešte nikdy nevideli morského koníka v akcii, určite vás zaujme nasledujúce video, ktoré približuje jeho každodenný život v oceáne:

VIDEO: Fascinujúci život morského koníka

Pohyb s minimálnou rýchlosťou, ale so špeciálnymi schopnosťami

Pre pohyb využíva morský koník iba malú chrbtovú plutvu, ktorá sa pohybuje mimoriadne rýchlo. Napriek tomu však dokáže plávať len veľmi pomaly, a to najmä kvôli svojej neobyčajnej vzpriamenej polohe tela, ktoré kladie značný odpor vo vode. Aby svojmu telu pomohol udržiavať stabilitu a zároveň šetriť energiu, využíva svoj špecificky zatočený chvost, ktorý mu umožňuje pevne sa prichytiť na morské rastliny či rôzne predmety pod vodou.

Zaujímavosťou je aj to, že má vo svojom tele malý plávací mechúr, ktorý mu pomáha regulovať pohyb smerom hore alebo dolu vo vodnom stĺpci. Táto schopnosť je pre neho životne dôležitá, pretože práve vďaka nej dokáže efektívne prečkať dlhé chvíle bez aktívneho plávania.

Unikátny životný cyklus: Mláďatá nosí a rodí samec

Životný cyklus morského koníka je skutočne jedinečný v celej živočíšnej ríši. Na rozdiel od väčšiny zvierat, u ktorých tehotenstvo a pôrod znáša samica, u morských koníkov túto dôležitú úlohu preberá samec. Na bruchu má špeciálny vak, ktorý pripomína klokaniu kapsu. Samica do tohto vaku nakladie desiatky až stovky vajíčok, ktoré tu zostávajú približne 45 dní.

Keď príde čas narodenia mláďat, samec začne intenzívne pumpovať vodu do svojho brušného vaku, aby sa mláďatá mohli dostať von. Tento pôrod, ktorý pripomína skôr výbuch malých koníkov do okolitej vody, je fascinujúcim divadlom. Novonarodené mláďatá sa potom ihneď zhlukujú do skupiniek a držia sa navzájom pomocou chvostíkov, aby sa nestratili v prúdoch oceánov.

Ich prvou úlohou je okamžité hľadanie potravy a skrývanie sa pred predátormi. Najväčšie nebezpečenstvo im hrozí od krabov, ktorí majú dostatočne silné klepetá na prelomenie ich ochranného kruniera a kostnatej stavby tela. Mladé morské koníky tak už od prvých chvíľ života bojujú o prežitie.

Majstri maskovania a výborní lovci

Morské koníky sú na svoju pomalosť perfektne prispôsobené. Ich zdanlivá nevýhoda je totiž dokonale vyvážená schopnosťou maskovať sa, vďaka čomu ich vo voľnej prírode prakticky nezbadáte. V koži majú špeciálne pigmentové bunky nazývané chromatofory, ktoré im umožňujú meniť farbu a vzory, a teda splynúť dokonale s okolím. Ak sú medzi koralmi, môžu napodobniť ich textúru aj farbu. Ak sú v riasach, stanú sa takmer neviditeľnými medzi zelenými listami.

Táto schopnosť maskovania však neslúži len na ochranu pred predátormi, ale aj na efektívne získavanie potravy. Keďže sú morskí koníky pomalí, nemôžu si dovoliť naháňať svoju korisť. Namiesto toho trpezlivo čakajú, až k nim potrava sama pripláva. Akonáhle je malý kôrovec či drobná rybka v ich dosahu, využijú svoju predĺženú, rúrkovitú tlamu a korisť jednoducho vcucnú. Pretože im chýba žalúdok a nemôžu prijímať veľké množstvo potravy naraz, sú nútení loviť prakticky nepretržite celý deň, aby si zabezpečili dostatok výživy.

Výnimočný, no ohrozený obyvateľ oceánov

Napriek tomu, že morský koník patrí medzi najpôsobivejšie tvory morského sveta, mnohé druhy sú dnes ohrozené. Hlavnými dôvodmi sú znečisťovanie morí, ničenie ich prirodzených biotopov a tiež ich nelegálny odchyt. Preto je dôležité, aby sme o týchto nádherných tvoroch vedeli viac a podporovali ich ochranu.