Fantastický jogurtový koláč: Rýchly, nadýchaný a jemný ako obláčik

Nie každý rýchly recept musí byť odfláknutý alebo chuťovo nevýrazný. Tento jogurtový koláč je toho dôkazom – jednoduchý, vláčny a jemný dezert, ktorý chutí ako nadýchaný obláčik. Hodí sa na víkendové raňajky, ku popoludňajšej káve, ale pokojne aj ako ľahká desiata pre deti i dospelých.
V mnohých krajinách má tento koláč dlhú tradíciu. Zatiaľ čo u nás siahneme často po klasickej bábovke, vo svete je práve jogurtový koláč považovaný za univerzálnu sladkosť – pripravuje sa rýchlo, nie je náročný na suroviny a zvládne ho upiecť aj začiatočník.
Čo budete potrebovať?
Na tento recept si pripravte len niekoľko bežných ingrediencií, ktoré väčšinou nájdete doma:
350 g bieleho jogurtu (najlepšie plnotučného pre krémovú chuť),
4 vajcia,
100 g kryštálového alebo krupicového cukru,
1 lyžičku kypriaceho prášku do pečiva,
štipku soli,
50 g kukuričného škrobu (možno nahradiť zemiakovým alebo vanilkovým pudingovým práškom).
Tip: Ak máte radi jemne vanilkovú chuť, namiesto časti cukru môžete použiť vanilkový cukor alebo do cesta pridať pár kvapiek vanilkovej arómy.
Ako postupovať krok za krokom
Predhrejte rúru
Rúru si nastavte na 150 °C. Koláč sa pečie dlhšie pri nižšej teplote, aby ostal vláčny a nepripiekol sa zhora príliš rýchlo.
Oddelenie vajec
Bielky oddeľte od žĺtkov. Dajte si záležať, aby sa do bielkov nedostal ani kúsok žĺtka – inak by sa sneh nevyšľahal dostatočne.
Žĺtková zmes
Do väčšej misy dajte žĺtky a cukor. Elektrickým šľahačom vyšľahajte do peny, ktorá zosvetlie a zväčší objem. Potom primiešajte jogurt, škrob a kypriaci prášok. Zmes by mala byť hladká a krémová.
Sneh z bielkov
Bielky vyšľahajte so štipkou soli na tuhý sneh. Použite čisté metličky – ak by boli mastné, bielky sa nenapenia.
Spojenie hmôt
Do žĺtkovej zmesi postupne po častiach vmiešavajte sneh. Robte to opatrne, aby sa neporušili vzduchové bublinky – práve tie zabezpečia nadýchanú konzistenciu koláča.
Pečenie
Cesto nalejte do vymastenej a múkou vysypanej formy (môžete použiť klasickú tortovú formu, formu na bábovku alebo aj chlebíčkovú formu). Pečte približne 50 minút pri 150 °C.
Koláč je hotový vtedy, keď má na povrchu zlatistý odtieň a pri jemnom potrasení sa už vnútri nerozlieva, ale zostáva pružný a ľahučký.
Prečo jogurt robí koláč výnimočným?
Jogurt dodáva cestu nielen vláčnosť, ale aj sviežu, jemne kyslastú chuť, ktorá krásne vyvažuje sladkosť. Vďaka nemu zostáva koláč mäkký aj na druhý deň. Navyše je to aj o niečo ľahšia alternatíva k smotanovým či maslovým koláčom.
Tipy na obmeny
Do cesta môžete pridať kúsky čokolády, sušené brusnice alebo hrozienka.
Ak chcete sviežejšiu verziu, pridajte nastrúhanú kôru z citróna alebo pomaranča.
Namiesto klasického bieleho jogurtu môžete použiť aj jogurt s príchuťou (napr. vanilkový či broskyňový) – koláč tak získa jemný nádych inej chuti.
Na vrch po upečení môžete posypať práškovým cukrom, ozdobiť čerstvým ovocím alebo potrieť jemnou vrstvou džemu.
Jogurtový koláč – dezert, ktorý nesklame
Ak hľadáte recept, ktorý je rýchly, jednoduchý a výsledok vždy stojí za to, jogurtový koláč je tou správnou voľbou. Nadýchaný, jemný a pritom sýty – ideálny na chvíle, keď máte chuť na sladké, ale nechce sa vám tráviť hodiny v kuchyni.
Upečte si ho cez víkend a uvidíte, že zmizne zo stola rýchlejšie, než by ste čakali.