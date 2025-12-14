EÚ pripravuje zmeny pre starších vodičov: Od roku 2026 môžu platiť nové pravidlá a častejšie zdravotné kontroly

Diskusia o tom, či je vek spojený so schopnosťou bezpečne viesť vozidlo, sa v Európskej únii dostáva v posledných rokoch do popredia. Dáta z dopravných analýz totiž naznačujú, že u vodičov vo vyššom veku sa častejšie objavuje pomalší reakčný čas, zhoršené videnie alebo menšia schopnosť dlhodobo sa sústrediť. Ide o prirodzené zmeny, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť premávky. Práve preto sa od roku 2026 v niektorých členských krajinách očakávajú legislatívne úpravy smerujúce k nastaveniu spoločných pravidiel – či už vo forme povinných zdravotných prehliadok, alebo jasne stanoveného vekového limitu.
Prečo sa táto téma otvára práve teraz?
Európa starne a starnú spolu s ňou aj jej vodiči. To, čo bolo pred desaťročiami okrajovým javom, je dnes bežná realita: na cestách pribúda ľudí nad 65 rokov, ktorí šoférujú pravidelne, často denne a sú stále aktívnymi účastníkmi cestnej premávky. Podiel seniorov za volantom bude pritom podľa odhadov ešte rásť.
Aj keď mnohí starší vodiči jazdia bezpečne a nemajú žiadne obmedzenia, iní môžu pociťovať zhoršenie zdravotného stavu skôr. Práve preto ide o citlivú tému – nemožno všetkých hádzať do jedného vreca. Cieľom EÚ nie je seniorov obmedziť, ale nájsť rovnováhu medzi ich právom na mobilitu a ochranou ostatných účastníkov premávky.
Aká je situácia na Slovensku?
Slovensko už dlhé roky funguje podľa systému, ktorý starších vodičov k pravidelným zdravotným prehliadkam zaväzuje. Podmienky sú jasne dané:
- Od 65 rokov musí mať vodič potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
- Interval kontrol je spravidla päť rokov, ale závisí od konkrétnej legislatívy a zdravotného stavu.
- Po 70. roku života bývajú kontroly častejšie – spravidla raz za dva roky.
- Vodič je povinný mať potvrdenie pri sebe alebo ho vedieť predložiť na požiadanie.
V praxi to znamená, že o ďalšom šoférovaní nerozhoduje vek, ale zdravotný stav, ktorý posúdi lekár. Ak senior nemá vážne obmedzenia, môže jazdiť ďalej bez problémov aj vo vyššom veku.
Čo chce EÚ meniť od roku 2026?
Rozdiely medzi členskými štátmi sú dnes výrazné. Kým Slovensko či Nemecko majú jasne nastavené pravidlá pre starších vodičov, krajiny ako Francúzsko alebo Taliansko kontrolujú seniorov oveľa voľnejšie – alebo vôbec.
EÚ preto navrhuje vytvoriť spoločný rámec, ktorý by zahŕňal:
- Povinné zdravotné kontroly od určitého veku vo všetkých štátoch únie.
- Komplexné posudzovanie zdravotného stavu, napríklad kontrolu zraku, sluchu či reakčného času.
- Povinnosť nosiť pri sebe potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, podobne ako je to už dnes u nás.
Hoci sa v diskusiách objavuje aj myšlienka pevnej vekovej hranice, po ktorej by vodičské oprávnenie zaniklo automaticky, zatiaľ to nevyzerá reálne. Skôr sa presadzuje individuálne hodnotenie, ktoré zohľadní aktuálny zdravotný stav každého vodiča.
Mali by sa Slováci obávať zmien?
V slovenskom prostredí by nové európske pravidlá neznamenali zásadnú revolúciu. Systém pravidelných kontrol funguje u nás už roky a väčšina seniorov je naň zvyknutá. Zmeny môžu prísť skôr vo forme úprav:
- mierne skrátenie intervalov prehliadok,
- doplnenie nových, moderných testov,
- jednotné európske požiadavky na posudzovanie zdravotného stavu.
Podstatné však je, že cieľom nie je obmedzovanie seniorov ani automatické odoberanie vodičského preukazu. Skôr ide o to, aby sa predišlo situáciám, kedy zhoršené zdravie môže viesť k dopravnej nehode.
Záver: Rozvaha, zdravý úsudok a bezpečnosť na cestách
Ak patríte medzi starších vodičov, pravidelne komunikujete so svojím lekárom a sledujete vlastný zdravotný stav, nemusíte sa ničoho obávať. Vek sám o sebe nie je dôvodom na stratu vodičského oprávnenia. Rozhodujú reálne schopnosti a zdravotná spôsobilosť.
Cieľom Európskej únie nie je vytvárať prekážky, ale zvýšiť bezpečnosť na cestách a zároveň zabezpečiť spravodlivosť vo všetkých členských krajinách. Nové pravidlá môžu nakoniec mnohým seniorom pomôcť potvrdiť, že aj vo vyššom veku dokážu jazdiť bezpečne, zodpovedne a ohľaduplne – čo je dobrá správa pre všetkých účastníkov cestnej premávky.