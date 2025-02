Doprajte svojim tujam záchranný elixír a nadobro sa zbavte hnedých škvŕn

Sucho v zimných mesiacoch

Môže sa to zdať zvláštne, no tuje dokážu v zime trpieť suchom. Aj keď by ste si mohli myslieť, že sneh im dodáva dostatok vlahy, pravda je taká, že v období mrazov tuje stále odparujú vlhkosť. Ak je dlhšie obdobie bez snehu alebo ak pôda premrzla do hĺbky, korene sa k potrebnej vode nedostanú. Vtedy môže dôjsť k čiastočnému vysychaniu a hnednutiu ihlíc. Preto je dôležité aspoň príležitostne dopriať tujám zálievku aj v zime, najmä ak sa sneh rozpustil a nasledujú suché týždne.