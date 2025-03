Experti upozorňujú na riziká „zázračných“ hubiek. Jednoduché upratovanie môže vyjsť draho pre zdravie

Väčšina z nás uvítala bytosť alebo nástroj, ktorý zjednoduší domáce práce. Keď sa objaví reklamný ťahák na prostriedok, ktorý sľubuje, že upratovanie bude rýchle a bez námahy, mnohí z nás sa nechajú zlákať. No ako už neraz býva, za takéto uľahčenie môže existovať daň, ktorá je väčšia, než by sme očakávali.

V poslednom období sa rozšírili chýry o „zázračných“ alebo „kúzelných“ hubkách, ktoré údajne dokážu odstrániť takmer akúkoľvek špinu za pár minút. Hovoríme o takzvaných melamínových hubkách, ktoré si našli obľubu nielen v zahraničí, ale postupne aj u nás. Ich povrch je navrhnutý tak, aby zmazal mastnotu, škvrny či rôzne usadeniny z kovu, plastu, keramiky a iných povrchov. Iste sa zdá, že takýto pomocník je splneným snom každého, kto túži po rýchlom a efektívnom upratovaní. Problém však spočíva v tom, že odborníci na životné prostredie a iní vedci čoraz hlasnejšie bijú na poplach a upozorňujú, že používanie týchto hubiek je z dlhodobého hľadiska nebezpečné tak pre prírodu, ako aj pre naše zdravie.

Prečo sa označujú za „magické“

Melamínové hubky sú efektívne a zdajú sa „zázračné“ najmä preto, že fungujú vďaka jemnému, avšak abrazívnemu povrchu. Ten účinne odstraňuje prichytené nečistoty, škvrny od farieb či zaschnuté zvyšky jedla bez potreby drahých čistiacich prostriedkov. V praxi to vyzerá tak, že stačí hubku namočiť, zľahka prejsť po znečistenom mieste a špina zmizne. Zdá sa to skoro až príliš jednoduché.

Videá, ktoré ich predstavujú ako „zázračné čistiace produkty“, bežne nájdeme na internete. Dokonca existuje aj video na YouTube od projektu „Žijeme minimalismem“, kde je detailne ukázané, aké účinné môžu tieto hubky byť. Táto demonštrácia však zároveň otvára otázku: Je rýchle a pohodlné odstránenie špiny jediným kritériom, ktoré by nás malo zaujímať?

Materiál s názvom Basotect

Melamínové hubky sa vyrábajú z materiálu zvaného Basotect – ide o melamínovú penu, ktorá je známa najmä v hudobnej či stavebnej oblasti. Je oceňovaná pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti, preto sa často využíva na výrobu akustických panelov, ktoré pohlcujú zvuk, alebo na izoláciu priestorov, kde je potrebné udržiavať stabilnú teplotu. Podnikaví ľudia však rýchlo našli aj ďalší spôsob využitia – melamínovú penu začali uvádzať na trh práve v podobe čistiacich hubiek vhodných na takmer akýkoľvek povrch.

Kde sa skrýva problém?

Pri použití melamínových hubiek na čistenie musíme mať na pamäti, že ich povrch sa pri trení o znečistené miesto postupne opotrebúva. To znamená, že do okolia a do vody, v ktorej hubku namáčame, sa uvoľňujú drobné čiastočky plastu. Hoci sú tie mikroskopické, ich dopad na ľudský organizmus a na prírodu môže byť dramatický. Melamínová pena obsahuje toxické chemické látky, ako napríklad formaldehyd a melamín. Pri vysokých teplotách či dlhodobejšom kontakte s teplom sa tieto látky môžu uvoľňovať do ovzdušia, čo podľa viacerých štúdií zvyšuje riziko karcinogénnych ochorení.

Nemenej závažné je, že drobné plastové čiastočky – tzv. mikroplasty – sa dostávajú do vody, ktorú bežne vylievame do odtoku. Mnohí si povedia, že problém tým končí, keďže vodu odvedie kanalizácia do čističky. Lenže väčšina čistiarní odpadových vôd nedokáže zachytiť mikroplasty, ktoré sú príliš malé na to, aby ich bežné technológie z vody vyfiltrovali.

Putovanie mikroplastov a ich hromadenie

Mikroplasty neputujú len do riek, jazier či oceánov, ale napokon sa môžu dostať do potravinového reťazca. Napríklad ryby a iné vodné organizmy ich môžu požiť, čím sa tieto mikroskopické kúsky plastu postupne koncentrujú v ich telách. A keďže koncovým článkom potravinového reťazca sme často práve my, ľudia, hrozí, že mikročastice skončia na našich tanieroch v podobe mäsa, rýb alebo iných surovín. Navyše, malé mikroplasty môžu z ovzdušia napríklad spolu s dažďom putovať späť na zem a ďalej zamorovať pôdu, ktorú využívame na pestovanie ovocia, zeleniny a iných plodín. Je to začarovaný kruh, ktorý nateraz nemá jednoduché riešenie.

Nepodceňujme riziká

Keďže Basotect je nielen ťažko biologicky odbúrateľný, ale navyše môže obsahovať škodlivé chemické zlúčeniny, vedci čoraz dôraznejšie žiadajú, aby sa používanie melamínových hubiek na čistenie obmedzilo alebo úplne zakázalo, a to na celosvetovej úrovni. Počiatočná služba „zázračnej“ hubky pri odstraňovaní zaschnutého kečupu či starej mastnoty nám síce môže ušetriť pár minút, no vo výsledku tým vytvárame odpad, ktorý môže dlhodobo ohrozovať ekosystém a naše vlastné zdravie.

Dostupné alternatívy

Jedným z možných riešení, ako úplne nezostať bez praktického čistiaceho prostriedku, je siahnuť po alternatívach, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu pomôcť klasické prírodné hubky, iní zase odporúčajú rôzne kefky a textilné handričky z bambusu alebo konope. Hoci nebudú vždy také účinné ako melamínová pena, aspoň minimalizujú vplyv na životné prostredie a na naše zdravie. Obľube sa začínajú tešiť aj silikónové hubky, ktoré síce nevyčistia všetko tak rýchlo, ale dajú sa opakovane použiť a pri ich opotrebení nehrozí tak masívne uvoľňovanie toxínov a mikroplastov.

Čo môžeme urobiť my sami?

Ak napriek všetkému melamínové hubky využívame, určite by sme mali byť čo najopatrnejší. Vyhnúť sa kontaktu s horúcou vodou či vysokými teplotami, aby sa obmedzilo uvoľňovanie formaldehydu a melamínu, môže byť jedno z aspoň čiastkových opatrení. Okrem toho je vhodné znížiť ich celkovú spotrebu a nepoužívať ich na každodenné čistenie všetkých povrchov.

Globálny zákaz je podľa mnohých vedcov len otázkou času. Z hľadiska ochrany životného prostredia a zdravia ľudí by však bolo ideálne, keby sa tento zákaz zaviedol čo najskôr. Už len predstava, že sa nám na tanieri môžu ocitnúť zvyšky mikroskopických plastových čiastočiek pochádzajúcich z čistiacej hubky, je viac než nepríjemná. Kým ale príde ku komplexnému riešeniu, je rozumné premyslieť, čo si do svojej domácnosti prinesieme.

Zhrnutie na záver

„Magické“ alebo „zázračné“ melamínové hubky skutočne fungujú tak, ako ich propagujú reklamy: odstránia špinu rýchlo a relatívne jednoducho. No dôsledky používania tohto pomocníka sa môžu prejaviť až o niečo neskôr. Uvoľňujúce sa mikroplasty a toxické látky končia v odpade, putujú do riek, morí a späť k nám. Môžu sa koncentrovať v organizmoch živočíchov, ktorých konzumujeme, čím priamo ohrozujú aj naše zdravie.

Odborníci preto naliehavo vyzývajú k opatrnosti a presadzujú čo najrýchlejší zákaz výroby a distribúcie týchto produktov na globálnej úrovni. Nie je to len otázka ekológie, ale predovšetkým otázka zodpovednosti voči nám samotným aj voči ďalším generáciám. Stojí nám pár minút ušetrených pri utieraní špiny za také riziko?

Rozhodnutie je na každom z nás. Je síce lákavé obľúbiť si hubku, ktorá všetko vyrieši za zlomok času, no zároveň si treba uvedomiť, že ani tie najúčinnejšie čistiace prostriedky nie sú vždy neškodné. A ak sa obzrieme do budúcnosti, možno práve my dnes môžeme zabrániť tomu, aby sa z melamínovej hubky stal jeden z mnohých neviditeľných, no nebezpečných nepriateľov našej planéty.