Tento nenápadný krík vás ochráni pred jesennou nádchou. Lekári ho volajú vitamínová bomba

Letné dni plné slnka a tepla sú už za nami a nastupuje jeseň – obdobie, ktoré so sebou prináša nielen chladnejšie počasie, ale aj väčšie riziko prechladnutia a oslabenej imunity. Ak chcete svoje telo pripraviť na sychravé dni, oplatí sa siahnuť po prírodných zdrojoch vitamínov a minerálov. Jedným z najcennejších je rakytník rešetliakový, ktorý právom patrí medzi tzv. superpotraviny.
Malé bobuľky plné vitamínov
Plody rakytníka dozrievajú koncom leta a na kríkoch vydržia až do zimy. Už na prvý pohľad upútajú sýto oranžovou farbou, no ešte vzácnejší je ich obsah. Rakytník je mimoriadne bohatý na vitamín C – v niektorých odrodách je jeho množstvo niekoľkonásobne vyššie než v citrusových plodoch. Práve preto je ideálny na podporu imunity v období, keď telo bojuje s vírusmi a nachladnutím.
Okrem „céčka“ obsahujú bobuľky aj ďalšie dôležité látky:
- Vitamín A – prispieva k dobrému zraku a zdravému vzhľadu pokožky.
- Vitamín E – silný antioxidant, ktorý spomaľuje proces starnutia buniek, zlepšuje pružnosť pokožky a podporuje jej regeneráciu.
- Vitamín K – nevyhnutný pre správnu zrážanlivosť krvi.
- Vitamíny skupiny B – podporujú správnu činnosť nervovej sústavy a látkovú premenu.
Vďaka tejto kombinácii patrí rakytník medzi najhodnotnejšie ovocie, ktoré možno počas jesene zaradiť do jedálnička.
Prospech pre cievy aj trávenie
Okrem vitamínov obsahujú plody rakytníka aj flavonoidy a esenciálne mastné kyseliny (omega-3, omega-6 aj menej bežnú omega-7). Tieto látky sú známe svojím pozitívnym účinkom na kardiovaskulárny systém – pomáhajú udržiavať pružnosť ciev, prispievajú k regulácii hladiny cholesterolu a chránia srdce.
Niektoré štúdie tiež naznačujú, že olej z rakytníka môže podporovať zdravie tráviaceho traktu a pomáhať pri regenerácii slizníc.
Pokožka a krása
Rakytníkový olej sa využíva aj v kozmetike. Práve vysoký obsah antioxidantov, vitamínu E a karotenoidov z neho robí účinného pomocníka pri starostlivosti o pleť. Podporuje hojenie drobných poranení, zlepšuje elasticitu pokožky a chráni ju pred negatívnym vplyvom voľných radikálov.
Ako rakytník získať a využiť
Rakytník rastie prirodzene na slnečných miestach, v blízkosti riek a na piesočnatých pôdach, no čoraz častejšie sa pestuje aj v sadoch či na záhradách. Je to nenáročný a odolný ker, ktorý zvládne aj mrazy, preto si ho môžete vypestovať aj doma.
Plody sa dajú spracovať na viacero spôsobov:
- šťavy a sirupy – na posilnenie imunity
- olej – používaný vnútorne aj zvonka
- sušené bobuľky alebo čaje – ako dlhodobý doplnok stravy
Ak chcete počas jesene podporiť svoju imunitu, ochrániť srdce a zároveň urobiť niečo pre zdravšiu pokožku, rakytník je tou správnou voľbou. Je to malý plod, ktorý dokáže priniesť veľké účinky.