Existuje jedna vec, ktorú mačky skutočne neznášajú, ale ich pánovia ju neustále robia

Väčšina milovníkov mačiek sa svojim štvornohým chlpáčom rada venuje a často ich skúša maznaním roztomilo „rozoberať“. Dokonca aj vtedy, keď mačka z ich náručia uteká a jasne ukazuje, že sa jej to nepáči. Prečo však napriek tomu neustále túžime maznať sa s našimi mačacími miláčikmi, hoci oni mnohokrát dávajú najavo nesúhlas?

Osobná skúsenosť s „neprítulnou“ mačkou

Aj keď patrím skôr k ľuďom, ktorí preferujú psov, občas pomáham kamarátke tým, že sa starám o jej mačku, keď odcestuje na dlhší čas. Počas prvých návštev som sa vždy stretla s tým istým scenárom – mačku som nikde nevedela nájsť a ak som ju náhodou zazrela, vytrvalo ignorovala všetky moje pokusy o priblíženie. Roky však plynuli a na moje prekvapenie zmenila taktiku: začala ma prichádzať vítať rovno ku dverám, hlasno pri tom mňaukajúc a oblúkom prehýbajúc chrbát. Napriek tomuto priateľskému gestu sa však nikdy nedala pohladiť – akonáhle som natiahla ruku, odbehla alebo sa stiahla bokom.

Moja kamarátka, ktorá je jej majiteľkou, ma ubezpečovala, že je všetko v poriadku. Mačka jednoducho nie je „maznavý“ typ, a dokonca ani s ňou samotnou sa neprítulní. Napriek tomu sa v priestore bytu pohybuje voľne, je spokojná a zvedavá – len si potrebuje zachovať odstup.

Prekvapivý dôvod, prečo sa mačky neradi maznajú

Možno vás prekvapí, že dôvodom, prečo sa niektoré mačky neradi nechajú hladkať, môže byť stres. Mačky sú v určitých situáciách jednoducho nervózne a prejavovať sa to môže odmietaním fyzického kontaktu s človekom.

Štúdia publikovaná v magazíne Journal of Phylology and Behaviour sa zameriavala práve na to, ako mačky reagujú na pokusy o maznanie a či je to spojené s ich spolužitím s inými mačkami. Z výskumu vyplýva, že práve mačky, ktoré boli v rannom veku izolované od iných mačiek, reagujú na blízkosť a dotyky ľudí negatívnejšie. Naopak tie, ktoré sa ako mačiatka stretávali so súrodencami a staršími jedincami (teda žili v akomsi „stáde“), sa voči ľuďom a maznaniu stavali omnoho otvorenejšie.

Súvislosť so životom v skupine

Táto teória sa opiera o pozorovania v záchytných staniciach a útulkoch. Jedna z pracovníčok útulku si pri svojej práci všimla, že malé mačiatka zostávali pri matke približne do veku deviatich týždňov. V stresujúcom prostredí útulku im prítomnosť matky a ostatných súrodencov poskytovala bezpečie a priestor na socializáciu. Zároveň sa od seba navzájom učili, ako zvládať stres a ako sa v prostredí útulku pohybovať s väčšou sebaistotou.

Výsledky pozorovaní poukazujú na to, že tie mačiatka, ktoré už od malička inklinovali k väčšej samostatnosti, síce nemali problém žiť s ľuďmi pod jednou strechou (pretože ich tam čaká jedlo, teplo a komfort), no k fyzickému kontaktu sa nenechali nútiť. Ich sociálna väzba sa viac orientovala na iné mačky – a o ľudský dotyk už taký záujem nemali.

Dá sa to zmeniť?

Štúdia naznačuje, že prítomnosť iných mačiek môže mať pozitívny vplyv na správanie týchto zvierat voči ľuďom. Ak mačka vyrastala v skupine iných mačiek, má tendenciu byť spoločenskejšia aj voči človeku. Z toho vyplýva možný záver, že niektoré mačky môžu preferovať život v spoločnosti ďalších mačacích kamarátov. Nie je to však zaručený „recept“ na to, aby bol z každej mačky maznáčik, pretože osobnostné črty a genetika tiež zohrávajú významnú úlohu.

Mačací priestor a jeho rešpektovanie

Keď sa stretávate s mačkou, ktorá si potrpí na svoj osobný priestor, je dôležité naučiť sa správne čítať jej reč tela. Rozumní majitelia totiž dokážu rozpoznať, čo ich mačka miluje a čo jej naopak nevyhovuje. Napríklad niektoré mačky milujú pozorovanie diania vonku a často vysedávajú na okennom parapete, zatiaľ čo iné o takéto miesto ani nezavadia.

Ak mačku násilne vysadíte na parapet, hoci ho sama nikdy nevyhľadala, s najväčšou pravdepodobnosťou z neho ihneď utečie. Mačka tak dá jasný signál, že sa necíti komfortne – a ak jej opakovane „vnucujete“ situácie, ktoré nechce, môže to len prehĺbiť jej nechuť k fyzickému kontaktu. Každá mačka je jedinečnou osobnosťou so svojimi vlastnými preferenciami.

Čo si z toho odniesť?

Záver je pomerne jednoduchý: kľúčom k spokojnej mačke je rešpekt. Ak máte doma mačku, ktorá vyhľadáva vašu náruč a túli sa k vám, máte šťastie na prítulný typ. Ak sa však vašej mačke páči byť najmä vo vlastnom svete a na privinutie či hladkanie reaguje útekom, netrápte ju – a ani seba. Uznajte jej nezávislú povahu, doprajte jej priestor a zabezpečte jej pokojné prostredie, kde sa bude cítiť v bezpečí.

Uvedomte si, že aj keď majú mačky rady komfort a chutné jedlo, neznamená to, že sa rady nechajú vziať na ruky a hladkať proti svojej vôli. Niektorým z nich sa to môže dokonca javiť ako veľmi nekomfortné až stresujúce.

Ak teda vaša mačka nevyhľadáva kontakt, neberte to osobne. Napokon, tak ako my ľudia, aj mačky majú rôzne povahy. Niektoré z nich zbožňujú neustále škrabkanie, iné si s vami vychutnajú len krátke, sporadické momenty nežností. Dôležité je naučiť sa rozumieť signálom, ktoré vám dáva, a snažiť sa vytvoriť pre ňu také podmienky, v ktorých bude nielen spokojne žiť, ale kde jej osobnosť bude môcť naplno vyniknúť.