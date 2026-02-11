Exotické ovocie kiwano chutí ako ovocie, no botanicky patrí medzi zeleninu. Prečo je to tak?

Kiwano, často nazývané aj „africká rohatá uhorka“, je jedným z najzaujímavejších plodov, ktoré sa v posledných rokoch objavujú v európskych obchodoch. Svojím vzhľadom pripomína niečo medzi uhorkou a pichľavým melónom, no chuťovo je pre mnohých prekvapením – pripomína totiž skôr ovocie než zeleninu.
Hoci sa v kuchyni používa ako ovocie, z botanického hľadiska ide o zeleninu, pretože patrí do čeľade tekvicovitých (rovnako ako uhorky, tekvice či melóny).
VIDEO: Ako vyzerá zrelé kiwano a čo je vo vnútri?
Toto video pekne ukazuje, ako plod vyzerá po rozkrojení a akú má dužinu:
Čo je kiwano a prečo vyzerá tak exoticky?
Kiwano je plod rastliny Cucumis metuliferus. Je typický:
- podlhovastým tvarom
- žltou až oranžovou farbou v zrelosti
- výraznými tvrdými výstupkami na povrchu
- zelenou želatínovou dužinou plnou jedlých semien
Tieto „rohy“ nie sú dekoratívny výmysel — sú prirodzenou súčasťou plodu a slúžia ako ochrana pred bylinožravcami. Preto vznikol názov horned melon (rohatý melón).
Kde má kiwano svoj pôvod?
Kiwano pochádza z polosuchých oblastí južnej Afriky, najmä z regiónu Kalahari. Vyskytuje sa prirodzene v krajinách ako:
- Namíbia
- Botswana
- Zimbabwe
- Juhoafrická republika
- Angola
- Mozambik
Tam ho poznajú stovky rokov a rastlina slúžila aj ako zdroj vody počas obdobia sucha — jej dužina obsahuje veľké množstvo tekutiny.
Dnes sa pestuje aj mimo Afriky, najmä v:
- Austrálii
- na Novom Zélande
- v Kalifornii
- Izraeli
- Čile
- Taliansku a Portugalsku
Ako kiwano chutí naozaj?
Po rozkrojení sa odhalí zelená, priehľadná želatínová dužina plná malých semien. Semená sú jedlé, podobne ako pri uhorke či marakui.
Reálna chuť sa zvyčajne opisuje ako:
- mierne sladká
- so stopami kivi
- s tónmi banánu alebo citrónovej uhorky
- s jemným melónovým nádychom
Treba však dodať, že chuť nie je výrazne sladká. Mnohé plody sú osviežujúce, no skôr jemné než intenzívne. Ide o veľmi vodnaté ovocie (až 85–90 % vody).
Ako kiwano jesť a používať v kuchyni?
Kiwano sa najčastejšie konzumuje tak, že sa rozkrojí a dužina sa vyškrabe lyžičkou. Môžete ju použiť do:
- ovocných šalátov
- smoothie
- jogurtov a tvarohu
- dezertov
- sorbetov
- miešaných nápojov a limonád
Pretože chuť je len jemne sladká, výborne sa kombinuje s výraznejším ovocím — mango, marakuja, ananás, citrusy či papája sú najčastejšie odporúčané kombinácie.
Nutričné vlastnosti
- nízky obsah kalórií (cca 40–45 kcal na 100 g dužiny)
- bohaté na vodu
- obsahuje vitamín C, vitamín A, draslík a horčík
- zdroj prírodných antioxidantov
Dá sa kiwano pestovať v našich podmienkach?
Áno, pestovanie je možné, ale rastlina je teplomilná. Preto je najlepšie pestovať ju:
- v skleníku
- vo fóliovníku
- prípadne na veľmi teplom a chránenom stanovišti
Pravdivé, overené zásady pestovania:
- Semená sú životaschopné a dajú sa ľahko získať z plodu.
- Pred výsevom je vhodné ich krátko namočiť (zlepší klíčenie).
- Sadiť je potrebné po posledných mrazoch — zvyčajne koncom mája.
- Rastlina potrebuje oporu, keďže dorastá do výšky 2–3 metre.
- Kiwano je samosprašné, takže môže priniesť plody aj osamote, no viac rastlín zvyčajne znamená vyššiu úrodu.
- Vyžaduje pravidelnú zálievku a výživnú, dobre priepustnú pôdu.
- Môže sa zaštipovať, no nie je to nutné — ide len o pestovateľskú techniku na lepšie tvarovanie rastu.
Pri optimálnych podmienkach je možné dopestovať niekoľko plodov aj na Slovensku či v Česku.
Zhrnutie
- ✔ Pochádza z južnej Afriky (Kalahari).
- ✔ Patrí do čeľade tekvicovitých → botanicky zelenina.
- ✔ Chuťovo pripomína mix kiwi, banánu, uhorky a melóna.
- ✔ Dužina je želatínová, zelená, so semienkami.
- ✔ Je nízkokalorické a hydratačné.
- ✔ Pestovanie je možné aj u nás, no vyžaduje teplo.
- ✔ V kuchyni sa používa najmä ako ovocie.