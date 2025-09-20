Drienky. Zabudnutý poklad našich záhrad. Takto z nich spravíte delikatesu

Drienky patria medzi plody, ktoré na prvý pohľad možno nevyzerajú lákavo – sú malé, červené a ich chuť je poriadne trpká. Napriek tomu ide o skutočný poklad z prírody. Stačí poznať správny spôsob, ako ich spracovať, a z kyslastých bobúľ sa stane pochúťka, ktorú ocení celá rodina.
Drieň – nenáročný strom aj ozdoba záhrady
Drieň obyčajný je ker, ktorý sa môže dorásť aj do menšieho stromu. Vyniká tým, že sa mu darí aj tam, kde iné dreviny zvyčajne hynú – znáša kamenistú pôdu a bez problémov prežije aj suché obdobia. V záhradách či parkoch ho ľahko spoznáte: kvitne totiž veľmi skoro, ešte skôr, ako sa prebudí väčšina ostatných stromov. Koncom zimy sa na holých konárikoch objavia drobné žlté kvety a včely majú prvý zdroj nektáru, ktorý im v tomto období často chýba.
Zaujímavé je aj jeho drevo – je extrémne tvrdé, kedysi sa z neho vyrábali rôzne nástroje, člnky alebo dokonca hroty šípov. V lete sa na drieňoch objavujú plody veľké približne ako olivy. Sú sýtočervené a ukrývajú tvrdú kôstku. Ak ich nikto nezoberie, spadnú na zem a v zime sa nimi kŕmia vtáky.
Vitamínová bomba priamo z prírody
Kto ochutnal čerstvú drienku, vie, že jej trpkosť dokáže zaskočiť. Ak však plody necháte úplne dozrieť, ich chuť sa zjemní, sú šťavnaté, mierne kyslé a veľmi osviežujúce.
Drienky obsahujú mimoriadne veľa vitamínu C – v jednom pohári týchto bobúľ môže byť dokonca viac, než by ste našli v citróne. Okrem toho sú plné antioxidantov, trieslovín a organických kyselín, ktoré podporujú trávenie. V ľudovom liečiteľstve sa z drienok pripravovali prostriedky na zníženie horúčky, proti hnačke či na posilnenie imunity. Odvary z listov a kôry sa využívali pri zápaloch a na ošetrenie rán. Drieň teda nebol len ozdobou záhrady, ale aj dôležitou súčasťou domácej prírodnej lekárne.
Ako sa dajú spracovať
Pre výraznú kyslasto-trpkú chuť sa drienky málokedy jedia priamo zo stromu. Oveľa častejšie sa spracúvajú. Môžete ich zavariť do kompótov, pripraviť z nich džem, marmeládu či sirup. Sušené plody sa hodia na čajové zmesi. V niektorých regiónoch Slovenska sa dokonca pália z drienok pálenky, zatiaľ čo v Česku sú známe skôr domáce likéry. Ovocie sa dá výborne kombinovať aj so slanými jedlami – napríklad s pečeným mäsom alebo so syrom, kde jeho kyslosť krásne vyváži chute.
Drienky naložené ako olivy
Ak chcete drienky vyskúšať inak, pripravte si ich nakladané. Po niekoľkých týždňoch odležania získajú nezameniteľnú chuť, ktorá pripomína olivy – a nielen vzhľadom, ale aj konzistenciou sa im skutočne podobajú.
Budete potrebovať:
- 1,5 kg čerstvých drienok
- 1 liter vody
- 4 lyžice morskej soli
- 6 lyžíc olivového oleja
- podľa chuti čerstvý alebo sušený cesnak, oregano, tymian, kúsok citróna alebo trocha chilli
Postup prípravy:
- Drienky dôkladne umyte, odstráňte stopky a vyberte najmä pevné plody, ktoré ešte nie sú prezreté.
- Zalejte ich studenou vodou a ne chajte odstáť tri dni. Každý deň vodu vymeňte – práve tento krok pomôže stiahnuť ich prirodzenú trpkosť.
- Pripravte si nálev: v litri vody rozpustite štyri lyžice soli a nechajte vychladnúť.
- Plody vložte do čistých pohárov, zalejte studeným soľným nálevom a podľa chuti pridajte bylinky, cesnak alebo kúsok citróna. Na povrch nalejte olivový olej tak, aby úplne zakryl všetky plody – zabránite tak prístupu vzduchu.
- Poháre dobre uzavrite a uložte na tmavé a chladné miesto. Nechajte ich odležať aspoň päť týždňov, no pokojne aj dlhšie. Čím viac času im doprajete, tým zaujímavejšiu chuť získajú.
Drienky sú teda nielen dekoratívnym prvkom v záhrade, ale aj zdrojom vitamínov a tradičných receptov. Ak im dáte šancu a pripravíte ich správnym spôsobom, zistíte, že z trpkého ovocia môže byť delikatesa, ktorá ozvláštni váš jedálniček.