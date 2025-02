Elektrikári neustále bijú na poplach: Týchto 10 zariadení nikdy nezapájajte do predlžovacieho kábla

Elektrina je jedným z najdôležitejších, ale zároveň aj najrizikovejších vynálezov, s akými sa v bežnom živote stretávame. Pri nesprávnom zaobchádzaní sa môže stať zdrojom úrazu elektrickým prúdom, ale aj príčinou požiaru či vážneho poškodenia majetku. K nebezpečným situáciám dochádza najmä vtedy, keď ľudia podceňujú riziká spojené s používaním predlžovacích káblov. Tie sú užitočné, no nie sú navrhnuté na to, aby slúžili ako trvalé riešenie pre výkonné zariadenia. Elektrikári preto odporúčajú byť mimoriadne opatrní, najmä pri zapájaní nasledujúcich desiatich spotrebičov.

1. Práčka

Práčka je veľký domáci spotrebič, ktorý pri praní bielizne spotrebuje značné množstvo energie. Keď sa snažíme využiť predlžovací kábel, môže dôjsť k prehrievaniu vodičov, ktoré jednoducho nie sú dimenzované na tak vysoký príkon. Je preto dôležité myslieť na to už pri plánovaní elektrických zásuviek v kúpeľni. Ak na ňu nemáte vhodnú zásuvku, najlepšie riešenie je zavolať odborníka, ktorý vám ju nainštaluje.

2. Sušička

Rovnako ako práčka, aj sušička si vyžaduje silný a stabilný prúd. Keďže pracuje s teplom a horúcim vzduchom, môže byť riziko skratu alebo dokonca požiaru ešte vyššie. Odporúča sa preto napojiť ju priamo do steny cez samostatnú zásuvku, ktorá zvládne jej prúdovú záťaž.

3. Chladnička

Aj keď sa to možno nezdá, chladnička pracuje nepretržite – neustále udržiava vhodnú teplotu na uchovanie potravín. Keď jej kompresor štartuje, odoberá krátkodobo vyšší prúd, čo môže predstavovať veľkú záťaž pre bežný predlžovací kábel. Preto je absolútne nevhodné napájať chladničku mimo priamej zásuvky.

4. Sporák

Pri elektrických sporákoch sa stretávame s ešte vyšším odberom energie, než pri iných kuchynských spotrebičoch. Zásuvka určená pre elektrický sporák by mala byť pripravená a zaistená už pri inštalácii kuchynskej linky. Predlžovací kábel by ste nemali používať ani dočasne. Dôvod je jednoduchý – hrozí riziko prehriatia či skratu, ak by kábel musel dlhodobo prenášať takto vysoký výkon.

5. Umývačka riadu

Kým je umývačka riadu v prevádzke, motory a výhrevné telesá pracujú na plný výkon. Nezriedka sa stáva, že jej príkonom zaťažíte elektrickú sieť rovnako ako pri výkonných práčkach či sušičkách. Táto kombinácia vody, elektriny a vysokej teploty si žiada maximálnu bezpečnosť, ktorú bežný predlžovací kábel jednoducho negarantuje.

6. Mikrovlnná rúra

Hoci mikrovlnku väčšinou používame len krátko, dokáže pri zapnutí čerpať pomerne vysoký výkon. Predlžovací kábel by ju preto nemusel bezpečne zvládnuť, najmä ak ide o starší alebo lacnejší typ. Neustále pripájanie a odpájanie mikrovlnky do predlžovačky zvyšuje aj opotrebovanie kábla, čo môže vyústiť do nebezpečných situácií.

7. Rýchlovarná kanvica

Na prvý pohľad sa môže zdať, že rýchlovarná kanvica neodoberá až tak veľa energie, no v skutočnosti pri zahrievaní vody potrebuje krátkodobo značný prúd. Pri nesprávnom zapojení môže dochádzať k prehrievaniu vodičov v predlžovacom kábli. Ak je kábel príliš tenký alebo má technické nedostatky, výsledkom môže byť jeho poškodenie.

8. Elektrický radiátor

V chladných mesiacoch je lákavé pridať si do izby prídavné elektrické kúrenie, no práve tu elektrikári najčastejšie varujú. Elektrické radiátory a iné výhrevné telesá sa môžu veľmi rýchlo postarať o vznik požiaru, ak nie sú zapojené priamo do zásuvky. Pri takomto type prístrojov je namieste skontrolovať, či sú káble a zástrčky v bezchybnom stave, a rozhodne sa vyhnúť akýmkoľvek predlžovačkám.

9. Klimatizácia

Platí to isté, čo pri kúrení, len v opačnom “teplotnom spektre”. Klimatizačné jednotky, najmä tie mobilné, majú vysoký príkon, ktorý predlžovací kábel nemusí zvládnuť. Tieto zariadenia sú konštruované tak, aby pracovali efektívne pri napojení priamo do elektrickej siete. Ak potrebujete riešiť nedostatočnú dĺžku kábla, obráťte sa radšej na špecializovaného odborníka, ktorý presne vie, ako postupovať.

10. Bojler

Bojlery slúžia na ohrev vody a často pracujú s vysokými teplotami dlhší čas. Aby ste predišli akýmkoľvek poruchám, skratom či prehrievaniu inštalácie, mal by byť bojler zapojený len do samostatnej, dostatočne dimenzovanej zásuvky. Ak nie je k dispozícii, ideálnym riešením je konzultácia s elektrikárom – ten zabezpečí správnu inštaláciu a minimalizuje riziká.

Prečo si dať na predlžovací kábel pozor?

Bežné predlžovacie káble sú v princípe určené skôr na dočasné použitie alebo na napájanie menej výkonných zariadení (napríklad lampy, nabíjačky, televízora a pod.). V žiadnom prípade by nemali nahrádzať trvalú elektrickú inštaláciu. Problém nastáva, keď do nich pripojíme prístroj, ktorý potrebuje viac elektrickej energie, než dokáže kábel preniesť. Vtedy sa kábel môže prehrievať, čo zvyšuje riziko skratu i požiaru.

Ak si nie ste istí, aké riešenie je pre vašu domácnosť najlepšie, obráťte sa vždy na skúseného elektrikára. Ten vám dokáže posúdiť stav existujúcej elektroinštalácie, poradiť ohľadom vhodných typov zásuviek a tiež preveriť, či sa vaše predlžovacie káble hodia na požadované použitie.

Používanie elektriny múdro a zodpovedne je základom bezpečného domova. Predlžovacie káble určite patria do našich príbytkov, avšak nesmú byť považované za univerzálnu náhradu za pevnú elektroinštaláciu. Preto sa vyvarujte vyššie spomenutých chýb a svoje výkonné spotrebiče pripojte len tam, kde je to bezpečné.