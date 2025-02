Energetické firmy lákajú na výhodné tarify, ale skryté poplatky vás môžu nepríjemne zaskočiť

Kúpili ste si byt alebo dom a tešíte sa na svoje nové bývanie? Táto zmena so sebou prináša nielen vzrušenie, ale aj množstvo povinností spojených s vybavovaním. To isté platí, aj keď sa sťahujete do nového podnájmu. V oboch prípadoch sa oplatí myslieť na to, ako si vybrať spoľahlivého a cenovo prijateľného dodávateľa energií, aby ste za elektrinu a plyn neplatili zbytočne priveľa.

Dnešný trh je zaplavený rozličnými dodávateľmi – od drobných alternatívnych firiem, o ktorých ste možno ani nepočuli, až po veľké spoločnosti, ktoré na Slovensku obsluhujú stovky tisíc zákazníkov. Hoci mnohí intuitívne siahajú po dobre známych menách, neraz sa môže stať, že menší dodávateľ bude výhodnejší a rovnako spoľahlivý. Dôležité je neponáhľať sa, dôkladne si porovnať ponuky a využiť rôzne kalkulačky cien energií (napríklad Kalkulátor.cz). V ideálnom prípade sa tiež poraďte so špecialistom, ktorý rozumie zmluvným podmienkam a dokáže odhaliť skryté poplatky či nevýhodné klauzuly. A naopak, môže vám sprostredkovať takzvané „neverejné“ ponuky, ktoré sami len tak ľahko nenájdete.

Kupujete novostavbu?

Ak ste sa rozhodli kúpiť úplne novopostavený dom alebo byt, zvyčajne nemusíte riešiť ukončenie nejakej starej zmluvy na odber energií, pretože žiadna zatiaľ neexistuje. Môže sa preto zdať, že máte „čistý stôl“. Netreba však zabudnúť, že pri každej výstavbe už musela byť dodaná elektrina, ktorá je zvyčajne vedená ako stavebný prúd.

Stavebný prúd slúži výhradne na pokrytie potrieb počas výstavby – zabezpečuje ho miestny distribútor, ktorý má na starosti pripojenie v danej oblasti. Po dokončení projektu však zvyčajne nastáva zmena: stavebný prúd s iným sadzobníkom (tzv. „firemným“, teda C-sadzbou) končí a vy si ako noví majitelia môžete zvoliť štandardnú „domácu“ D-sadzbu (D01, D02, D25 a podobne).

Pozor na to, kto stavebný prúd používal

Ak ešte stále beží zmluva na IČO developera alebo stavebnej firmy, je dôležité vybaviť prehlásenie odberného miesta na fyzickú osobu. V niektorých prípadoch to dodávateľ urobí za vás pri podpise novej zmluvy, no oplatí sa preveriť, či k prehláseniu skutočne došlo. Ak na to pozabudnete, môže sa stať, že mesiace platíte za inú sadzbu, ktorá je nevýhodná a určená skôr pre podnikateľov.

Aj keď vám váš stavebný distribútor možno predloží svoju (zdanlivo lákavú) ponuku, nie ste viazaní žiadnym dlhom či zmluvou, ktorá by vám bránila odísť k inej spoločnosti. Rozhodnutie, od koho budete energiou zásobovaní vo svojej novostavbe, je vyslovene na vás.



Cena, ktorú mesačne platíte, nie je len o samotnej „komodite“, ale v nemalej miere sa skladá aj z distribučných poplatkov a rôznych regulovaných položiek. Najmä pri novostavbách, kde dochádza k zmene stavebného prúdu na bežnú domácu sadzbu, si skontrolujte, či vám všeobecné cenové podmienky sedia.

Kupujete nehnuteľnosť od pôvodných majiteľov?

Iná situácia nastáva pri kúpe staršieho bytu či domu, kde predchádzajúci majitelia už elektrinu a plyn odoberali. Pri predaji nehnuteľnosti sa obvykle pôvodná zmluva na odber energií ukončuje – a to bez akýchkoľvek sankcií. Táto výnimka existuje práve preto, že zmluvu nemožno plynule „prepisovať“ na iného majiteľa. Nový vlastník je nútený uzavrieť si novú zmluvu, či už s pôvodným dodávateľom, alebo s kýmkoľvek iným.

Pre vás, ako nových majiteľov, to znamená úplnú slobodu voľby. Nikto vás nemôže dotlačiť k tomu, aby ste zostali pri rovnakej firme. Všetko sa však výrazne zjednoduší, ak s vami bývalý vlastník spolupracuje. Môže dať vášmu novému dodávateľovi plnú moc, a ten následne za neho vybaví ukončenie starého zmluvného vzťahu a pre vás pripraví odber.

Nezabudnite však dodať potrebné doklady, ako napríklad výpis z katastra nehnuteľností alebo kúpnu zmluvu. Zmluva na energie by totiž mala byť vystavená na rovnakú osobu, ktorá figuruje v kúpnej zmluve.

Staviame vlastné bývanie?

Ak ste sa pustili do vlastnej stavby, už z úvodu viete, že na to, aby stavba mohla vôbec začať, potrebujete mať stavebný prúd. Na Slovensku túto službu zaisťuje príslušný lokálny distribútor, ktorý vlastní a spravuje elektrickú sústavu v danej oblasti. Kým dom alebo byt nie je dokončený, nemôžete si vybrať iného dodávateľa, pretože v tejto fáze ešte nejde o „štandardný“ odber.

Obdobná situácia je pri plyne – niektorí distribútori dokonca žiadajú, aby ste uzavreli aj riadnu zmluvu o dodávke plynu, čím si zaistia, že budete v odbere pokračovať aj po dokončení stavby. Na to sa však nedajte vyľakať – pokiaľ je to možné, overte si, či pre vás existuje iná (výhodnejšia) ponuka. Rozdiely v cenách môžu byť značné. Rozhodnutie, či podpíšete zmluvu priamo s distribútorom, alebo sa poobzeráte po lacnejšom dodávateľovi, je na vás. Vždy je vhodné porovnať si aspoň niekoľko cenových variantov, aby ste zbytočne neplatili viac.

Nezabúdajte na rozdiel medzi distribútorom a dodávateľom:

Distribútor – regionálny správca sietí, ktorý sa stará o prepravu elektriny alebo plynu do vašej nehnuteľnosti. Je zodpovedný za pripojenie, opravy a údržbu rozvodov. Dodávateľ – firma, ktorá vám predáva samotnú komoditu (elektrinu alebo plyn). Jej služby si môžete vybrať z voľného trhu a nie ste obmedzení len na miestneho distribútora.

Neponáhľajte sa a porovnávajte ponuky

Sťahovanie alebo stavba nového domu je často fyzicky aj psychicky vyčerpávajúca záležitosť. Pri množstve povinností ľahko podľahnete prvotnej ponuke, ktorú vám niekto predloží, aby ste mali „pokoj“. Je však škoda vzdať sa možných úspor.

Predstavte si rodinný dom s ročnou spotrebou 5 MWh elektriny a 10 MWh plynu. Podľa niektorých odborných odhadov môže vhodný výber dodávateľa pri dvojročnej zmluve znamenať úsporu až niekoľko stoviek. To rozhodne nie je zanedbateľná suma, a pritom porovnanie ponúk dnes zvládnete online v priebehu pár minút.

Mnohí spotrebitelia veria, že dodávatelia skrývajú rôzne poplatky, ktoré sa objavia až vo faktúrach. Dôležité je preto pozorne čítať zmluvy a všetky prílohy. Nevyhnutnou súčasťou je tiež sledovať, či vám dodávateľ neúčtuje neprimerané sankcie pri prípadnej zmene zmluvy.

Ceny v blízkej budúcnosti pravdepodobne klesať nebudú

Napriek tomu, že sa časť verejnosti naďalej spolieha na to, že energie by mohli ešte výraznejšie zlacnieť, nevidíme v dohľadnej dobe žiadny výrazne pozitívny faktor, ktorý by k takémuto poklesu viedol. Skôr sa dá očakávať, že ceny pôjdu opäť hore. Svoj podiel na tom majú geopolitické konflikty či postupné utlmovanie uhoľných elektrární v rámci zelených cieľov (Green Deal).

Okrem toho sa pri plyne začnú zavádzať emisné povolenky, čo ešte viac zvyšuje pravdepodobnosť zdražovania. Podľa odborníkov je preto rozumné pohľadať si výhodnejšie akvizičné ceny už teraz a zvážiť zafixovanie (čiže dlhodobejšiu garanciu) na obdobie rok až dva. Niektorí dodávatelia ponúkajú aj dlhšie fixácie, tie však často nie sú natoľko atraktívne. Pamätajte, že novú zmluvu môžete dohodnúť už približne pol roka pred skončením tej starej, čím získate priestor na výber optimálneho momentu, kedy zmluvu podpísať.

Tip na záver: Sledujte výšku záloh

Záverečná rada sa týka nastavenia záloh. Každý z nás chce platiť „tak akurát“ – ani zbytočne veľa, aby nám na konci roka nevrátili obrovský preplatok, ale tiež nechceme v decembri riešiť nedoplatok, ktorý zaťaží rodinný rozpočet. Sledujte teda spotrebu, priebežne si kontrolujte vyúčtovania a pri zmenách v životnom štýle (napr. ak začnete pracovať z domu a spotreba stúpne) o tom dajte vedieť dodávateľovi. Upraví vám výšku záloh, aby boli reálnejšie a nemuseli ste sa na konci roka báť nepríjemných prekvapení.

Zhrnutie

Pri novostavbách si najskôr overte, že máte prehlásený stavebný prúd na bežnú „domácu“ sadzbu.

si najskôr overte, že máte prehlásený stavebný prúd na bežnú „domácu“ sadzbu. Pri kúpe staršieho bytu alebo domu sa končí pôvodná zmluva na energie bez sankcií, vy si následne môžete slobodne vybrať dodávateľa.

sa končí pôvodná zmluva na energie bez sankcií, vy si následne môžete slobodne vybrať dodávateľa. Ak staviate od základov , stavebný prúd vybaví miestny distribútor, no po dokončení máte opäť voľnú ruku pri výbere.

, stavebný prúd vybaví miestny distribútor, no po dokončení máte opäť voľnú ruku pri výbere. Porovnávajte ponuky a čítajte zmluvy , aby ste sa vyhli skrytým poplatkom a ušetrili.

, aby ste sa vyhli skrytým poplatkom a ušetrili. Ceny energií v najbližšej dobe pravdepodobne neklesnú, preto môže mať zmysel fixovať si výhodnejšiu sadzbu.

v najbližšej dobe pravdepodobne neklesnú, preto môže mať zmysel fixovať si výhodnejšiu sadzbu. Sledujte výšku záloh a priebežnú spotrebu, aby ste predišli veľkým doplatkom či zbytočným preplatkom.

Aj keď sa vám môže zdať, že v mori ponúk je ťažké sa zorientovať, využite online kalkulačky, porovnávacie portály či radu odborníka. Niekoľko minút venovaných porovnaniu ponúk vás môže na ročných nákladoch za elektrinu a plyn zachrániť pred nepríjemným preplácaním. V konečnom dôsledku je najlepšou stratégiou mať dostatok informácií, nenechať sa nalákať len na nízke úvodné ceny a overiť si, či za atraktívnou reklamou nečíhajú skryté poplatky či nevýhodné zmluvné podmienky.