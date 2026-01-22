Drahšie Chorvátsko? Čoraz viac turistov sa obzerá po Albánsku ako po dostupnejšej alternatíve

Chorvátsko patrí už dlhé roky k najobľúbenejším letným cieľom pre ľudí z Česka aj Slovenska. Výhodou je krátka vzdialenosť, dobrá dostupnosť autom a istota toho, že dovolenkár veľmi presne vie, čo môže na Jadrane očakávať. V posledných sezónach sa však čoraz výraznejšie prejavuje rast cien – a to najmä v najnavštevovanejších letoviskách počas hlavnej sezóny. Ubytovanie, jedlo aj drobné turistické služby zdraželi, čo vedie mnohých k hľadaniu lacnejších alternatív.
Jednou z krajín, ktorá sa v tomto porovnaní objavuje čoraz častejšie, je Albánsko. Ide o balkánsku krajinu ležiacu pozdĺž Jadranského a Iónskeho mora, južne od Čiernej Hory a oproti južnému Taliansku. V posledných rokoch zaznamenáva rast turizmu, čo prispelo k jej zvyšujúcej sa popularite medzi cestovateľmi.
More, hory a zatiaľ menej turistov
Albánsko ponúka zaujímavú kombináciu pobrežia a horského prostredia. Južná časť krajiny, najmä región pri mestách Saranda a Ksamil, je známa čistou vodou a svetlejšími odtieňmi mora, ktoré sú typické pre oblasť Iónskeho mora. Krajina však nie je len o plážach – veľkým lákadlom sú aj Albánske Alpy na severe, ktoré priaznivci turistiky poznajú pod názvom „Prekliate hory“.
Masový cestovný ruch tu zatiaľ nedosiahol úroveň, akú poznáme z Chorvátska. Letoviská sú vo všeobecnosti menšie, menej komerčné a pôsobia pokojnejším dojmom. Na druhej strane, mimo najnavštevovanejších oblastí môže byť infraštruktúra jednoduchšia, čo je dôležité pri plánovaní ciest autom.
Cesta autom: dlhšia, ale možná
Z Česka či Slovenska sa do Albánska dá dostať autom bez väčších komplikácií, hoci cesta je logicky dlhšia než do Chorvátska. Turisti najčastejšie volia trasu cez Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko, alternatívou je smer cez Maďarsko a Srbsko. Dĺžka trasy sa odvíja od miesta štartu, no ide o cestu, ktorú každoročne absolvujú tisíce ľudí.
Výhodou je, že ani v Albánsku netreba riešiť letenky, transfery či obmedzené možnosti pohybu. Auto poskytuje rovnakú mieru slobody ako pri klasických dovolenkách „po vlastnej osi“ v Chorvátsku.
Ceny: Albánsko je stále výrazne lacnejšie
Hoci sa ceny menia podľa sezóny, regiónu či konkrétneho typu služby, všeobecne platí, že Albánsko je pre turistov z Európy cenovo výhodnejšie. To platí pri ubytovaní, stravovaní aj bežných dovolenkových výdavkoch.
- Chorvátsko má počas letných mesiacov vyššie priemerné ceny najmä v známych letoviskách.
- Albánsko v porovnaní ponúka nižšie ceny ubytovania, reštaurácií aj drobných nákupov.
Nie je to presné pravidlo pre každý región, ale dlhodobé cestovateľské porovnania potvrdzujú, že rozdiel je stále výrazný.
Pre koho je Albánsko dobrá voľba?
Albánsko môže byť vhodným riešením pre ľudí, ktorí:
- sú zvyknutí cestovať autom k mor
- hľadajú menej preplnené letoviská,
- chcú spojiť plážovú dovolenku s výletmi do hôr
- chcú znížiť celkové náklady na dovolenku
Je však potrebné počítať s tým, že krajina nemá všade rovnako rozvinutú infraštruktúru ako známe chorvátske prímorské mestá. Na druhej strane ponúka zaujímavú kombináciu autentickej atmosféry a priaznivých cien.