EÚ pripravuje zmeny pre seniorov za volantom: Od roku 2025 sa môžu sprísniť pravidlá aj pravidelné lekárske kontroly

Diskusia o veku vodičov a ich schopnosti bezpečne viesť auto sa v rámci Európskej únie dostáva do popredia omnoho intenzívnejšie než v minulosti. Nie je to náhoda – dlhodobé štatistiky naznačujú, že u starších šoférov sa častejšie prejavuje zhoršený zrak, pomalšie reakcie či väčšia únava, čo môže zvýšiť riziko nehôd. Aj preto sa od roku 2025 očakávajú nové kroky, ktoré by mali priniesť jednotnejší prístup v celej EÚ. V hre je najmä úprava pravidelných kontrol zdravotnej spôsobilosti a jasnejšie nastavenie podmienok pre seniorov.
Prečo sa otázka veku za volantom rieši práve teraz?
Európa starne a s ňou aj celá vodičská populácia. Kým kedysi bolo na cestách len malé percento seniorov, dnes je situácia celkom iná – a tento trend má pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Stále viac ľudí vo veku nad 65 rokov zostáva aktívnych, mobilných a zvykne šoférovať aj vo vyššom veku.
To však prináša aj zložitejšiu rovnicu. Niektorí seniori si uchovávajú rýchle reflexy a dobrú kondíciu až do osemdesiatky, no u iných sa obmedzenia objavia skôr. Nedá sa teda povedať, že vyšší vek automaticky znamená riziko – práve preto je téma tak citlivá. EÚ sa musí pohybovať na veľmi tenkej hranici medzi podporou mobility starších ľudí a ochranou ostatných účastníkov premávky.
Ako funguje systém dnes na Slovensku?
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré už dlhodobo využívajú systém pravidelných zdravotných prehliadok pre starších šoférov. Postup je pomerne jasne definovaný:
- od 65 rokov je vodič povinný preukázať svoju zdravotnú spôsobilosť potvrdením od lekára,
- kontroly sa opakujú približne každých päť rokov, presné lehoty určujú právne predpisy,
- po 70. roku života bývajú prehliadky častejšie – zvyčajne raz za dva roky,
- vodič musí mať potvrdenie pri sebe alebo ho na vyžiadanie predložiť.
V praxi to znamená, že o schopnosti šoférovať rozhoduje predovšetkým lekár a konkrétny zdravotný stav, nie samotný počet rokov. Ak lekár neidentifikuje vážnejšie riziká, senior môže bezpečne jazdiť aj vo vysokom veku.
Čo presne chce meniť Európska únia?
V rámci členských štátov panuje v tejto oblasti veľká nejednotnosť. Napríklad Taliansko alebo Francúzsko nemajú pre seniorov povinné zdravotné prehliadky vôbec, prípadne sú nastavené veľmi voľne. EÚ preto plánuje vytvoriť spoločné pravidlá, aby medzi krajinami neboli výrazné rozdiely. Zvažujú sa najmä tieto opatrenia:
- zavedenie povinných zdravotných kontrol po dosiahnutí určitého veku vo všetkých krajinách,
- hodnotenie základných schopností – reakčného času, zraku, sluchu a kognitívnych funkcií,
- povinnosť mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pri sebe, podobne ako je to u nás.
Hoci v debatách zaznela aj myšlienka pevnej vekovej hranice, po ktorej by vodič automaticky stratil oprávnenie šoférovať, zatiaľ to nevyzerá ako pravdepodobný scenár. Skôr sa počíta s individuálnym posudzovaním, čo je spravodlivejšie aj presnejšie.
Slovákov by zmeny nemali znepokojovať
Keďže Slovensko podobný systém už roky využíva, pripravované európske zmeny by sa nás dotkli len minimálne. Teoreticky môže ísť o úpravu intervalov kontrol či zavedenie doplnkových vyšetrení, ktoré by lepšie odhalili zmeny v zdravotnom stave. Vodičov však nečaká žiadna drastická novinka.
Dôležité je, že cieľom EÚ nie je „zbaviť“ seniorov vodičských preukazov, ale uistiť sa, že za volantom nesedia ľudia s takými obmedzeniami, ktoré by mohli ohroziť ich samotných alebo iných.
Záver: Dôraz na bezpečnosť aj zdravý úsudok
Ak patríte k starším vodičom a svoj zdravotný stav pravidelne sledujete, nemáte sa čoho báť. Vek je len číslo – rozhoduje zdravotný stav, kondícia a schopnosť reagovať v premávke. Pravidelná prehliadka môže byť dokonca výhodou, pretože mnohé problémy odhalí včas.
Európska snaha o zjednotenie pravidiel smeruje k vyššej bezpečnosti a férovejším podmienkam naprieč štátmi. Ak sa nové pravidlá podarí zaviesť, môžu posilniť dôveru v to, že aj vo vyššom veku môžete byť spoľahlivým a ohľaduplným vodičom – a to je dobrá správa nielen pre seniorov, ale pre všetkých, ktorí denne vyrážajú na cesty.