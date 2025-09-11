Farby hubiek na umývanie riadu nie sú náhodné. Toto by ste mali vedieť skôr, než ich použijete

Väčšina z nás siaha po hubke bez toho, aby riešila jej farbu. V obchodoch vidíme žlté, zelené, červené či modré hubky a máme pocit, že odtieň je len dizajnová záležitosť. Pravda je však trochu iná – farba môže naznačovať tvrdosť a určenie hubky, no nejde o univerzálny systém platný pre všetkých výrobcov.
Od morských húb až k moderným hubkám
Hubky ako také nie sú žiadnym novým vynálezom. V starovekom Grécku a Ríme sa využívali prírodné morské huby (Spongia officinalis). Boli súčasťou každodenného života – ľudia sa nimi umývali a zároveň nimi čistili svoje domovy.
Dnes sa hubky vyrábajú z umelých materiálov a väčšinou majú dve vrstvy:
- mäkkú penovú časť – na bežné čistenie
- drsnejšiu abrazívnu časť – na odolnejšie nečistoty
Výrobcovia často používajú rôzne farby, ktoré môžu signalizovať tvrdosť. Je však dôležité vedieť, že neexistuje jednotná norma – to, čo je u jednej značky žlté a mäkké, môže byť u inej značky tvrdšie.
Najčastejšie používané farby hubiek
Žltá hubka
Zvyčajne patrí medzi najjemnejšie varianty. Vhodná je na poháre, porcelán či iné krehké povrchy, ktoré by sa pri drsnejšom čistení mohli poškriabať. Hodí sa na odstránenie ľahších nečistôt a škvŕn.
Modrá hubka
Často je podobne mäkká ako žltá, niekedy o niečo pevnejšia. Niektorí výrobcovia ju odporúčajú aj na panvice s nepriľnavým povrchom, pretože nebýva príliš abrazívna. Vždy je však lepšie si najprv vyskúšať, či daný povrch nepoškodí.
Červená, oranžová alebo ružová hubka
Tieto hubky bývajú stredne tvrdé a univerzálne. Dobre poslúžia na bežný riad, hrnčeky či hrnce s mastnotou. Môžu si poradiť aj s odolnejšími škvrnami, no na citlivom povrchu existuje riziko poškriabania.
Zelená hubka
Patrí medzi najdrsnejšie. Používa sa na pripáleniny alebo zaschnuté zvyšky jedla. Je veľmi účinná, ale zároveň aj riziková – môže poškodiť smalt, sklo, porcelán alebo povrch panvíc s nepriľnavou úpravou. Preto je vhodné používať ju len na riad a povrchy, kde škrabance neprekážajú.
Prečo je dôležité používať viac hubiek
Hubka je jednou z najšpinavších pomôcok v domácnosti. Pri nesprávnom používaní sa v nej rýchlo množia baktérie. Preto odborníci odporúčajú:
- mať viac hubiek na rôzne účely – inú na riad, inú na kuchynskú linku či sporák,
- hubku pravidelne čistiť alebo dezinfikovať (napríklad prepláchnutím v horúcej vode alebo krátkym ohrevom v mikrovlnke, vždy vlhkú),
- hubku včas vymeniť – podľa intenzity používania približne raz za týždeň až dva.
Farba hubky vám môže pomôcť odhadnúť, na čo je určená – jemnejšie farby bývajú mäkšie, tmavšie a sýtejšie odtiene zas tvrdšie. Treba si však uvedomiť, že nejde o oficiálne pravidlo. Najistejšie je vždy skúsiť hubku na malej ploche a zistiť, či nepoškodzuje povrch.
Nabudúce, keď budete siahať po hubke, nezabudnite – farba môže veľa napovedať, ale rozhodujúce je, ako ju používate a ako často ju meníte.