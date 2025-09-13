Európska únia zakazuje niektoré údené arómy: čo to znamená pre spotrebiteľov?

Európska komisia rozhodla, že nepredĺži povolenie ôsmich tzv. „smoke flavourings“, teda údených aróm, ktoré sa používajú na dochucovanie potravín. Rozhodnutie vychádza z hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý upozornil na možné riziká – niektoré z týchto látok môžu byť genotoxické, čiže schopné poškodzovať DNA buniek. A keďže pri takýchto látkach nemožno určiť bezpečnú dávku, EÚ pristúpila k preventívnym opatreniam.
Čo je „tekutý dym“ alebo údená aróma?
Údené arómy sa vyrábajú zo skutočného drevného dymu. Ten sa zachytí, skondenzuje do tekutej podoby a prefiltruje, aby sa odstránili neželané zložky. Takto vzniknutý koncentrát sa následne používa v potravinách, ktoré vďaka tomu získajú údenú chuť a vôňu – a to bez klasického údenia.
Dlhé roky sa tieto arómy považovali za modernejšiu a praktickejšiu alternatívu tradičného údenia. Najnovšie vedecké posudky však ukázali, že ich bezpečnosť nie je jednoznačná.
Aké výrobky sa zmenia?
Zákaz sa dotkne potravín, kde sa tieto údené arómy používajú ako prísada na dochutenie alebo ako náhrada za klasické údenie. Ide napríklad o:
- čipsy a snacky s príchuťou slaniny či údeniny,
- omáčky s typickou „dymovou“ arómou,
- niektoré údené mäsové výrobky,
- údené ryby alebo syry,
- instantné a polotovarové jedlá.
Dôležité je zdôrazniť, že tradičné údenie drevom zostáva povolené. Zakázané sú len konkrétne arómy zo zoznamu, ktoré stratili povolenie.
Časové lehoty pre výrobcov
EÚ stanovila prechodné obdobia, aby výrobcovia mali čas upraviť receptúry:
- do 1. júla 2026 musia zmiznúť výrobky, kde sa údená aróma používa iba ako dochucovadlo (napríklad snacky alebo omáčky),
- do 1. júla 2029 platí dlhší termín pre potraviny, kde údená aróma nahrádza klasické údenie (napríklad mäso, ryby či syry).
Čo to znamená pre zákazníkov?
Spotrebitelia môžu postupne zaznamenať zmeny v chuti obľúbených výrobkov – buď výrobcovia nájdu inú bezpečnú alternatívu, alebo sa niektoré produkty prestanú predávať. Nie je to však „koniec všetkých údených chutí“.
Na trhu naďalej zostanú potraviny, ktoré sú údené tradičným spôsobom, teda priamo drevom, alebo tie, ktoré budú využívať nové bezpečné dochucovacie metódy.
Zhrnutie
- EÚ nepredĺžila povolenie pre 8 údených aróm.
- Dôvodom sú možné zdravotné riziká, najmä poškodenie DNA.
- Výrobky s týmito príchuťami zmiznú postupne: do roku 2026 snacky a omáčky, do roku 2029 aj údené mäso, syry a ryby, kde sa arómy používali.
- Tradičné údenie zostáva povolené.
Zmeny teda neznamenajú úplný koniec obľúbených údených chutí, ale skôr ich návrat k prírodnejšiemu spôsobu výroby.