Doprajte psom či mačkám viac slobody. Ako bezpečne inštalovať vlastné dvierka bez únikov tepla

Ak chcete svojmu psovi či mačke dopriať ešte väčší komfort a slobodu, ideálnym riešením sú špeciálne dvierka, ktoré umožnia vášmu štvornohému priateľovi voľne prechádzať, aj keď sú vaše vchodové dvere zatvorené či zamknuté. Navyše, ak zvolíte správny typ, nemusíte sa báť ani výrazných únikov tepla. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako vybrať vhodné dvierka, na čo si dať pri inštalácii pozor a prečo tento doplnok ocení aj váš domáci maznáčik.

Prečo sa rozhodnúť pre vlastné dvierka

Voľný prístup na záhradu je pre psa mimoriadne lákavý, a to najmä vtedy, keď doma zostáva sám. Pes si tak môže lepšie užívať čerstvý vzduch, strážiť svoj priestor a nenudí sa osamote medzi štyrmi stenami. Samozrejme, ak teploty klesnú príliš nízko, zviera by nemalo tráviť vonku celý deň. Dvierka však psovi umožnia kedykoľvek sa vrátiť do tepla domova.

Dvierka do dverí vynikajúco poslúžia aj vtedy, keď ste doma. Psy sú totiž často v strehu – ak začujú akýkoľvek zvuk, rady vybehnú von a o chvíľu sa opäť vracajú späť, aby boli vo vašej prítomnosti. Už po krátkom čase môžu znovu zachytiť hluk, a celý proces sa opakuje. Vďaka dvierkam tak neustále nemusíte behať otvárať a zatvárať dvere. Pre mačky je to doslova splnený sen, pretože mačky si rady vychutnávajú vonkajší priestor, no zároveň sú veľmi viazané na svoje vnútorné teritórium.

Ako vyberať a inštalovať?

Šikovnejší domáci majstri si môžu dvierka vyrobiť vlastnoručne. Pre ostatných je tu široká ponuka hotových riešení, ktoré sa dajú namontovať do bežných dverí alebo niekedy aj do steny. Na inštaláciu môžete osloviť stolára či sklára, ktorí dvierka presne zasadia tam, kam potrebujete. Veľkosť a tvar rámu závisí od konkrétneho modelu, pričom na výber máte plastové alebo hliníkové rámy.

Jednoduchosť pohybu

Dvierka by mali byť ľahké a dostatočne pružné, aby ich zviera dokázalo odtlačiť alebo nadvihnúť bez zbytočnej námahy. Čím je materiál ľahší a ohybnejší, tým rýchlejšie si na ne domáci miláčik zvykne. Magnetické istenie

Praktické sú varianty s magnetmi na spodnom okraji rámu aj samotných dvierok, vďaka čomu sa dvierka vždy samy dovrú. Zabraňuje sa tak nežiaducemu prefukovaniu a únikom tepla. Zateplené modely majú často viac vrstiev, čím zvyšujú tepelnoizolačné schopnosti. Určenie vhodnej veľkosti

Pri výbere sa vždy riaďte veľkosťou a plemenom psa (alebo ak ich chcete aj pre mačku). Výrobca zvyčajne uvádza, pre akú maximálnu výšku v kohútiku či hmotnosť daný model dvierok vyhovuje. Dvierka menších rozmerov často postačia nielen pre malé psy, ale aj pre mačky.

Čo získa váš miláčik (a vy s ním)

Samostatnosť a pohodlie : Ak pes alebo mačka zacíti či začuje niečo zaujímavé vo dvore, môžu sa tam samy vybrať bez toho, aby ste ich museli pustiť dnu alebo von. Zvieratá tak majú väčšiu slobodu pohybu a výraznejšie sa zabavia.

: Ak pes alebo mačka zacíti či začuje niečo zaujímavé vo dvore, môžu sa tam samy vybrať bez toho, aby ste ich museli pustiť dnu alebo von. Zvieratá tak majú väčšiu slobodu pohybu a výraznejšie sa zabavia. Úspora času a nervov : Majitelia psov a mačiek nemusia neustále chodiť k dverám a otvárať, keď ich miláčik požaduje vstup alebo výstup. Výsledkom je pokojnejšia domácnosť a menej prerušované aktivity.

: Majitelia psov a mačiek nemusia neustále chodiť k dverám a otvárať, keď ich miláčik požaduje vstup alebo výstup. Výsledkom je pokojnejšia domácnosť a menej prerušované aktivity. Ochrana pred počasím: Hoci bude mať zviera voľný prístup von, nič mu nebráni rýchlo sa vrátiť do tepla domova, keď je vonku príliš chladno, horúco či daždivo.

Moderné technológie vo vašich službách

Niektoré dvierka sa už vyrábajú vo verzii s elektronickým ovládaním. Vďaka čipu na obojku alebo mikročipu sa dokážu dvierka rozpoznať, kedy je pred nimi „vlastník“ oprávnený na vstup, a kedy cudzie zviera. Ak nechcete, aby do vášho interiéru prenikla napríklad cudzia mačka alebo nezvaný nápadník, elektronické dvierka tomu zabránia. Táto moderná funkcia sa dá ovládať aj na diaľku pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, čo je praktické hlavne vtedy, keď ste mimo domova.

Na čo ešte myslieť pri inštalácii

Starostlivé tesnenie : Ak si chcete byť istí, že vám nebude cez otvory unikať teplo, dbajte na precíznu montáž. Kvalitné tesnenie medzi dvierkami a rámom dverí je kľúčom k tomu, aby sa minimalizovali tepelné straty.

: Ak si chcete byť istí, že vám nebude cez otvory unikať teplo, dbajte na precíznu montáž. Kvalitné tesnenie medzi dvierkami a rámom dverí je kľúčom k tomu, aby sa minimalizovali tepelné straty. Výška osadenia : Pri montáži zvoľte takú výšku, aby pes či mačka nemali problém dvierkami prechádzať. Myslite na to, že zviera by malo bez námahy vsunúť hlavu a následne celé telo dnu alebo von.

: Pri montáži zvoľte takú výšku, aby pes či mačka nemali problém dvierkami prechádzať. Myslite na to, že zviera by malo bez námahy vsunúť hlavu a následne celé telo dnu alebo von. Materiál dverí či steny: Ak inštalujete dvierka do murovaného múru, pravdepodobne budete potrebovať pomoc odborníka, ktorý otvor vyreže a pripraví na správne osadenie rámu. Pri dverách je to zvyčajne jednoduchšie, no v prípade sklenených dverí, respektíve dverí s väčšou presklenou plochou, je vhodné obrátiť sa na skúseného sklenára.

Zhrnutie

Vlastné dvierka pre domácich miláčikov sú praktickým doplnkom, ktorý ocení každý, kto chce svojmu psovi alebo mačke dopriať možnosť pohybovať sa medzi vonkajším a vnútorným priestorom podľa chuti a potreby. Vďaka dostupným modelom s rôznymi veľkosťami, magnetickými uzávermi alebo dokonca elektronickým ovládaním nemusíte mať obavy z neustáleho otvárania dverí či zbytočného úniku tepla. Aj počas zimného obdobia tak môžete svojmu zvieraciemu spoločníkovi ponúknuť dostatok priestoru na to, aby mohol ísť von, keď mu to vyhovuje, a pritom sa kedykoľvek vrátiť do tepla domova.

Ak sa rozhodnete pre tieto špeciálne dvierka, nezabudnite dbať na precíznu inštaláciu, tesnenie a správne rozmery. Odmenou vám bude spokojný pes či mačka, ktorí získajú väčšiu slobodu pohybu, a zároveň pokojná myseľ, že váš interiér zostáva príjemne vykúrený alebo vychladený podľa ročného obdobia.