EÚ pripravuje nové pravidlá. Psy a mačky budú mať mať jednotnú identifikáciu, Slovenska sa to dotkne až po schválení legislatívy

Európska únia sa v posledných rokoch intenzívne venuje téme ochrany psov a mačiek, najmä v súvislosti s rastúcim nelegálnym obchodom, množiarňami a nekontrolovaným pohybom zvierat medzi krajinami. Rada EÚ a Európsky parlament sa už predbežne dohodli na nových spoločných pravidlách, ktoré majú priniesť lepšiu dohľadateľnosť zvierat a jasnejší systém registrácie.
Hoci ide o významný pokrok, je dôležité zdôrazniť, že nová legislatíva zatiaľ NIE JE právne účinná. Pravidlá vstúpia do platnosti až po tom, ako bude legislatívny proces formálne ukončený, text zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty, vrátane Slovenska, ich implementujú do vlastných zákonov.
Čo EÚ navrhuje a čo je dnes pre Slovensko realitou
Cieľom pripravovaných pravidiel je vytvoriť jednotný systém, v ktorom bude každý pes a každá mačka určená na predaj alebo presun medzi krajinami EÚ povinne označená mikročipom a zároveň registrovaná v národnej databáze. Členské štáty budú musieť databázy prepojiť tak, aby údaje boli kontrolovateľné v celej Únii.
Na Slovensku už dnes platí, že psi musia byť povinne začipovaní, a to najneskôr do 12 týždňov veku alebo pred prvým odchodom od chovateľa. Tento systém funguje na základe slovenskej legislatívy a je určený na zlepšenie kontroly pohybu a vlastníctva psov.
Mačky na Slovensku zatiaľ povinne čipované byť nemusia, hoci niektoré organizácie a veterinári to odporúčajú. Nová európska legislatíva by však po svojom schválení mala stanoviť spoločné pravidlá aj pre ne, no dátum implementácie zatiaľ nie je stanovený.
Registrácia a databázy: čo sa môže zmeniť, keď legislatíva vstúpi do platnosti
Po definitívnom schválení európskej legislatívy sa počíta s tým, že členské štáty vytvoria alebo upravia svoje databázy tak, aby sa dali navzájom prepojiť. Európska komisia pripraví aj centrálny vyhľadávací index, ktorý umožní kontrolu údajov o zvierati naprieč krajinami EÚ.
To má pomôcť najmä pri:
- kontrole nelegálnych dovozov
- presune zvierat medzi krajinami
- dohľadateľnosti pôvodu pri podozrení na množiarníctvo
- väčšej transparentnosti pri predaji zvierat
Kým však legislatíva nie je prijatá, pre Slovensko platia iba súčasné pravidlá.
Chovateľské podmienky: čo je pravdou už dnes a čo je ešte návrh
Súčasťou európskej dohody sú aj nové pravidlá pre chovateľov – napríklad obmedzenie príbuzenského kríženia či jasnejšie pravidlá o odoberaní mláďat od matky. Tieto zásady však ešte nie sú účinným právom a ich presná podoba sa môže mierne upraviť počas finalizácie legislatívneho procesu.
Na Slovensku dnes platí:
- mláďatá psov sa nesmú odoberať skôr ako v 7–8 týždňoch
- nehumánne chovateľské podmienky sú postihnuteľné podľa zákona o veterinárnej starostlivosti
- zakázané sú niektoré kozmetické zákroky (kupírovanie uší, chvostov a pod.)
Pripravované pravidlá EÚ majú tieto zásady ešte viac spresniť a zjednotiť, no účinnosť nastane až po finalizácii právnych predpisov.
Ako sa dotknú zmeny bežných majiteľov na Slovensku?
V tejto chvíli sa slovenským majiteľom psov ani mačiek nič nové neprikazuje. Až po tom, ako EÚ schváli legislatívu a Slovensko ju implementuje, bude jasné:
- či sa povinné čipovanie zavedie aj pre mačky
- ako bude fungovať európsky register
- aké oznamovacie povinnosti budú mať cestovatelia so zvieratami
Aktuálne platia len doterajšie slovenské zákony.
Záver: veľká zmena je na ceste, ale na Slovensku zatiaľ neplatí
Predbežná dohoda medzi inštitúciami EÚ predstavuje dôležitý krok smerom k lepšej ochrane zvierat a k jasnejším pravidlám pre chovateľov aj predajcov. Slovenska sa tieto pravidlá dotknú, no až po tom, keď legislatíva prejde všetkými povinnými krokmi a vstúpi do platnosti.
Do tej doby zostáva v platnosti súčasný slovenský systém – povinné čipovanie psov, dobrovoľné čipovanie mačiek a pravidlá pre chov a predaj, ktoré už dnes definujú slovenské zákony.