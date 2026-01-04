Doprajte si vlastný elegantný wellness. Správne obklady, svetlo a zeleň rozhodujú

Túžba dopriať si viac pokoja a starostlivosti o vlastné telo spôsobila, že mnohé rodinné domy dnes bežne disponujú bazénom, vírivkou, saunou či dokonca celým rodinným wellnessom doplneným o malú posilňovňu. Paradoxne však práve tieto priestory často zaostávajú za tým, čo v interiérovom dizajne ponúkajú dnešné možnosti.
Môže to byť nedostatkom kvalitných inšpirácií alebo rešpektom z veľkých, technicky náročných miestností, ale väčšina domácich bazénov a wellness zón pôsobí až prekvapivo nevýrazne. Ako keby sa ich majitelia obávali dopriať si odvážnejší koncept, osobitý štýl či umelecké prvky, ktoré by priestor povýšili na skutočný zážitok.
A hoci si človek často trúfa zariadiť obývačku či spálňu svojpomocne, pri návrhu bazéna alebo wellness priestoru sa oplatí osloviť architekta či interiérového dizajnéra. Vysoká vlhkosť, atypické rozmery a požiadavka na harmonické pôsobenie vytvárajú kombináciu, ktorú nie je jednoduché zvládnuť. Overenou cestou k nadčasovému výsledku sú kvalitné prírodné materiály a možnosť regulovať intenzitu svetla. Pre tých, ktorí túžia po niečom jedinečnom, existuje aj menej tradičné riešenie – originálny výtvarný motív vytvorený na mieru.
Premyslená dispozícia je základ
Najčastejšie problémy pri navrhovaní domácich wellnessov vznikajú pri zlom dispozičnom riešení. Bazén, šatňa, toaleta, sprcha, sauna, oddychová miestnosť, vírivka a fitness zóna by mali prirodzene nadväzovať jedna na druhú. „Špinavé“ prevádzky by mali zostať oddelené od čistých, mokré od suchých.
Toaleta by mala byť ľahko dostupná z ktoréhokoľvek miesta wellnessu. Ak potrebujete sprchu k saune, posilňovni aj bazénu, je zvyčajne najpraktickejšie zriadiť jednu spoločnú, ale dobre situovanú.
Ak wellness zaberá celé podlažie, dispozícia by sa mala navrhovať individuálne podľa plánovaného využívania. Niekto túži po plnohodnotnej kombinácii bazéna, sauny a oddychovej miestnosti, inému postačí sauna integrovaná do väčšej rodinnej kúpeľne. V takom prípade sprcha nahradí ochladzovací bazénik a spálňa poslúži ako pohodlná oddychová zóna po saunovaní.
Obklady: ako sa vyhnúť fádnemu dojmu
Hoci sú domáce bazény menšie než verejné, bazénová hala býva najväčšou miestnosťou v dome. Výber obkladov preto zásadne ovplyvní výsledný dojem. Jednou z častých chýb je použitie jedného jediného formátu dlaždíc na všetkých stenách v rovnakej výške. Priestor tak pôsobí monotónne a pripomína verejné kúpalisko.
Rovnako nešťastná je voľba príliš nevýrazných, takmer tón v tóne zladených farieb. Domáci bazén je priestor, ktorý znesie viac hravosti aj kontrastu – a deti ho ocenia ešte viac. Preto sa netreba báť členenia stien ani výraznejšieho farebného akcentu.
Mozaika je vo wellness priestore skvelým prvkom, pretože umožňuje organicky kopírovať oblúky vírivky či elegantné krivky lehátok. Ak túžite po niečom ešte originálnejšom, môžete si dať navrhnúť umelecký motív z mozaiky od profesionálneho výtvarníka. Pred realizáciou sa oplatí nechať si vypracovať vizualizáciu – väčšina kúpeľňových štúdií ju poskytuje automaticky.
Nábytok: komfort aj estetika bez kompromisov
Plastový nábytok síce odoláva vlhkosti a je cenovo dostupný, no nie vždy podporí atmosféru elegantného wellnessu. Dizajnové kusy z kovu, dreva či špeciálnych textílií pôsobia harmonickejšie a lepšie ladia s prírodnými obkladmi.
Ratan alebo kvalitný umelý výplet doplnený pohodlnými textilnými podsedákmi navodzuje dovolenkový charakter. Moderný trend predstavuje nábytok s priznanou nerezovou konštrukciou potiahnutou odolnou textíliou – je praktický, ľahký a esteticky čistý. Aby však priestor nepôsobil chladne, oplatí sa ho kombinovať s drevom, ktoré dokáže doslova „zmäkčiť“ akustiku aj vizuálny dojem.
Obavy z použitia masívneho dreva sú zbytočné – napríklad teak bol kedysi využívaný pri stavbe lodí. Počas leta navyše môže slúžiť aj na terase.
Svetlo: podstata atmosféry
Pri wellness priestoroch zohráva svetlo mimoriadne dôležitú úlohu. Denné svetlo najlepšie zabezpečia veľké okná a presklené steny, ktoré je možné v teplom období otvoriť a prepojiť tak interiér so záhradou.
Keďže svetelné podmienky sa počas roka výrazne menia, je veľmi praktické mať možnosť plynule regulovať intenzitu umelého osvetlenia pomocou stmievačov. Skvelo funguje nepriamy svetelný zdroj, napríklad LED pásiky schované v lištách po obvode miestnosti, ktoré jemne osvetľujú strop. Rovnako príjemné sú výkonné nástenné svietidlá s nastaviteľným smerom svetla.
Vo veľkých halách je potrebné svetelné riešenie doplniť – napríklad zapustenými halogénmi v podhľade alebo špeciálnymi náladovými svietidlami zabudovanými priamo do obkladu. Pri večernom kúpaní dokáže relaxačný zážitok umocniť decentné podsvietenie dna bazéna a schodíkov.
Výtvarné diela: zabúdaný, no mimoriadne dôležitý prvok
Wellness priestory sú ideálnym miestom na umiestnenie umeleckých diel. Paradoxne práve tu často chýbajú, hoci ponúkajú jedinečnú možnosť pokojného obdivovania.
Olejomaľbám vlhkosť neprospieva, preto je vhodné siahnuť po dielach z odolných materiálov: mozaike, skle, kameni, zrkadle či dreve. Luxusne pôsobí aj zlatá mozaika. V priestore veľkej bazénovej haly vynikne aj samostatná socha či plastika – po správnom nasvietení sa môže stať dominantou celého priestoru.
Zeleň: život, ktorý priestor potrebuje
Zelené rastliny dokážu vo wellness priestoroch vytvoriť úplne inú atmosféru. V bazénovej hale pôsobia prirodzene vzrastlé solitéry – palmy, bambus alebo mohutné fikusy. Vo veľkej miestnosti krásne vyniknú dvojice či trojice rovnakých rastlín, ktoré vytvoria harmonický kompozičný akcent.
Ak máte v oddychovej zóne množstvo prirodzeného svetla, môžete tu pestovať aj orchidey, sukulenty či ďalšie tropické rastliny. V miestnostiach bez okien poslúžia špeciálne rastové lampy. Alternatívou k živej zeleni sú estetické aranžmány zo sušených exotických rastlín, samorastov či zaujímavo tvarovaných vetiev.
Farby: ako dosiahnuť pokojnú atmosféru
Farby majú zásadný vplyv na psychiku. Príliš jemné a bledé odtiene sú často fádne, naopak výrazné a ostré farby môžu pôsobiť rušivo. Preto sa v relaxačných priestoroch odporúča voľba teplých neutrálnych tónov, ktoré pôsobia vyvážene a elegantne.
Kontrast môžu vytvoriť tmavé plochy v odtieňoch antracitu alebo horkej čokolády. Priestor oživí aj zeleň, ktorá prináša prirodzený pocit harmónie. V modernom interiéri môžete neutrálne farby doplniť lomenou bielou, jemnou žltozelenou, tyrkysovou či oranžovou. Elegantný a luxusný dojem vytvorí kombinácia s vínovou, ružovou alebo fialovou.
Bezpečnosť: detail, ktorý nemožno zanedbať
V priestoroch, kde je mokro, je bezpečnosť prvoradá. Kvalitné protišmykové dlaždice sú absolútnym základom. Pri výbere sa riaďte odporúčaniami výrobcu a deklarovanou protišmykovou triedou. Povrch by mal byť zároveň príjemný na dotyk a ľahko udržiavateľný.
Moderné interiéry často využívajú dlaždice so štruktúrovaným povrchom určené priamo do bazénových prevádzok. K bezpečnosti neodmysliteľne patria pevné madlá pri vstupných schodíkoch a tiež plytká zóna určená pre deti.