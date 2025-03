Doprajte si domáce rajčiny po celý rok. Hotové za päť minút a s neodolateľnou chuťou

Domáce rajčiny viete mať k dispozícii celoročne a ich chuť je pritom neopakovateľná. Navyše, príprava na ich uskladnenie vôbec nie je zložitá a zvládnu ju aj menej skúsení kuchári. Hoci sa letná sezóna rajčín nezadržateľne končí, máte možnosť uchovať si ich šťavnatú chuť a vôňu aj na studené zimné mesiace. V nasledujúcich riadkoch zistíte, ako ich pripraviť do zásoby tak, aby ste sa z ich výbornej chuti mohli tešiť po celý rok.

Sterilizované rajčiny

Jednou z klasických metód na uchovávanie rajčín je sterilizácia. Najprv si vyberte plody, ktoré chcete zavárať. Vhodné je, aby boli dobre vyzreté, ale pevné. Rajčiny sparte horúcou vodou a zbavte ich šupky. Takto pripravené ich uložte do čistých pohárov a zalejte ich vopred prevarenou teplou vodou. Následne ich zasterilizujte – približne 20 až 30 minút v hrnci s vodou (tak, aby boli ponorené viečkom aspoň do polovice).

Po otvorení sú tieto rajčiny výborným základom na rýchlu paradajkovú polievku, omáčku k mäsu či na cestoviny, kde dokážu rozvinúť autentickú letnú chuť aj uprostred chladných dní.

Mrazenie rajčín

Veľmi obľúbenou a jednoducho realizovateľnou metódou je mrazenie. Takto spracované rajčiny nie sú ideálne na priame jedenie, ale pri príprave omáčok či duseného mäsa dokážu chuťovo konkurovať tým čerstvým. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, využite vrecká s uzatváraním na zips alebo špeciálnu vákuovačku. Rajčiny stačí dôkladne umyť, odstrániť tvrdú časť okolo stopky a vložiť ich do vrecka.

Ak nemáte vákuovačku, môžete použiť slamku. Vrecko na zips zapnite takmer úplne, vsuňte slamku do malého otvoru a ústami odsajte zvyšný vzduch. Následne vrecko dovrite. Vďaka minimálnemu prístupu vzduchu si rajčiny v mrazničke zachovajú lepšiu kvalitu. Pred samotným varením ich nechajte rozmraziť a pridajte do pokrmu presne tak, ako by ste použili čerstvé plody.

Zaváranie vo vlastnej šťave

Ďalším praktickým spôsobom, ako si uchovať letnú úrodu, je takzvané „suché“ zaváranie priamo vo vlastnej šťave. Na tento postup potrebujete len soľ ako konzervant a na dochutenie trochu sušenej bazalky. Do umytých a suchých sklenených pohárov poukladajte polovice rajčín, z ktorých ste odstránili stred so stopkou. Každý pohár posoľte približne jednou lyžičkou soli, pridajte približne pol lyžičky bazalky a dve lyžice olivového oleja. Naplnené poháre pevne uzavrite viečkom a sterilizujte vo vodnom kúpeli približne 30 minút.

Výsledkom sú krásne farebné a dokonale voňavé rajčiny, ktoré si uchovajú maximum chuti. Môžete ich následne pridať do duseného mäsa, využiť ako základ na paradajkovú polievku či omáčku a, samozrejme, vyniknú aj v zapekaných receptoch.

Kde všade využiť uskladnené rajčiny

Pizza a slané koláče : Sterilizované aj mrazené rajčiny môžete rozmixovať a použiť ako základ na pizzu či slaný koláč.

: Sterilizované aj mrazené rajčiny môžete rozmixovať a použiť ako základ na pizzu či slaný koláč. Omáčky na cestoviny : Rajčiny si zachovajú výraznú vôňu a chuť, vďaka čomu rýchlo vytvoríte lahodnú paradajkovú omáčku.

: Rajčiny si zachovajú výraznú vôňu a chuť, vďaka čomu rýchlo vytvoríte lahodnú paradajkovú omáčku. Polievky : Najmä sterilizované rajčiny priamo volajú po tom, aby ste z nich uvarili teplú paradajkovú polievku, ktorá v zime zahreje.

: Najmä sterilizované rajčiny priamo volajú po tom, aby ste z nich uvarili teplú paradajkovú polievku, ktorá v zime zahreje. Dusené jedlá a rizotá: Mrazené rajčiny môžete jednoducho primiešať do duseného mäsa, či zeleninových rizôt, čím do jedla pridáte šťavnatosť a sviežu farbu.

Vďaka týmto trom jednoduchým metódam si zabezpečíte, že sa ani v zime nebudete musieť vzdať čarovnej chuti dozretých domácich rajčín. Nech už zvolíte ktorýkoľvek spôsob, uchované rajčiny poslúžia ako vynikajúci základ mnohých receptov a dodajú im kúsok letnej atmosféry. Uskladnené rajčiny sú nielen plné chuti, ale aj vitamínov, takže máte po ruke lahodnú a zdravú prísadu, ktorú oceníte pri varení po celý rok.