Fantastický a málo známy trik, ako dokonale zliať vodu z cestovín bez jedinej straty!

Stáva sa vám, že pri zlievaní cestovín končia špagety alebo vrtuľky v dreze? Existuje pritom veľmi jednoduchý a pritom geniálny spôsob, vďaka ktorému sa vám to už nikdy nestane.
Tento trik je prekvapivo málo známy, hoci je nesmierne praktický. Navyše sa dozviete, prečo by ste vodu z cestovín nemali vylievať a ako vám môže ušetriť veľa práce.
Väčšina ľudí cedník používa nesprávne
Najčastejším spôsobom je držať cedník v jednej ruke a druhou rukou doň vylievať obsah hrnca.
Málokto však tuší, že existujú dva správne spôsoby, ako vodu z cestovín precediť. Rozdiel nie je v žiadnej pomôcke navyše, ale v inom uchopení cedníka.
Možno vás to prekvapí, no práve tu sa skrýva malé kuchynské tajomstvo.
Jednoduchý trik s cedníkom, ktorý zmení váš pohľad na varenie
Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo má cedník okrúhly tvar? Nie je to náhoda. Je prispôsobený presne na to, aby dokonale zapadol do vnútra hrnca.
Postup je jednoduchý:
- Cedník pevne pritlačte z vnútornej strany hrnca priamo na cestoviny.
- Uistite sa, že tesne prilieha a cestoviny nemajú šancu uniknúť.
- Hrnček otočte hore dnom a nechajte vodu vytiecť.
Výsledok? V dreze nezostane ani jedna zatúlaná cestovina a vy ich nemusíte pracne zbierať späť do hrnca.
Video s oboma spôsobmi zlievania vody z cestovín si môžete pozrieť tu:
Vodu z cestovín nikdy nevylievajte
Ďalšou častou chybou je, že ľudia vodu z cestovín automaticky vylievajú do drezu. Počas varenia sa do nej uvoľňuje škrob, ktorý má množstvo praktických vlastností a dá sa výborne využiť.
Teplá voda z cestovín je ideálna napríklad na:
- odmočenie pripálených panvíc a hrncov,
- rozpúšťanie mastnoty a nečistôt pri umývaní riadu.
Nečistoty sa vďaka škrobu uvoľňujú oveľa jednoduchšie a bez zbytočného drhnutia.
Skvelá prísada do slaného cesta
Vodu z cestovín môžete použiť aj pri pečení. Hodí sa na prípravu:
- pizze,
- chleba,
- slaného pečiva.
Keďže je už osolená, dodá cestu lepšiu chuť a škrob pomôže dosiahnuť správnu konzistenciu. Stačí ňou nahradiť obyčajnú vodu a pustiť sa do pečenia.
Základ omáčok, polievok aj pesta
Škrobová voda z cestovín je výborným prírodným zahusťovadlom. Stačí do nej pridať maslo alebo olej a získate jemnú, hladkú omáčku s plnou chuťou.
Výborne sa hodí najmä k špagetám carbonara, kde práve škrobová voda vytvára typickú krémovosť.
Okrem toho ju môžete využiť:
- ako základ do domácich omáčok,
- do pesta,
- alebo namiesto čistej vody do polievky, ktorá bude vďaka tomu hustejšia a výraznejšia.
- Poznámka: Do pravých špagiet carbonara smotana nepatrí.
Úľava pre unavené nohy
Vychladnutú vodu z cestovín môžete využiť aj na starostlivosť o chodidlá. Kúpeľ v tejto vode pomáha zmäkčiť stvrdnutú kožu na pätách a prináša príjemnú relaxáciu.
Ak si pred kúpeľom nohy jemne očistíte pemzou, účinok bude ešte výraznejší.
Ak ste doteraz netušili, koľko možností využitia má voda z cestovín, teraz už viete, že jej vylievanie do drezu je veľká škoda. Tento jednoduchý kuchynský zvyk vám môže ušetriť čas, námahu aj peniaze.