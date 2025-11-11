Dunaj, rieka cez 10 štátov, má na Slovensku iba 172 km

Dunaj – rieka, ktorá pramení v srdci Čierneho lesa v Nemecku, sa ako majestátny obor kľukatí naprieč Európou, až napokon po takmer troch tisíckach kilometrov ústi do Čierneho mora. Počas svojej cesty pretína hranice desiatich krajín, spája šestnásť významných miest a vytvára množstvo chránených oblastí aj národných parkov. Na Slovensku sa však zdrží len krátko – meria tu iba 172 kilometrov. Napriek tomu je tento úsek výnimočný a ponúka scenérie, ktoré patria k najkrajším na celom toku.
Dunaj – druhý najdlhší európsky veľtok
S dĺžkou približne 2 900 kilometrov je Dunaj po Volge druhou najdlhšou riekou Európy. Krajinu našich južných susedov preteká len v malej časti, no práve tento úsek je plný života, histórie aj prírodných krás. Odtiaľto pokračuje ďalej do Maďarska, kde sa jeho tok rozširuje a o niekoľko stoviek kilometrov ďalej sa rozlieva do rozľahlej delty v Rumunsku.
Táto Dunajská delta je považovaná za jeden z najvzácnejších ekosystémov sveta. Nachádza sa v trojuholníku medzi Rumunskom a Ukrajinou a od 90. rokov patrí medzi lokality zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Je to krajina ticha a vody – spleť mokradí, jazier, rákosových porastov a lužných lesov, ktoré poskytujú domov stovkám živočíchov. Vedci tu identifikovali približne 300 druhov vtákov, množstvo rýb, obojživelníkov aj vyše tisícky rastlinných druhov.
Kde sa Dunaj rodí
Poďme sa však vrátiť na úplný začiatok. Dunaj poznali už starí Rimania – nazývali ho Danubius a považovali ho za prirodzenú severnú hranicu svojej ríše. Rimskí vojaci kedysi hľadali jeho prameň v oblasti Čierneho lesa (Schwarzwald) a napokon objavili minerálny výver, ktorý síce tečie do Dunaja, ale nie je jeho pravým začiatkom.
Mesto Donaueschingen však považuje toto miesto za symbolický prameň rieky. Na prelome 19. a 20. storočia tu vznikla malá Dunajská kaplnka, ktorá sa stala obľúbeným cieľom turistov. V roku 2016 bola lokalita upravená a sprístupnená verejnosti. Pravý Dunaj však vzniká až o niečo ďalej – sútokom dvoch menších riek Brigach a Breg. Hlavným zdrojom vody sú zrážky a topiaci sa sneh z okolitých hôr, ktoré vytvárajú mohutný tok mieriaci naprieč kontinentom.
Dunajská cyklotrasa – cesta naprieč kontinentom
V Donaueschingene sa zároveň začína jedna z najznámejších európskych trás – Dunajská cyklostezka. Vinie sa popri rieke celou Európou až po Rumunsko. Ak by ste sa ju rozhodli prejsť celú, pripravte si aspoň mesiac a pol dovolenky. Cesta vedie cez nemecké a rakúske mestá, ako sú Passau, Linz či Viedeň, a napokon dorazí až k rakúsko-slovenským hraniciam. Tu sa začína slovenská etapa tohto veľtoku.
Dunaj vstupuje na Slovensko
Naše územie Dunaj víta pri sútoku s riekou Morava – pri majestátnom Devínskom hrade, o ktorom sme už písali v predchádzajúcom diele. Tu sa stretávajú dve rieky s odlišným charakterom: Dunaj prináša chladnú horskú vodu, zatiaľ čo Morava nesie bahno a sedimenty z nížin. V mieste ich sútoku je krásne vidieť rozdiel vo farbe oboch tokov.
Devínska brána, ktorú Dunaj pretína, je geologicky mimoriadne zaujímavá – horniny tu vznikali už počas obdobia karbonu. Brána sa tiahne od úpätia Bratislavského hradu až po Devín, kde sa obidve rieky spájajú. Z vody môžete Bratislavu spoznať z úplne inej perspektívy – počas plavby po Dunaji.
Bratislava – mesto na rieke
Dunaj formoval tvár Bratislavy po stáročia. Dnes je rieka nielen symbolom mesta, ale aj miestom oddychu. Počas leta sa tu konajú plavby s večerou, koncerty, či dokonca silvestrovské výlety po vode. Ak dávate prednosť pevnine, najkrajší výhľad na rieku ponúka Starý most, ktorý je určený len pre chodcov, cyklistov a električky. Počas západu slnka sa tu stretávajú obyvatelia aj turisti, aby si vychutnali výhľad na Bratislavský hrad.
Neodmysliteľnou dominantou mesta je aj Most SNP, známy svojou reštauráciou UFO na vrchole pylónu, odkiaľ sa naskytá panoramatický pohľad na celý tok Dunaja i hlavné mesto.
Pokojná voda a živá príroda
Dunaj na Slovensku nie je len dopravnou tepnou, ale aj ideálnym miestom pre vodné športy. Rieka je široká, pokojná a vhodná pre kajaky, kanoe či výletné člny. Pozdĺž brehov vedie cyklotrasa, ktorá prechádza cez Chránenú krajinnú oblasť Dunajské luhy – najmladšiu chránenú oblasť na Slovensku.
Súčasťou tohto územia je aj Hrušovská nádrž, patriaca k vodnému dielu Gabčíkovo, kde počas zimy nachádzajú útočisko desiatky druhov vtákov. Práve preto tu boli vybudované pozorovateľne pre ornitológov aj milovníkov prírody. Nižšie po prúde, pri Komárne, sa do Dunaja vlieva rieka Váh – najdlhšia slovenská rieka.
Podunajsko – teplé srdce juhu Slovenska
Oblasť Podunajska patrí k najúrodnejším a najslnečnejším regiónom krajiny. Cestou popri rieke sa návštevníci dostanú až k najjužnejšiemu bodu Slovenska v obci Patince, len pár kilometrov od Komárna. Okrem kúpeľov a termálneho kúpaliska tu stojí aj vzácna románska kaplnka sv. Vendelína z 13. storočia.
O niečo ďalej, pri obci Mužla-Čenkov, sa nachádzajú zvyšky starobylého slovanského hradiska z 9. až 10. storočia – tichý svedok dávnej histórie regiónu.
Dunaj sa lúči so Slovenskom
Posledným slovenským mestom, ktorého sa Dunaj dotkne, je Štúrovo. Mnohí ho poznajú vďaka známemu termálnemu kúpalisku Vadaš, ktoré vzniklo po objave geotermálneho prameňa v 50. rokoch minulého storočia. Na mieste bývalých lúk dnes stojí rozsiahly rekreačný areál, kam prichádzajú návštevníci z celého Slovenska i Maďarska.
Za Štúrovom Dunaj ešte prijme vodu z rieky Hron, obíde niekoľko malých ostrovčekov a napokon sa rozlúči so slovenskou krajinou. Potom pokračuje cez Maďarsko, Srbsko, Bulharsko a Rumunsko, až kým sa jeho mohutné ramená nerozlejú do delty a ďalej do Čierneho mora.
Aj keď Dunaj preteká Slovenskom len na krátkom úseku, jeho význam pre krajinu je nesmierny. Spája históriu, kultúru, prírodu aj moderný turizmus. Je to rieka, ktorá nikdy nespí – neustále tečie, spája národy a pripomína, že voda je tým najživším prvkom, aký na našej planéte máme.