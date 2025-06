Fantastický sirup z medovky, ktorý milovali už naše staré mamy. Pripravte si ho doma aj vy

Naše staré mamy veľmi dobre vedeli, že počas teplých jarných a letných dní je ideálny čas pripraviť sa na sychravú jeseň a mrazivú zimu. A práve preto zbierali a sušili množstvo liečivých bylín, aby mali prírodnú lekáreň vždy po ruke, keď ju budú najviac potrebovať. Jednou z najcennejších bylín, ktorá v domácnosti nikdy nechýbala, bola práve medovka. Dnes si povieme, ako si z nej pripraviť výborný sirup podľa receptu, ktorý poznali už generácie pred nami.

Medovka lekárska: liek, ktorý sa hodí takmer na všetko

Medovku určite poznáte už od detstva. Možno vám ju v podobe voňavého čaju pripravovala mama, keď vás trápilo bolenie hrdla, alebo vám ho stará mama varila pri bolestiach bruška. Je však možné, že ste počuli aj o jej blahodarných účinkoch pri problémoch so spánkom. Medovka lekárska je totiž doslova všestrannou bylinkou, ktorá účinne pomáha s množstvom rôznych zdravotných problémov.

Táto voňavá bylinka upokojuje žalúdok a uľaví od tráviacich ťažkostí, vrátane nadúvania či tehotenskej nevoľnosti. Je výborná aj pri prechladnutí či bolestiach hlavy, dokonca dokáže zmierniť aj migrénu. Najväčšou prednosťou medovky je však jej výrazne upokojujúci vplyv na nervovú sústavu. Dokáže navodiť príjemnú pohodu, znížiť stres, zmierniť úzkosť, upokojiť búšenie srdca, a dokonca môže byť nápomocná aj pri panických atakoch.

Ako správne usušiť medovku na zimu?

Ak chcete mať túto skvelú bylinku po celý rok k dispozícii, môžete si ju nazbierať počas letných mesiacov a jednoducho usušiť. Najlepší čas na zber medovky je jún a júl, kedy sú lístky mladé a obsahujú najviac účinných látok. Bylinky strihajte najlepšie v skorých ranných hodinách, ideálne za slnečného počasia.

Nazbieranú medovku viažte do menších kytičiek a zaveste ich dolu hlavou na tienisté a dobre vetrané miesto, napríklad na pôjde či v suchej komore. Medovka by nemala byť vystavená priamemu slnku, pretože by stratila veľa zo svojich cenných látok a jemnú vôňu.

Po dôkladnom vysušení skladujte medovku v uzatvorených pohároch alebo plechovkách, aby ste zabránili strate arómy. Počas chladných jesenných a zimných dní vás potom určite poteší lahodný čaj, ktorý si zo sušenej medovky pripravíte.

Vyskúšajte tradičný medovkový sirup: obľúbia si ho aj deti!

Sušená medovka je skvelá, no ešte lahodnejšou formou, ktorú si obľúbia aj deti, je domáci medovkový sirup. Prinášame vám tradičný recept, ktorý je overený časom a skutočne stojí za to ho vyskúšať.

Na prípravu domáceho medovkového sirupu budete potrebovať:

približne 40 čerstvých stoniek medovky (čím viac, tým lepšia chuť aj účinky)

2 litre čistej vody

2 kilogramy kryštálového cukru

30 ml kyseliny citrónovej (zabezpečí konzerváciu a jemne kyselkavú chuť)

2 čerstvé citróny, ideálne bio kvality

Postup prípravy krok za krokom:

Najskôr vodu prevarte a nechajte ju úplne vychladnúť. Je dôležité, aby voda nebola horúca, pretože by sa tak stratilo mnoho cenných látok z bylinky. Do vychladenej vody pridajte dobre opláchnuté stonky medovky spolu s lístkami a na tenké kolieska nakrájanými citrónmi (aj s kôrou). Všetko dôkladne premiešajte, nádobu prikryte čistou utierkou alebo viečkom a nechajte 48 hodín lúhovať na chladnejšom mieste, napríklad v komore alebo v chladničke. Po dvoch dňoch sirup dôkladne preceďte cez jemné sitko alebo gázu, aby v tekutine nezostali žiadne lístky ani iné zvyšky. Následne pridajte do precedenej tekutiny cukor a kyselinu citrónovú. Zmes jemne zahrievajte na miernom ohni, až kým sa všetok cukor dokonale nerozpustí. Nie je nutné, aby sirup vrelo, dôležité je len jeho jemné zahriatie. Hotový horúci sirup nalejte do čistých sklenených fliaš, ihneď ich dobre uzavrite a nechajte prirodzene vychladnúť. Skladujte ich na chladnom a tmavom mieste, ideálne v špajze alebo pivnici.

Extra tip na obmenu sirupu

Ak chcete vyskúšať zaujímavú obmenu a ešte zvýšiť jeho priaznivé účinky, pridajte k medovke aj mätu v pomere 1:1. Výsledný sirup bude mať príjemnú, sviežu bylinkovú chuť a okrem upokojenia nervov skvele pôsobí aj proti tráviacim problémom či bolesti hlavy.