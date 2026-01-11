Energetický štítok môže zavádzať. Ak spotrebič nemáte správne nastavený, v skutočnosti minie oveľa viac elektriny

Energetické štítky pomáhajú pri výbere spotrebičov a ukazujú, koľko energie môže zariadenie spotrebovať v ideálnych podmienkach. Mnohí používatelia však až doma zistia, že skutočná spotreba môže byť vyššia než tá, ktorú udáva výrobca. Dôvodom nie je to, že by štítok nepravdivo uvádzal údaje – problém je v tom, že energetický štítok zobrazuje výsledky namerané počas exaktne stanoveného testu, ktorý sa od bežného domáceho používania často líši.
Prečo údaje na energetickom štítku nie vždy zodpovedajú realite
Európska legislatíva presne určuje, ako má byť spotrebič testovaný, aby sa výsledky dali porovnávať. Test sa vykonáva:
- v stabilných laboratórnych podmienkach
- pri štandardizovanom množstve náplne
- s presne určeným množstvom vody
- a vždy na konkrétnom programe – pri práčkach a umývačkách je to väčšinou Eco režim
To znamená, že zobrazená spotreba je technicky správna, ale platí iba pre jednu veľmi konkrétnu situáciu.
V bežnej domácnosti však meníte programy, periete rôzne množstvá bielizne, používate rýchle cykly alebo potrebujete vyčistiť silne znečistený riad. A práve tu spotreba stúpa.
Prečo Eco programy trvajú dlhšie, ale sú skutočne úspornejšie
Zahriatie vody je energeticky najnáročnejšia časť celého procesu prania alebo umývania. Eco programy šetria energiu tým, že pracujú pri nižšej teplote, často okolo 30–50 °C, no predlžujú dobu prania alebo umývania, aby sa napriek tomu dosiahol dobrý výsledok.
Fakty:
- Pri nízkej teplote spotrebič minie podstatne menej elektriny.
- Moderné čistiace prostriedky sú navrhnuté tak, aby účinkovali aj v chladnejšej vode.
- Dlhší čas kompenzuje nižšiu teplotu.
To znamená, že Eco režim je skutočne úspornejší – v laboratóriu aj doma, ak je použitý správne.
Kedy môže Eco program spotrebovať viac energie, než čakáte
Eco režim funguje len vtedy, ak sú splnené podmienky, pre ktoré bol určený. Ak ich prekročíte, spotreba môže narásť, pretože moderné spotrebiče sa snažia automaticky prispôsobiť situácii.
To sa stáva najmä pri:
- veľmi špinavom riade (hrnce, pripáleniny)
- preplnenej umývačke
- nesprávne rozloženej nádobe
- veľkom množstve bielizne
- bubne naplnenom nerovnomerne
V takých prípadoch si zariadenie môže automaticky pridať vodu, predĺžiť oplach alebo zvýšiť teplotu, čo logicky zvýši aj spotrebu. To však stále neznamená, že štítok uvádza klamstvo – len to, že test prebiehal v iných podmienkach.
Prečo krátke programy nie sú úspornejšie, hoci trvajú krátko
Je to častý omyl. Krátke cykly pôsobia na oko úsporne, pretože majú nižšiu dĺžku. Reálne však:
- musia zohriať vodu rýchlejšie
- často používajú vyššiu teplotu
- spotrebič pracuje intenzívnejšie
- celková spotreba môže byť rovnaká alebo vyššia než pri Eco programe
Pri práčkach to funguje rovnakým spôsobom: hodinový cyklus pri 60 °C môže spotrebovať viac energie než štvorhodinový Eco program.
Ako nastaviť spotrebiče tak, aby skutočne šetrili energiu
1. Používajte Eco program na bežne znečistené prádlo a riad
Je navrhnutý tak, aby bol najúspornejší.
2. Spotrebič naložte správne
Plný bubon áno, preplnený nikdy – zhoršuje to účinnosť a zvyšuje spotrebu.
3. Využívajte lacnejší taríf, ak ho máte
Odložený štart dokáže výrazne znížiť náklady.
4. Pravidelne čistite filtre a odvápňujte
Zanesený spotrebič spotrebováva viac energie.
5. Vyberajte program podľa typu znečistenia
Eco režim nie je vhodný na extrémne špinavý riad alebo bielizeň.
Pravda o energetickom štítku: nie je klamstvo, ale polovica príbehu
Energetický štítok je presný, ak spotrebič používate tak, ako bol testovaný. No bežná domáca prevádzka je rozmanitejšia, preto sa spotreba môže líšiť.
Kto vie, kedy Eco režim použiť a kedy nie, dokáže dosiahnuť reálne úspory aj doma. Správne nastavený spotrebič vie pracovať presne tak úsporne, ako to naznačuje štítok – stačí dodržať základné pravidlá.