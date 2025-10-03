Dub nie je jediný kráľ. Ktoré palivové drevo sa oplatí najviac na kúrenie?

V mnohých domácnostiach sa pri slove „palivové drevo“ ako prvé vybaví dub. V našej kultúre si vybudoval povesť spoľahlivého paliva, ktoré vydrží dlho horieť a produkuje veľa tepla. Dub je skutočne kvalitná voľba, no odborníci zdôrazňujú, že rozhodne nie je jediný druh, ktorý sa oplatí použiť. V niektorých situáciách dokonca môžu byť iné dreviny praktickejšie či úspornejšie.
Tvrdé listnaté drevo – základ spoľahlivého kúrenia
Najviac sa na kúrenie hodia tvrdé listnaté stromy, pretože majú vyššiu hustotu, a tým pádom aj výhrevnosť. Horia pomalšie, vydajú viac tepla a pri správnom sušení produkujú menej dymu a dechtu.
- Dub – veľmi kvalitné palivo, ktoré horí dlho a stabilne. Jeho nevýhodou je pomalšie schnutie – môže trvať aj dva až tri roky, kým dosiahne ideálnu vlhkosť.
- Buk – podobne výhrevný ako dub, no schne rýchlejšie a ľahšie sa štiepi. Aj preto je medzi domácnosťami veľmi obľúbený.
- Jaseň – horí čisto a rovnomerne, dáva dostatok tepla a dobre sa spracúva. Navyše sa dá použiť aj skôr, pretože schne rýchlejšie ako dub.
- Hrab – patrí medzi najtvrdšie európske dreviny. Pri správnom vysušení horí s vysokým žiarom a vydáva veľa tepla, no je menej dostupný a ťažšie sa štiepi.
- Javor – pri kvalitnom vysušení horí stabilne a pomerne čisto. Nezanecháva toľko dechtu a produkuje príjemný plameň.
Ovocné stromy – pre atmosféru aj vôňu
Drevo z ovocných stromov, ako jabloň či hruška, síce nemá takú výhrevnosť ako buk či dub, no jeho špecifikom je vôňa. Pri horení uvoľňuje jemné arómy, ktoré dokážu spríjemniť atmosféru. Preto je ideálne do krbov, kde sa okrem tepla počíta aj s estetikou a pohodou domova.
Mäkké drevo – vhodné skôr na rozkúrenie
Dreviny ako smrek, borovica, jedľa či topoľ horia rýchlo, ale aj rýchlo vyhoria. Vytvárajú viac iskier, dymu a dechtu, čo môže spôsobiť zanášanie komína. Preto sa odporúčajú používať najmä na podpaľovanie alebo krátkodobé kúrenie, no nie ako hlavný zdroj tepla na celú zimu.
Sušenie rozhoduje o všetkom
Bez ohľadu na to, aký druh dreva si vyberiete, najdôležitejším faktorom je vlhkosť. Čerstvo vyrúbané drevo obsahuje 40–50 % vody. Takéto drevo viac dymí, špiní komín a výhrevnosť je výrazne nižšia.
Optimálna vlhkosť palivového dreva je pod 20 %. Aby ste ju dosiahli, drevo by malo schnúť minimálne dva roky na suchom a dobre vetranom mieste. Buk a jaseň môžu byť pripravené už po dvoch rokoch, dub často potrebuje tri.
Zhrnutie: aké drevo sa oplatí najviac
- Na dlhé kúrenie a maximum tepla: dub, buk, jaseň, hrab.
- Na kombináciu výhrevnosti a dostupnosti: buk a jaseň.
- Na atmosféru a príjemnú vôňu: ovocné dreviny.
- Na rýchle rozkúrenie: smrek, borovica, topoľ.
Pri správnom výbere a dobrom vysušení vám drevo zabezpečí nielen teplo, ale aj dlhšiu životnosť kachlí či krbu a menej starostí s komínom.