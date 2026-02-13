Drevo, vinyl či dlažba. Ako správne čistiť rôzne typy podlahových krytín?

Moderné domácnosti kombinujú množstvo typov podlahových krytín – od masívneho dreva až po vysoko odolný vinyl či keramiku. Každý povrch má však úplne odlišné vlastnosti a pri nesprávnom čistení môže dôjsť k jeho poškodeniu. Aby podlaha vydržala roky, je dôležité vedieť, čo konkrétny materiál znesie a čo mu môže uškodiť.
Drevené podlahy: citlivé na vodu a kyseliny
Drevo je prírodný, nasiakavý materiál. To znamená, že nadmerné množstvo vody môže preniknúť do špár a spôsobiť napučanie, deformáciu lamiel alebo vznik plesní. Tento jav je dobre známy a výrobcovia drevených podláh naň upozorňujú vo svojich návodoch.
Čo je pri drevenej podlahe vždy pravda?
- Používa sa len mierne vlhký mop, nie mokrý.
- Najvhodnejšie sú pH neutrálne čistiace prostriedky určené na drevo.
- Octové roztoky ani iné kyseliny nie sú bezpečné, pretože môžu poškodiť lak alebo olejovanú vrstvu.
- Univerzálne agresívne čističe môžu narušiť povrchovú úpravu.
Vhodné produkty
- čističe na drevo s neutrálnym pH,
- jemné mydlové prípravky bez kyselín a rozpúšťadiel.
Vinylové a laminátové podlahy: odolné, no citlivé na teplo a chemikálie
Aj keď vinyl aj laminát patria medzi odolné materiály, existujú zásady, ktoré sú technicky overené a mali by sa dodržiavať.
100 % pravdivé fakty o vinylových a laminátových podlahách:
- Parné čističe sa neodporúčajú, pretože vysoká teplota môže narušiť spoje alebo lepidlo pod lamelami.
- Rozpúšťadlá a prípravky s obsahom vosku môžu vytvoriť lepivý povlak, na ktorý sa rýchlo chytá prach.
- Abrazívne pomôcky (drôtenky, piesky) môžu povrch trvalo poškrabať.
- Najbezpečnejšie sú čistiace prípravky určené priamo pre vinyl / laminát, ktoré nenarušia ochrannú vrstvu.
Domáce alternatívy (pri správnom riedení)
- malé množstvo jemného tekutého mydla v teplej vode,
- veľmi slabý octový roztok (vinyl ho znesie, laminát len občas, podľa odporúčaní výrobcu).
Keramická dlažba: pevná, ale škáry si vyžadujú opatrnosť
Keramická dlažba je sama o sebe veľmi odolná, ale škárovacia hmota je citlivá na agresívne chemikálie.
Pravdivé a overené informácie:
- Čističe s obsahom chlóru môžu síce vybieliť škáry, ale pri častom používaní ich časom oslabujú, čo vedie k drobeniu.
- Na bežné umývanie dlažby postačí voda s jemným čistiacim prostriedkom alebo tekutým mydlom.
- Zašlé škáry je možné čistiť pastou z jedlej sódy a vody, ktorá nepoškodzuje materiál.
Čo je bezpečné pri keramickej dlažbe?
- voda s neutrálnym čističom
- sóda bikarbóna
- na organické škvrny roztok 3 % peroxidu vodíka a vody 1 : 1
Prírodný kameň (mramor, žula): nesmie prísť do kontaktu s kyselinami
Pri kameňoch obsahujúcich vápnik je známe, že kyseliny spôsobujú chemickú reakciu, ktorá na povrchu vytvorí trvalé matné škvrny. Tento jav („etching“) je fakt, ktorý uznávajú všetci výrobcovia prírodných kameňov.
Overené fakty:
- Ocot, citrónová šťava či čističe na vodný kameň sú pre mramor a niektoré typy žuly nebezpečné.
- Vhodné sú pH neutrálne čističe určené na prírodný kameň.
- Domáce riešenia ako sóda alebo mydlová voda sú vo väčšine prípadov bezpečné.
Záver: bezpečné čistenie vychádza z vlastností materiálu
Každá podlaha má svoje limity a základné fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré nemožno obísť. Ak ich rešpektujete, môžete si byť istí, že podlahová krytina vydrží dlhšie, bude vyzerať lepšie a nebudete musieť investovať do drahých opráv.
Zhrnutie najdôležitejších pravdivých zásad:
- Drevo = minimum vody, neutrálne čističe, žiadny ocot.
- Vinyl / laminát = bez pary, bez rozpúšťadiel, bez abrazív.
- Keramika = pozor na chlór v škárach.
- Prírodný kameň = absolútny zákaz kyselín.