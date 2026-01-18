Dostali ste rezanú ružu? Nemusí skončiť vo váze – môžete si z nej vypestovať novú rastlinu!

Darované ruže pre vás často majú citovú hodnotu. Namiesto toho, aby ste ich po odkvitnutí vyhodili alebo usušili, môžete ich premeniť na nové sadenice a tešiť sa z nich ešte dlhé roky.
Rozmnožovanie ruží pomocou odrezkov je jednoduché a výsledok je omnoho krajší než sušená kytica, ktorá časom stratí farbu a len sa na ňu bude usádzať prach.
Mnohí ľudia automaticky volia sušenie ruží, no tie časom vyblednú a stanú sa krehkými. Prekvapivo však platí, že aj z rezaných ruží z kytice si môžete vypestovať plnohodnotné kríky, ktoré budete pravidelne strihať do nových kytíc na stôl.
Ako pripraviť ružové odrezky
Ak si nie ste istí postupom, pomôže vám video návod, kde je celý proces detailne vysvetlený krok za krokom:
Pri rozmnožovaní ruží je vhodnejšie zakoreňovať odrezky priamo v pôde, nie vo vode, kde sa často stáva, že nezakorenia.
Z kytice si vyberte ruže s polodrevnatými výhonkami, ktoré majú aspoň štyri očká. Každý odrezok zrežte šikmo ostrým nožom alebo nožnicami – podobne ako pri úprave ruží do vázy, len s o niečo dlhším rezom.
Ochrana pred vysychaním a podpora zakorenenia
Po pripravení odrezkov je potrebné odstrániť hornú časť s kvetom. Horný rez ošetrite štepařským (štepiarskym) voskom, ktorý zabráni vysychaniu rastliny.
Spodnú časť odrezku následne namočte do stimulátora rastu, ktorý podporuje tvorbu koreňov. Tento prípravok je dostupný v tekutej aj práškovej forme.
Výsadba do kvetináča alebo záhrady
Odrezky môžete zasadiť buď do kvetináča, alebo priamo do záhrady. Rozhodujúce je však ročné obdobie – počas zimy sa o výsadbu nepokúšajte.
Pri sadení dbajte na to, aby bola približne polovica odrezku v pôde. Zeminu následne dobre pritlačte a dôkladne polejte. Ak sadíte do kvetináča, použite substrát určený špeciálne na zakoreňovanie odrezkov.
Správne stanovište je základ úspechu
Veľmi dôležité je aj miesto, kam ruže umiestnite. Vyberajte slnečné a vzdušné stanovištia s priamym slnečným svetlom. Ideálna pôda je priepustná, hlinitopiesočnatá a bohatá na živiny.
Do výsadbovej jamky môžete pridať trochu kompostu alebo iného vhodného hnojiva.
Udržiavanie vlhkosti pomocou plastovej fľaše
Po vysadení musíte zabezpečiť, aby bola pôda neustále mierne vlhká, čo je nevyhnutné pre úspešné zakorenenie.
Výborným pomocníkom je priehľadná plastová fľaša s odrezaným dnom, ktorú nasadíte na odrezok ako mini skleník. Nezabúdajte však fľašu občas zložiť, aby sa vo vnútri netvorili plesne a rastlina mala prístup k vzduchu.
Ochrana pred mrazom
Ak odrezky sadíte priamo do záhrady, dávajte pozor na prízemné mrazíky. Ku krčkom ruží prihrňte kompost alebo mulč, ktoré ich ochránia.
Plastová fľaša zároveň pomáha udržať vyššiu teplotu. Keď rastlina začne rašiť, ochranný kryt už môžete natrvalo odstrániť.