Dôvod vášho nekvalitného spánku máte možno celý čas priamo pod nosom

Ak sa ráno budíte unavení, stuhnutí alebo s pocitom, že vás bolí krk či ramená, netreba hneď viniť nedostatok spánku. Jednou z najčastejších príčin fyzického nepohodlia po prebudení je nesprávny vankúš – jeho tvar, výška, tvrdosť alebo materiál.
Praktické rady k výberu vankúša – aj vo videu
Na internete nájdete mnoho tipov, ako vybrať vhodný vankúš. Jedným z nich je aj video z kanála ProSpánek, ktoré sa venuje tomu, ako výška či tvar vankúša ovplyvňujú oporu krčnej chrbtice. Video predstavuje odporúčania pre rôzne polohy spánku a vysvetľuje základné princípy výberu:
Prečo môže vankúš ovplyvniť vaše ranné pocity
Vedecké štúdie potvrdzujú, že vankúš hrá dôležitú úlohu v tom, či zostane krčná chrbtica v neutrálnej polohe. Práve poloha krku a hlavy počas spánku výrazne ovplyvňuje napätie svalov, kvalitu dýchania a celkový pocit komfortu.
Ak je vankúš:
- príliš vysoký → krk sa prehýba dopredu
- príliš nízky → hlava klesá príliš dozadu
- príliš mäkký alebo preležaný → prestane poskytovať oporu
môže to viesť k ranným bolestiam krku, stuhnutosti alebo bolestiam hlavy. Odborníci sa zhodujú, že správny vankúš by mal vyplniť prirodzený priestor medzi hlavou a matracom, aby chrbtica zostala v jednej línii.
Aký vankúš je najzdravší? Záleží od vašej polohy spánku
Neexistuje univerzálne najlepší vankúš. To, čo je správne pre jedného človeka, môže byť nevhodné pre iného. Najviac rozhoduje poloha spánku.
Spánok na boku
Potrebujete vyšší a pevnejší vankúš, aby sa krk neprepadával a chrbtica zostala rovná.
Spánok na chrbte
Najlepšie fungujú vankúše strednej výšky, ktoré podoprú prirodzené zakrivenie krku.
Spánok na bruchu
Toto je z ortopedického hľadiska najmenej vhodná poloha. Ak na nej napriek tomu spávate, mal by byť vankúš veľmi nízky, aby sa krk nepretáčal a nepreťažoval.
Výplne vankúšov: čo o nich skutočne vieme
Pamäťová pena
- poskytuje najlepšiu podporu
- reaguje na teplo, prispôsobuje sa tvaru hlavy a šije
- výskumy potvrdzujú, že pomáha znižovať tlak na krčné svaly
Nevýhoda: nie je ľahko prateľná.
Duté vlákno (polyester)
- ľahké, mäkké, lacné
- možno ho prať v práčke
- menej trvácne, rýchlejšie sa deformuje
Perie
- veľmi mäkké a dobre tvarovateľné
- vhodné len pre ľudí bez alergií
- neposkytuje takú stabilnú oporu ako moderné materiály
Pohánkové šupky
O nich existujú najmä subjektívne hodnotenia používateľov. Poskytujú:
- dobrú priedušnosť
- tvarovateľnosť
- prirodzené odvádzanie tepla
Vedecky však nie je potvrdené, že by mali špeciálne liečivé účinky alebo dokázali zlepšiť kvalitu spánku viac než iné materiály.
Bylinky vo vankúši
Levanduľa či medovka môžu pomôcť uvoľniť sa vďaka vôni, ale nejde o účinok na podporu spánku klinicky dokázaný na úrovni medicíny. Ich efekt je subjektívny – pre niekoho relaxačný, pre iného zanedbateľný.
Hygiena vankúša je kľúčová. Toto sú fakty:
Počas spánku vankúš nasaje:
- pot
- vlhkosť
- maz z pokožky
- odumreté bunky
To postupne znižuje jeho oporné vlastnosti a vnútri sa môžu množiť alergény. Preto odborníci odporúčajú:
- prať obliečky raz týždenne
- vankúš meniť približne každé 2–3 roky (podľa typu materiálu)
Starý vankúš už jednoducho nedokáže držať krk v správnej polohe.
Čo je teda najdôležitejšie?
- Vankúš vám musí udržať krčnú chrbticu v neutrálnej pozícii.
- Typ výplne je menej dôležitý než správna výška a tvar.
- Údržba a pravidelná výmena sú rovnako dôležité ako samotný výber.
- Neexistuje univerzálne riešenie – treba prihliadať na polohu spánku, telesné proporcie a individuálne pocity.