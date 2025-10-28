Dve zásadné veci, ktoré teraz potrebujú vaše ruže. Mnohí to nevedia a rastliny tým trpia!

Vedeli ste, že ružiam práve teraz začína jedno z najdôležitejších období roka? Koniec októbra je ako červená značka v kalendári všetkých záhradkárov.
Je čas nielen vysádzať nové kráľovné kvetín, ale aj postarať sa o tie, ktoré už s vami prežili leto. Aby úspešne zvládli zimu, potrebujú správny rez a ochranu pred mrazmi. Ako na to? Pozrime sa na to spolu.
Prečo práve teraz?
Jeseň vymenila slnkom prevoňané dni za sychravý chlad. Ruže sa chystajú na zimný oddych, a tak ich musíme trocha „učesať“. Jesenný strih je od toho jarného odlišný.
Na jar ideme kratšie, na jeseň nechávame výhony dlhšie. Je to veľmi jednoduché. Dlhší výhon je pre ružu ako teplý kabát proti treskúcim mrazom.
Ak rez urobíte správne, budúci rok vám ruže ukážu, že si si to vážia nádhernými kvetmi a zdravým, silným rastom.
Ostré náradie je základ
Skôr ako zasiahnete do kríka, vyleštite si svoje záhradnícke nožnice. Musia byť ostré a čisté. Hladký rez je pre ružu ako jemné ošetrenie u kaderníka.
Rozstrapkaná rana je však doslova otvorenou bránou pre plesne a choroby. Ak sú výhony hrubšie, nebojte sa použiť pákové nožnice. Hlavne neublížiť a nenechať rizikové miestečká.
Kde a koľko strihať
U kríkových aj kmienkových ruží sa odporúča strihať v rozmedzí päť až osem očiek. Ak máte ruže s veľmi dlhými výhonmi, pokojne ich zasuňte nižšie, približne na 50 centimetrov od pôdy.
Ako spoznáte očko? Je to miesto, z ktorého vyrastá ďalšia vetvička s listami. Strih by mal viesť asi jeden centimeter nad ním. Pri reze nižšie by ste očko poškodili.
Naopak, ak by ste nechali príliš dlhý pahýľ, iba by odvádzal živiny na márnosť a neskôr uschol.
A nezabudnite na zimnú perinu
Keď je rez hotový, účes upravený, prichádza druhý krok: ochrana pred chladom. Okolie koreňov prikryte vrstvou lístia, zeminou alebo vetvičkami ihličnanov.
Prvé očka na výhone majú zostať schované, aby mráz neohrozil nový jarný rast.
Ružiam, ktoré patria medzi citlivejšie dámy vo vašej záhrade, doprajte ešte extra starostlivosť a prehoďte ich priedušnou bielou geotextíliou.
A pozor na mulčovaciu kôru! Ak ju máte okolo ruží, pred prikrytím ju radšej odstráňte, aby sa pod ňou nehromadila vlhkosť a nevytvárali plesne.
Ak doprajete svojim ružiam túto jesennú pozornosť, na jar vás privítajú zdravým a okázalým rozkvitnutím. Ruže nikdy nezabúdajú na láskavú starostlivosť.