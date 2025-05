Fantastický trik na oddelenie žĺtka od bielka. Stačí obyčajná PET fľaša a kuchyňa ostane čistá!

Poznáte to určite všetci – pustíte sa s nadšením do pečenia lahodného koláča alebo vzdušného dezertu, no recept vás hneď v prvom kroku zaskočí slovami „oddeľte žĺtky od bielkov“. V takej chvíli nastáva stresujúci moment, pretože tradičné prelievanie žĺtka zo škrupiny do škrupiny nie vždy vyjde podľa predstáv. Existuje však oveľa jednoduchší, efektívnejší a čistejší spôsob, ktorý by ste mali určite vyskúšať.