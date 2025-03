Doprajte okrasným trávam túto jarnú starostlivosť a odmenia sa vám krásnym, hustým porastom

Okrasné trávy sú vo svete záhradníkov čoraz obľúbenejšie. Dokážu za jednu sezónu dorásť do úctyhodnej výšky, niektoré dokonca presiahnu aj dva metre. Takéto rastliny majú neraz nielen dlhé, nápadné listy, ale často aj pôsobivé kvetenstvá. Práve vďaka tejto schopnosti rásť do výšky sa dajú využiť na vytvorenie prirodzenej clony v záhrade: dokážu chrániť pred zvedavými pohľadmi či zakryť menej atraktívny kút. Nepotrebujú pritom nijako zvlášť náročnú údržbu, no práve skoro na jar je vhodné neprehliadnuť zopár dôležitých krokov.

Dôležitosť jarnej údržby

Väčšina okrasných tráv, ktoré sa u nás pestujú, patrí medzi pomerne nenáročné rastliny. Na Slovensku sú najčastejšie vysádzané napríklad ozdobnica čínska (Miscanthus sinensis), pampová tráva (Cortaderia selloana) alebo proso prútnaté (Panicum virgatum). Ak im vyhovujú pestovateľské podmienky, často rozkvitnú v neskorej jeseni, čo je skutočne pôsobivá bodka pred zimným obdobím. Medzi nižšie druhy sa radí napríklad perovec psiarkovitý (Pennisetum alopecuroides) či kavyľ chvostíkový (Stipa tenuissima) a milovníci minimalistických trvalkových záhonov často nedajú dopustiť na kompaktné trsy kostravy sivej (Festuca glauca).

Všetky tieto druhy spája jedna zásadná vec: na jar potrebujú dôkladnú starostlivosť, bez ktorej by ste sa nedočkali efektu hustých, vzpriamených porastov.

Kam s okrasnými trávami v záhrade

Rozhodnutie, kam ich vysadiť, je pre ďalší rast kľúčové. Najviac sa im darí v priepustnej pôde, ktorá nebýva zamokrená. Ťažký íl s nedostatočným odtokom vody môže spôsobiť rýchle hnitie koreňov, takže ak máte v záhrade pôdu tohto typu, určite ju vylepšite primiešaním riečneho piesku.

Hoci väčšina okrasných tráv zvláda aj mierne zatienenie, najvďačnejšie sú za plné slnko. V takýchto podmienkach sa totiž najlepšie vyfarbujú a bujne rastú.

Jarná výsadba a polievanie

Ak si plánujete zohnať nové sadenice, najvhodnejší termín na výsadbu je od marca do mája. Ak je pritom jar suchá, nevyhnete sa pravidelnejšiemu zalievaniu. Sadenice uložte do zeme presne tak hlboko, ako boli v pôvodnom kvetináči. Po vysadení ich dôkladne zalejte a v nasledujúcich týždňoch sa snažte udržiavať pôdu vlhkú, no nie premočenú.

Tip na množenie delením

Ak už máte v záhrade starší trs okrasnej trávy a radi by ste si ho rozmnožili alebo omladili, urobte to delením trsov. Je to najjednoduchšie v období pred začiatkom vegetácie, zvyčajne do konca apríla. Trs jednoducho vyryjete rýľom, rozdelíte na menšie časti a každú samostatne znovu zasadíte. Týmto spôsobom získate viac rastlín a podporíte aj zdravý rast materskej rastliny.

Hnojenie radšej s mierou

Mnoho záhradkárov si myslí, že hnojením získa rýchlejší a mohutnejší rast trávy. Treba však brať do úvahy, že okrasné trávy sa už prirodzene vyznačujú rýchlym rastom a podpora rastu dusíkatými hnojivami môže spôsobiť, že steblá budú slabšie.

Ak je cieľom mať trávy vzpriamené a pevné, prílišné hnojenie môže spôsobiť ich lámanie, či dokonca poľahnutie po prudkom daždi alebo vetre. Preto buďte s hnojením opatrní – niektoré druhy prihnojiť môžete, no naozaj len minimálnou dávkou, ktorá iba mierne podporí ich kondíciu.

Prečo je potrebné skoré jarné strihanie

Ak ste sa na jeseň držali základných odporúčaní, pravdepodobne ste svoje trávy len zviazali do snopov. Niektorí záhradkári to robia najmä preto, aby im suché listy po dvore nelietali, ale je tu aj dôležitý praktický dôvod – tráva tak ľahšie prezimuje a nezmokne v strede trsu.

Teraz, keď sa príroda začína prebúdzať, je ten najvyšší čas na dôkladné ostrihanie. Jar je totiž obdobie, kedy trávy začínajú rásť nanovo, a staré listy by im v tom bránili.

Ako na to, krok za krokom

Úprava snopov

Najprv si upravte zväzky suchej trávy tak, aby sa vám počas strihu nerozpadli. Šikovne ich previažte – ušetrí vám to kopu času pri následnom čistení trávnika alebo chodníka. Voľba správnych nožníc

Najlepšie sa vám bude pracovať s pákovými záhradníckymi nožnicami, zvlášť ak ide o vyšší trs s pevnými, zdrevnatenými výhonmi. Určite nezabudnite nožnice pred strihaním vydezinfikovať (napríklad liehom), aby ste neprenášali choroby medzi rastlinami. Strih do ideálnej výšky

Suché listy odstrihnite približne 10 – 15 centimetrov nad zemou. Netreba sa báť, že by ste rastlinu poškodili. Naopak, práve takto podporíte rýchly rast nových stebiel, ktoré zvyčajne v priebehu jari a leta doslova explodujú do výšky. Odvoz zvyškov na kompost

Všetku odstrihnutú trávu potom odneste buď na kompostovisko alebo do komunálneho zeleného odpadu, podľa možností vo vašej obci. Ak máte svoj vlastný kompost, suché listy tu nájdu ideálne využitie. Využitie silných stebiel

Niektoré druhy, napríklad ozdobnica alebo pampová tráva, môžu mať také pevné stonky, že ich môžete použiť ako opory pre popínavé rastliny (napríklad pre hrach či fazuľu). Samozrejme, vyžaduje to trochu práce – treba ich zbaviť zvyšných listov. Špecifické druhy a výnimky

Pri druhoch, ktoré nedorastajú do takej výšky a v zime nevysychajú, je postup jednoduchší. Ak sú listy ešte stále čiastočne zelené, ostrihajte len tie suché. Takto sa to robí napríklad u kostravy sivej či niektorých odrôd ostríc.

Prečo nestriháme na jeseň?

Možno sa pýtate, prečo nie je vhodné ostrihať trávy už pred zimou. Dôvodom je, že okrasné trávy majú často duté stonky. Keby sa do nich na jeseň či v zime dostala voda, mohla by spôsobiť hnitie v strede trsu a následne aj celkové poškodenie rastliny. Navyše, zviazané trávy pôsobia esteticky aj v zimnej krajine – zachytáva sa na nich srieň a vytvára romantickú zimnú scenériu.

Dôkladná príprava na novú sezónu

Jar je obdobie prebúdzania sa prírody a okrasné trávy vtedy dostávajú šancu naplno rozvinúť svoj rast. Ak ich vhodne ostriháte, doprajete im dobrú pôdu a primeranú závlahu, odvďačia sa vám bujnými, zdravými trsmi, ktoré budú pýchou vašej záhrady až do neskorej jesene.

Ak ste navyše zvedaví aj na iné záhradnícke úkony, môžete sa inšpirovať podobnými radami, napríklad ako správne rezať ríbezle (čierne aj červené) či iné ovocné kry. Platí totiž, že správne načasovanie rezu je pre rastliny vždy kľúčové a dokáže výrazne ovplyvniť budúcu úrodu i estetickú hodnotu drevín.

Pozrite si, ako pestovať okrasné trávy počas roka!

Vďaka týmto jednoduchým jarným zásahom budú vaše okrasné trávy v top forme. Nezabudnite, že im prospieva správne umiestnenie, vhodná starostlivosť, primeraná zálievka a mierne prihnojenie, ak je to potrebné. Po zvyšok sezóny už väčšinou stačí len kochať sa pohľadom na ich elegantné, jemne sa vlniace steblá, ktoré v záhrade vytvárajú neprehliadnuteľnú dekoratívnu kulisu.

Ak sa pri starostlivosti o okrasné trávy vyhnete strihaniu na jeseň, nezabudnete ich zviazať a na jar im doprajete regeneráciu ostrihaním, odvďačia sa vám zdravým vzhľadom a impozantným rastom. Aj vďaka týmto detailom bude vaša záhrada pôsobiť upravene a profesionálne počas celej sezóny.