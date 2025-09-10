Dôstojný život aj na dôchodku: Koľko peňazí by ste mali mať našetrených pred odchodom do penzie?

Mnohí si od dôchodku sľubujú obdobie oddychu, kedy konečne nebudú musieť každé ráno vstávať do práce a budú mať čas na svoje záľuby, rodinu či cestovanie. Realita však často býva iná. Kým predstava pokojnej a bezstarostnej staroby znie lákavo, tvrdé čísla hovoria jasne – štátny dôchodok vo väčšine prípadov nepokrýva ani základné náklady. Ak teda nechcete prežívať na hranici existenčného minima, ale chcete si udržať určitý štandard, mali by ste sa na penziu pripraviť už dnes.
Štátny dôchodok nepokrýva všetko
Na Slovensku je priemerný starobný dôchodok v súčasnosti približne 700 eur mesačne. Je však potrebné zdôrazniť, že ide iba o priemer – veľká časť seniorov dostáva ešte nižšiu sumu. Dôchodky sa síce každoročne valorizujú, napríklad v roku 2025 išli hore o zhruba 14 eur, no tieto prírastky nedokážu kopírovať rýchlo rastúce ceny energií, potravín či bývania.
Ak si teda odrátate nájom alebo poplatky za energie, zostáva vám len málo peňazí na lieky, oblečenie či bežné radosti. O väčších výdavkoch, ako sú cestovanie, kultúra či pomoc deťom a vnúčatám, ani nehovoriac. Preto sa čoraz viac zdôrazňuje potreba osobných úspor a investícií.
Aká suma je potrebná pre dôstojný dôchodok?
Finanční odborníci sa zhodujú, že spoliehať sa výhradne na štátny dôchodok je riskantné. Ideálne je mať nasporenú sumu, z ktorej si budete vedieť pravidelne dopĺňať svoj príjem o niekoľko stoviek eur mesačne.
- Minimum: aspoň 80 000 až 100 000 eur bokom.
- Komfortnejší život: približne 300 000 eur, ak si chcete udržať životný štandard, na aký ste boli zvyknutí počas produktívneho veku.
Praktické príklady: Koľko musíte mesačne odkladať?
Aby boli čísla konkrétnejšie, pozrime sa na tri modelové situácie:
- Začnete sporiť v 25 rokoch
- odkladáte si 150 eur mesačne,
- priemerné ročné zhodnotenie investícií 5 %,
- po 40 rokoch sporenia (v 65-ke) môžete mať viac než 230 000 eur.
- Začnete sporiť v 35 rokoch
- odkladáte si rovnakých 150 eur mesačne,
- pri rovnakom zhodnotení,
- do dôchodku v 65-ke nasporíte približne 125 000 eur.
- Začnete sporiť až v 45 rokoch
- mesačný vklad 150 eur,
- čas do dôchodku už iba 20 rokov,
- výsledok bude okolo 60 000 eur.
Z týchto príkladov jasne vyplýva, že čas je kľúčovým faktorom. Aj keď mesačná suma zostáva rovnaká, rozdiel medzi sporením od 25. a 45. roku života je takmer štvornásobný!
Sporenie verzus investovanie
Ukladať si peniaze iba na klasický sporiaci účet môže pôsobiť bezpečne, no v dlhodobom horizonte to nie je ideálne riešenie. Úroky sú totiž často nižšie ako inflácia, takže vaše peniaze reálne strácajú hodnotu.
Lepším riešením je kombinovať sporenie s investovaním. Možností je viac – od druhého a tretieho piliera až po individuálne investície do indexových fondov, dlhopisov, akcií či nehnuteľností. Dlhodobé investovanie dokáže priniesť omnoho vyššie zhodnotenie, no je spojené aj s rizikom, preto je vhodné poradiť sa s odborníkom a nastaviť si stratégiu podľa vášho veku, príjmu a tolerancie k riziku.
Druhý a tretí pilier – oplatí sa?
Slovenský dôchodkový systém stojí na troch pilieroch:
- Prvý pilier – štátny, povinný, do ktorého prispievajú všetci pracujúci.
- Druhý pilier – kapitalizačný, kde si sporíte časť zo svojej hrubej mzdy.
- Tretí pilier – dobrovoľný, s daňovými výhodami.
Podľa štatistík však väčšina ľudí v druhom pilieri nemá nasporenú dostatočnú sumu – často iba 10 000 až 15 000 eur, čo na dlhodobý dôchodok nestačí. Tretí pilier si sporí menej ako polovica zamestnancov. A pritom práve tieto doplnkové piliere môžu byť kľúčom k vyššiemu a stabilnejšiemu príjmu v starobe.
Kedy začať myslieť na dôchodok?
Mnohí začínajú uvažovať o sporení až po päťdesiatke, no vtedy už býva veľmi ťažké dobehnúť zameškané. Každé euro uložené vo veku 30 alebo 40 rokov má omnoho väčšiu silu ako to isté euro nasporené po päťdesiatke.
Dôvodom je spomínaný efekt zloženého úročenia – ak necháte peniaze pracovať dostatočne dlho, ich hodnota môže výrazne narásť. Preto platí jednoduché pravidlo: začať treba čo najskôr, aj keď len s malými sumami.
Budúcnosť dôchodkov je neistá
Okrem vlastných úspor je potrebné sledovať aj legislatívne zmeny. Vek odchodu do dôchodku sa postupne posúva a v budúcnosti sa môže zmeniť znova. To isté platí o výške vyplácaných penzií. Nikto dnes nevie s istotou povedať, ako bude vyzerať dôchodkový systém o 20 či 30 rokov.
Práve preto je rozumné nespoliehať sa výlučne na štát, ale byť finančne sebestačný. Čím skôr si vytvoríte vlastnú rezervu, tím väčšiu istotu budete mať, že starobu prežijete pokojne a bez neustáleho strachu z nedostatku peňazí.
Záver: začnite dnes, aj keď s malou sumou
Dôchodok môže byť krásnym obdobím plným času pre seba, rodinu a záľuby. Ale iba vtedy, ak si ho finančne zabezpečíte. Spoliehať sa iba na štát sa jednoducho neoplatí.
Aj malé mesačné sumy dokážu pri dlhodobom odkladaní a rozumnom zhodnocovaní vytvoriť slušný kapitál. Ak začnete včas, môžete si byť istí, že jeseň života prežijete dôstojne, bez obmedzení a v pokoji.