Elixír proti prechladnutiu z bežných surovín: Naše staré mamy ho mali vždy poruke!

Chrípkové obdobie je v plnom prúde a čas, keď sa prechladnutie stáva častým hosťom v domácnostiach, sa ešte zďaleka nekončí. Ako sa s jeho príznakmi vyrovnávali naše staré mamy?
Stavili na osvedčené domáce postupy a suroviny, ktoré mali vždy po ruke. Niektoré sirupy a liečivé zmesi sa oplatí pripraviť si vopred a mať ich k dispozícii počas celej zimy.
Z pomyselného trónu sa pani zima ešte niekoľko mesiacov nechystá odísť a chladné počasie, ktoré praje chrípke, nás bude ešte istý čas trápiť.
Prechladnutie, chrípka či angína sa kedysi neliečili chemickými prípravkami, ale tým, čo sa našlo v komore. Prinášame niekoľko overených rád našich predkov, ktoré môžu pomôcť aj dnes a pri správnom použití skutočne fungujú.
Zázvor – kráľ zimnej prevencie
Zázvor si v posledných rokoch získal veľkú obľubu. Nie je len chutnou ingredienciou do kuchyne, ale najmä silným pomocníkom pre zdravie.
Zázvorový oddenok je dostupný v rôznych podobách – čerstvý, sušený, mletý či kandizovaný. Počas chrípkového obdobia je však najlepšou voľbou čerstvý zázvor.
Dá sa z neho jednoducho pripraviť čaj, ale aj výrazný sirup alebo šťava, ktoré dokážu organizmus rýchlo povzbudiť.
Tento žltkastý koreň pochádzajúci z Číny má antibakteriálne a antivírusové účinky, posilňuje obranyschopnosť tela a priaznivo pôsobí na dýchacie cesty.
Okrem toho pomáha pri žalúdočných ťažkostiach, podporuje trávenie a pozitívne vplýva aj na srdce a cievy.
Nezabudnite na video, ktoré ukazuje, aký silný životabudič sa dá zo zázvoru a ďalších dvoch surovín pripraviť:
Bylinkové čaje: harmanček a lipa
Zázvor má nielen výrazné účinky, ale aj príjemnú chuť. Keď telo bojuje s chorobou, je dôležité prijímať dostatok tekutín. Ideálne je striedať bylinkové čaje s odvarom z čerstvého zázvoru.
V domácej zásobe by nemal chýbať harmančekový čaj, ktorý upokojuje organizmus a podporuje imunitu.
U niektorých ľudí má aj mierne uspávací účinok, čo je počas choroby veľkou výhodou – oddych je totiž kľúčový. Výbornou voľbou je aj lipový čaj.
Ten pomáha pri vysokých horúčkach, podporuje potenie, uľahčuje vykašliavanie hlienov, zmierňuje kŕče a pôsobí protizápalovo aj upokojujúco.
Silný domáci lektvar našich starých mám
Keď už ide do tuhého, prichádza na rad najsilnejšia kombinácia. Na prvý pohľad sa môže zdať zvláštna, no skúsenosti našich predkov hovoria jasne – táto zmes pomáhala rýchlo postaviť chorého na nohy.
Pripravte si veľký čistý zavárací pohár a prevarenú vlažnú vodu. Do vody nasypte jeden kilogram kryštálového cukru.
Dva bio citróny dôkladne umyte a nakrájajte na malé kocky. Pridajte jednu veľkú alebo dve menšie cibule, olúpané a nakrájané nadrobno.
Z jednej celej hlávky cesnaku ošúpte strúčiky a nakrájajte ich na tenké plátky. Poslednou surovinou je čerstvý kôpor, ktorý nasekajte najemno a spolu s ostatnými ingredienciami pridajte do cukrovej vody.
Kôpor – viac než len do omáčky
Liečivé účinky cibule, cesnaku a citróna sú dobre známe a rokmi overené. Siaha sa po nich vždy, keď telo zápasí s chorobou. Kôpor však býva často podceňovaný.
Hoci ho mnohí vnímajú len ako kuchynskú bylinku, má výrazné protizápalové účinky, pri pravidelnej konzumácii podporuje imunitu a priaznivo pôsobí na činnosť obličiek, čím pomáha telu s detoxikáciou.
Keď teda najbližšie pripravíte kôprovú omáčku, myslite na to, že robíte niečo dobré nielen pre chuťové poháriky, ale aj pre svoje zdravie. Nebojte sa aromatické bylinky používať štedro – vaše telo sa vám poďakuje.