Európa sa lúči s kečupom v sáčkoch. Malé plastové balenia čaká koniec a pohodlie dostáva trhliny

Jednorazové plastové sáčky s kečupom, horčicou či majonézou patria k bežnej výbave mnohých reštaurácií a rýchlych občerstvení. Hoci sú praktické a pohodlné, z hľadiska životného prostredia predstavujú problém. Každý sáčok má životnosť len niekoľko sekúnd, no ako odpad zostáva v prírode celé desaťročia.
Európska únia preto prijala nové pravidlá, ktoré majú znížiť množstvo zbytočného obalového odpadu. Sú súčasťou komplexnej regulácie Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), ktorá začne platiť 12. augusta 2026 vo všetkých členských štátoch EÚ.
Čo sa od roku 2026 reálne zmení?
Nové nariadenie sa zameriava najmä na obaly, ktoré sa používajú veľmi krátko a rýchlo končia v koši. To je presne prípad jednorazových plastových porcií dochucovadiel, ktoré sa podávajú pri konzumácii jedla priamo na mieste.
Od roku 2026 sa preto v reštauráciách, baroch, bistrách a hoteloch začne obmedzovať používanie jednorazových plastových obalov pre takéto produkty, medzi ktoré patria napríklad:
- kečup a iné omáčky v malých plastových baleniach
- jednorazové porcie oleja, octu alebo dresingov
- malé plastové balenia soli, cukru či korenia
Dôležité je, že nejde o zákaz samotných potravín alebo dochucovadiel, ale len o formát ich balenia, ak ide o jednorazový plast využívaný pri stolovaní v prevádzke.
Čo nahradí malé sáčky?
Reštaurácie budú môcť používať:
- dávkovače a pumpy
- sklenené alebo pevné opakovane použiteľné nádobky
- alternatívne obaly z ekologickejších materiálov
Cieľom je znížiť množstvo odpadu, no zároveň zachovať komfort a hygienu. Prevádzky si budú musieť nastaviť nové rukoväti, ktoré zabezpečia pravidelné čistenie, dopĺňanie a kontrolu.
Prečo EÚ zavádza zmeny?
Regulácia PPWR má niekoľko hlavných cieľov:
- znížiť množstvo jednorazového plastu v obehu
- podporiť opakovane použiteľné a recyklovateľné obaly
- zjednotiť pravidlá naprieč Európou
- zlepšiť nakladanie s odpadom a recyklačné procesy
Jednorazové obaly, ktoré sa spotrebujú v priebehu pár sekúnd, sú pre tieto ciele najväčšou prekážkou. Preto sú medzi prvými, ktoré čakajú nové obmedzenia.
Dotkne sa to aj hotelových mini kozmetík?
Áno, ale postupne. Nové pravidlá sa týkajú aj ďalších jednorazových obalov používaných v službách – najmä mini balení šampónov, sprchových gélov či telového mlieka.
Hotely už teraz vo veľkom prechádzajú na doplňovacie dávkovače, čo im znižuje náklady a zároveň odpad.
PPWR počíta s tým, že tieto zmeny sa budú ďalej sprísňovať aj po roku 2026.
Ako sa s tým vyrovnajú zákazníci?
Pre väčšinu ľudí pôjde o malú zmenu. Dochucovadlá zostanú, len si ich už nebudeme trhať zo sáčkov, ale si ich naberieme z dávkovača. Pohodlie zostane, no ekologická stopa bude výrazne menšia.
Jednorazové balenia síce pôsobia prakticky, no v množstvách, v akých sa používajú, vytvárajú obrovský tlak na odpadové hospodárstvo. A práve to chce EÚ postupne zmierniť.
Záver
Od augusta 2026 začnú v európskych reštauráciách a hoteloch platiť obmedzenia jednorazových plastových balení dochucovadiel, ktoré sú používané pri konzumácii jedla priamo na mieste. Nejde o zákaz omáčok ani jedla samotného — mení sa spôsob ich balenia.
Nové pravidlá sú súčasťou širšej snahy obmedziť plastový odpad a posunúť Európu k udržateľnejším riešeniam. Pre zákazníkov pôjde o nenápadnú zmenu, ktorá však má potenciál priniesť citeľné zníženie množstva zbytočného odpadu.