Dva elixíry mladosti a dlhovekosti: Každé ráno lyžička a vaše telo sa vám poďakuje!

Pripravte si doma jednoduché, no mimoriadne účinné zmesi z bežne dostupných surovín.
Tieto prírodné elixíry podporujú dlhý život, čistia cievy aj tráviaci trakt, dopĺňajú telu vitamíny, minerály a energiu. Ako ich pripraviť?
Domáce recepty pre vitalitu a dlhý život
Ak je pre vás zdravie prvoradé a radi si doprajete jedlo, ktoré telu prospieva, tieto dva recepty sú presne pre vás.
Hoci nezaručia nesmrteľnosť, môžu byť skvelým pomocníkom pre vaše telo – podobne ako každá výživná a na vitamíny bohatá potravina.
Ich príprava je veľmi jednoduchá – postačí mixér a pár minút vášho času. Každé ráno si doprajte lyžičku jedného z týchto „elixírov života“ a pocítite rozdiel.
Elixír dlhovekosti z orechov, fíg a citróna
Do mixéra vložte hrsť vlašských orechov a dva sušené figy. Rozmixujte ich dohladka, potom pridajte dve lyžice sezamových semienok.
Citrón dobre umyte – ak je bio a chemicky neošetrený, môžete ho použiť celý, nakrájaný na väčšie kúsky. V opačnom prípade ho ošúpte, odstráňte jadierka a nakrájajte dužinu.
Citrón pridajte do mixéra a všetko rozmixujte na hustú pastu. Hotovú zmes preložte do čistej sklenenej nádoby. Až potom primiešajte lyžicu včelieho peľu a lyžicu medu.
Dobre premiešajte, uzavrite a uchovávajte v chladničke. Každé ráno si doprajte jednu lyžicu tejto zmesi.
Prečo práve včelí peľ?
Možno vás prekvapí jeho použitie, no včelí peľ patrí medzi najcennejšie prírodné doplnky výživy. Ide o drobné zrnká, ktoré včely zbierajú z kvetov a z ktorých vznikajú malé žltkasté alebo hnedé guľôčky.
Včelí peľ je prirodzený multivitamín – obsahuje vitamíny A, B, C, D, E aj K, množstvo minerálov a esenciálnych aminokyselín.
Pomáha podporovať imunitu, vitalitu a celkovú regeneráciu organizmu. Dá sa užívať samostatne ako kúra, alebo ako súčasť podobných zmesí.
Medový zázrak s cesnakom a citrónom
Druhý recept je pre tých, ktorí obľubujú cesnak a neprekáža im jeho výrazná chuť. Pripravte si misku so studenou vodou a rozpustite v nej lyžicu jedlej sódy.
Do tohto roztoku vložte celé dva citróny alebo limetky a nechajte ich pár minút odstáť – zbavia sa tak nečistôt a povrchovej chémie.
Medzitým ošúpte dve celé hlavičky cesnaku, rozpučte strúčiky nožom a nasekajte nadrobno.
Citróny vyberte z vody, osušte, zbavte jadierok a nakrájajte na drobné kúsky. Všetko vložte do zaváraninovej nádoby a zalejte medom tak, aby boli kúsky ponorené.
Nádobu uzavrite a nechajte zmes odstáť do nasledujúceho dňa. Potom používajte len vzniknutý sirup – jednu lyžicu rozmiešajte v pohári vody alebo vlažného mlieka a vypite každé ráno nalačno.
Prečo tento elixír funguje
Citróny sú známe vysokým obsahom vitamínu C, ktorý posilňuje imunitu, prospieva srdcu a pôsobí ako prevencia proti obličkovým aj žlčníkovým kameňom.
Látky ako limonén a naringenín môžu podľa niektorých výskumov napomáhať aj ochrane buniek pred rakovinou. Okrem toho podporujú trávenie a pomáhajú pri udržiavaní zdravej hmotnosti.
Cesnak je zase silný prírodný antioxidant. Priaznivo ovplyvňuje hladinu cholesterolu, posilňuje cievy a srdce.
V kombinácii s medom a citrónom vytvára účinný prírodný prostriedok na podporu imunity a celkovej vitality.
Vlašské orechy, ktoré obsahuje prvý recept, patria rovnako medzi takzvané superpotraviny – podporujú činnosť mozgu, srdca a dodávajú telu zdravé tuky.
Každodenný rituál pre energiu a zdravie
Stačí si každé ráno dopriať jednu lyžičku niektorého z týchto elixírov. Telo vám poďakuje – posilníte imunitu, doplníte vitamíny a zlepšíte trávenie.
Nie je to žiadna zázračná medicína, ale jednoduchý a chutný spôsob, ako sa starať o svoje zdravie každý deň.