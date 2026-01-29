Energetický expert bije na poplach: Väčšina domácností na Slovensku aj v Česku kúri nesprávne. Zbytočne tak prichádzame o stovky eur ročne

S príchodom zimy sa v domácnostiach opakuje rovnaký scenár. Radiátory sa po dlhých mesiacoch znovu zapnú a spolu s nimi prichádza aj obava z vysokých účtov za energie. Mnohí ľudia sa snažia ušetriť „sedliackym rozumom“, no práve ten ich často stojí najviac peňazí. Energetickí odborníci upozorňujú, že chyby pri vykurovaní sa rok čo rok opakujú – a pritom by stačilo niekoľko jednoduchých úprav, aby náklady výrazne klesli bez straty komfortu.
Video: Ako ušetriť za vykurovanie?
Najrozšírenejší omyl: cez deň kúrenie úplne vypnúť
Jednou z najčastejších chýb je presvedčenie, že najväčšia úspora vznikne vtedy, keď cez deň kúrenie úplne vypneme a zapneme ho až večer po návrate domov. Na prvý pohľad to znie logicky, realita je však presne opačná.
Ak byt alebo dom počas dňa výrazne vychladne, vykurovací systém musí večer pracovať oveľa intenzívnejšie, aby teplotu rýchlo zvýšil. Kotol alebo tepelné čerpadlo ide na plný výkon, čo znamená vyššiu spotrebu energie, vyššiu záťaž zariadenia a v konečnom dôsledku aj vyšší účet.
Odborníci preto odporúčajú kúrenie nikdy úplne nevypínať, ale iba mierne znížiť teplotu, napríklad o 2–3 °C počas neprítomnosti. Už pokles o 1 °C môže priniesť úsporu približne 5 až 6 % energie, čo sa počas celej vykurovacej sezóny výrazne prejaví.
Plynový kondenzačný kotol: vysoká účinnosť len pri správnom nastavení
Moderné plynové kondenzačné kotly patria medzi najúspornejšie zdroje tepla. Ich účinnosť môže dosahovať až 97–99 %, no len vtedy, ak pracujú v tzv. nízkoteplotnom režime. To znamená, že teplota vody v systéme sa pohybuje približne medzi 40 až 55 °C.
V tomto režime sa využíva kondenzačný efekt – teplo zo spalín, ktoré by inak uniklo do komína, sa vracia späť do vykurovacieho systému. Ak však kotol často zapíname a vypíname alebo prudko meníme teploty, táto výhoda sa stráca. Navyše dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu zariadenia.
Správna stratégia je jednoduchá:
👉 nechať kotol pracovať plynulo na nižší výkon a udržiavať stabilnú teplotu v interiéri, namiesto neustáleho prepínania.
Tepelné čerpadlo miluje rovnováhu
Tepelné čerpadlá fungujú najefektívnejšie vtedy, keď majú stabilné podmienky. Ich účinnosť sa vyjadruje koeficientom COP, ktorý je najvyšší pri rovnomernej, nepretržitej prevádzke.
Časté vypínanie a zapínanie spôsobuje:
- vyššiu spotrebu energie,
- nadmerné zaťaženie kompresora,
- kratšiu životnosť zariadenia.
Najlepšie riešenie je nastaviť termostat tak, aby systém reagoval len na malé výkyvy teploty, nie na veľké ochladenia. Tepelné čerpadlo potom pracuje pokojne, úsporne a spoľahlivo.
Elektrické kúrenie: mierna výnimka, ale nie bez pravidiel
Pri elektrickom vykurovaní, ako sú elektrické kotly alebo priamotopy, zohráva významnú úlohu tarifa elektriny. Ak máte k dispozícii lacnejší nočný prúd, oplatí sa kúriť viac práve v tomto čase a cez deň iba jemne temperovať.
Ani tu však neplatí, že by sa miestnosť mala úplne nechať vychladnúť. Ak teplota klesne príliš nízko, neskoršie dohrievanie zhltne viac energie a plánovaná úspora sa rýchlo stratí.
Ďalšie faktory, ktoré rozhodujú o výške účtov
Správne nastavené kúrenie je len časť skladačky. Energetici upozorňujú, že veľkú rolu zohráva aj samotný stav domu či bytu:
- Zateplenie – kvalitná izolácia dokáže znížiť tepelné straty až o 30–40 %.
- Tesnenie okien a dverí – drobné netesnosti často spôsobujú veľké úniky tepla.
- Nezakrývajte radiátory – závesy, skrine či sedačky bránia šíreniu tepla do miestnosti.
- Reflexná fólia za radiátorom – odrazí teplo späť do interiéru namiesto steny.
- Pravidelné odvzdušňovanie radiátorov – vzduch v systéme znižuje účinnosť kúrenia.
- Správne vetranie – krátke a intenzívne vetranie je oveľa úspornejšie než dlhé pootvorené okno.
Kedy a o koľko znížiť teplotu
Ak cez deň nie ste doma, ideálne je znížiť teplotu o 2–3 °C, nie však kúrenie vypnúť.
V noci sa odporúča:
- v obytných miestnostiach 18–19 °C,
- v spálni pokojne aj menej – chladnejšie prostredie podporuje kvalitnejší spánok.
Moderné termostaty umožňujú programovanie teploty podľa denného režimu. Takéto inteligentné riadenie môže bez zníženia pohodlia priniesť úsporu 10–15 % energie.
Záver: teplo áno, plytvanie nie
Efektívne vykurovanie neznamená trpieť zimou ani nechať systém bežať bez kontroly. Základom je stabilná teplota, rozumné nastavenie kúrenia a dobrá izolácia. Ak sa budete týchto zásad držať, výsledkom budú nielen nižšie účty, ale aj príjemnejší pocit doma. Počas jednej zimy tak môžete ušetriť desiatky až stovky eur, bez veľkých investícií a bez kompromisov v komforte.