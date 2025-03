Doprajte jahodám na jar túto starostlivosť a v lete ich budete zbierať na kilá

Jahody sú jedným z najobľúbenejších druhov ovocia – sú červené, šťavnaté a sladké. Každý rok však ich cena v obchodoch dokáže poriadne vystreliť nahor. Pokiaľ však máte záhradu, dokonca aj na menšej ploche si môžete vypestovať naozaj bohatú úrodu. Stačí sa im začiatkom roka (najmä v marci) dostatočne povenovať.

Jahodníky si vystačia s minimom, ale bez starostlivosti sa neobídu

Jahodníky ako trvalé rastliny nepatria medzi náročné plodiny na pestovanie. Dokážu sa jednoducho množiť vďaka výbežkom (tzv. šľahúňom). Ak ich necháte pár sezón žiť vlastným životom, zistíte, že záhon zaplnili desiatky mladých rastliniek, ktoré vznikli z pôvodných materských trsov. Lenže aby ste sa dočkali skutočne veľkých, sladkých a šťavnatých jahôd, treba sa im pravidelne venovať.

Najdôležitejšie práce začínajú práve na jar, typicky v marci, keď už pominuli silné mrazy. Teplé jarné slnko dokáže rastliny nakopnúť k rastu, no vy im musíte vopred pripraviť vhodné podmienky. Jemné prekyprenie pôdy, vyčistenie jahodníkov od poškodených alebo uschnutých listov či prihnojenie – to všetko im dodá dostatok energie na vytvorenie kvalitných plodov.

Vyčistite záhony a odstráňte staré listy

Prvým krokom býva dôkladné zbavenie sa všetkých zvyškov mulču alebo ochrannej vrstvy, ktorou ste jahodníky chránili v zime pred mrazom. Keď ochrannú vrstvu odoberiete, uvidíte, že mnohé listy sú už suché alebo nahnité. Tieto hnedé a odumreté časti rastlín je potrebné opatrne odstrihnúť (či odstrániť rukou, ak je to jednoduchšie), aby sa zbytočne nešírili plesne a ďalšie choroby.

V strede rastliny (tzv. srdiečku) by sa mali objavovať zelené, pevné listy – sú znakom, že jahodník je v dobrej kondícii a čoskoro môže vyhnať ďalšie výhonky. Ak je však srdiečko poškodené alebo zhnité, nemá zmysel čakať na úrodu z takejto rastliny. Najlepšie riešenie je nahradiť ju novou zdravou sadenicou.

Sledujte, koľko rokov už jahodník rodí

Hoci jahodníky vydržia na jednom mieste aj niekoľko sezón, ich produktivita po istom čase klesá. Všeobecne sa odporúča, aby ste rastliny menili približne každé 3 až 4 roky. Vtedy sa už zväčša vyčerpávajú, plodov je menej a sú drobnejšie. Ak si chcete zaistiť nepretržitú úrodu, môžete jahodník obmieňať postupne – každý rok obnoviť časť záhona. Takto nebudete musieť kupovať priveľa nových sadeníc naraz a znížite aj riziko vyčerpania pôdy v celej časti záhrady.

Využite vegetatívne množenie: Nové sadenice máte zadarmo

Veľkou výhodou jahôd je ich schopnosť rýchleho vegetatívneho rozmnožovania pomocou šľahúňov. Tieto bočné výhonky vyrastajú počas vegetačného obdobia, a keď sa dotknú pôdy, začnú vytvárať korienky. Tak sa vlastne zadarmo dostanete k novým rastlinám. Odber silných a zdravých mladých sadeníc je najlepšie načasovať na koniec leta, avšak ak vidíte, že máte na jar odnože v dobrom stave, môžete ich využiť aj teraz.

Postup je jednoduchý: odnož so zdravým srdiečkom a vyvinutými korienkami odstrihnete od materskej rastliny a presadíte do čerstvej pôdy alebo do kvetináča. Dôležité je, aby srdiečko nebolo zahrabané – musí byť vždy na povrchu pôdy. Ak je materská rastlina príliš stará (viac než dva-tri roky), kvalita nových výhonkov sa môže zhoršovať, preto je rozumné vyberať odnože z mladších, výdatnejších kríčkov.

Výmena mulču či fólie a prihnojenie

Niektorí pestovatelia radi používajú pri jahodníkoch mulčovaciu fóliu. Tá dokáže obmedziť prerastanie buriny a udržať v pôde dostatok vlahy. Ak však už máte fóliu poškodenú alebo zanesenú, práve jar je vhodným obdobím na jej výmenu. Takisto je dôležité pôdu aspoň jemne prekypriť a prípadne zapracovať kvalitný vyzretý kompost, ktorý jahodníkom poskytne dostatok živín na celý rok. Keďže korene jahodníka siahajú pomerne plytko, nesmiete pôdu obrábať príliš hlboko, aby ste výhonky nevytrhli.

Po prihnojení a zalievaní môžete znovu natiahnuť mulčovaciu fóliu, ale ponechajte okolo každej rastlinky dostatok miesta na polievanie. Ak miesto fólie uprednostňujete slamu, je vhodné rozložiť ju okolo jahodníkov tesne predtým, ako začnú kvitnúť. Takto slama poslúži ako bariéra medzi pôdou a plodmi – tie budú čistejšie a chránené pred nadmernou vlhkosťou či nečistotami.

Odstráňte prvé kvety na mladých rastlinách

Ak ste práve vysadili úplne nové sadenice, vyplatí sa odstrániť im prvé kvety. Môže to znieť neintuitívne, ale týmto krokom ušetríte rastline energiu, aby ju nevyčerpalo skoré kvitnutie. Jahodník sa tak lepšie zakorení a vyvinie silnejšie listy, čo sa dlhodobo odrazí na väčších a chutnejších plodoch v ďalšom období.

Nezabudnite na zálievku a priebežné odburiňovanie

Aj keď sú jahody známe tým, že nepotrebujú zvláštnu starostlivosť, potrebujú dostatok vlahy, najmä ak nastane suchšie obdobie. O to dôležitejšie je pravidelné zalievanie hlavne počas teplejších mesiacov, keď rastliny kvitnú a tvoria sa plody. Pôda by mala ostať mierne vlhká, ale nie premočená, aby ste zamedzili riziku hubových chorôb.

Popri zálievke sledujte aj burinu. Hoci je mulč či fólia skvelou ochranou, sem-tam sa dokáže do záhonov prepracovať aj odolný burinný koreň. Vytiahnite ho aj s koreňom ešte skôr, než sa rozšíri. Jahodníky tak nebudú mať žiadnu konkurenciu v boji o živiny a vodu.

Tip na ešte bohatšiu úrodu

Ak chcete z jahodníkov vyťažiť maximum, venujte pozornosť aj ďalšiemu prihnojeniu. Počas kvitnutia a tvorby plodov ocenia rastliny hnojivá s vyšším obsahom draslíka, vďaka ktorému sa podporí rast kvetov a vyzrievanie plodov. Môžete použiť komerčné hnojivá špeciálne určené na jahody alebo sa spoľahnúť na domáci kompost – závisí to od vašich preferencií a zásob.

Rovnako dôležité je, aby ste na jar i počas roka sledovali zdravotný