Doprajte bundám a kabátom správnu starostlivosť skôr, ako ich na jar definitívne odložíte. O pár mesiacov si za to budete vďační

S príchodom teplejších dní sa mnohí z nás začínajú obzerať po nových jarných modeloch. Zimné bundy a kabáty nám zatiaľ visia v predsieni či na vešiaku a častokrát sa nám nechce hneď riešiť ich upratovanie. Ak ich však neodložíte vhodným spôsobom, na začiatku nasledujúcej zimnej sezóny môžete byť nepríjemne prekvapení poškodením či nevábnym zápachom. Čo teda urobiť, aby ste svoje zimné oblečenie ochránili a zachovali mu dobrý stav až do ďalšieho nosenia?

1. Rozhodnite sa, či je naozaj čas odložiť zimné bundy a kabáty

Ak ste si už istí, že teploty dovoľujú vytiahnuť ľahší trenčkot alebo koženú bundičku, nastal ten správny moment. V opačnom prípade riskujete, že ak by prišlo nečakané ochladenie, budete musieť svoje zimné oblečenie vyťahovať predčasne. Keď si však zimné bundy plánujete naozaj odložiť, doprajte im ešte poslednú starostlivosť – vyperte ich alebo ich nechajte profesionálne vyčistiť. Následne ich dajte vyvetrať a až potom zbaľte či zavesíte do skrine. Vďaka tomuto postupu bundy a kabáty ochránite pred prípadnými moľami i nepríjemnými pachmi.

2. Čo môžete, to vyperte (a ako na to)

Nie všetky zimné kusy oblečenia musíte automaticky nosiť do čistiarne. Profesionálne čistenie môže byť drahé a nie vždy nutné. Pred praním si pozorne skontrolujte etiketu a pracie symboly na odeve. Ak na nej nájdete symbol vaničky s teplotou (napríklad 30 °C), je možné prať oblečenie v práčke. V prípade, že na štítku figuruje ikona ruky vo vaničke, ideálnou voľbou je ručné pranie.

Kontrola pred praním: Najprv skontrolujte a vyprázdnite všetky vrecká. Zapnite všetky gombíky, prípadne zipsy. Ak má bunda odopínaciu kapucňu, pokojne ju dajte dole, väčšinou sa až tak nešpiní a ušetríte si pri praní komplikácie. Rovnako to platí pre kožušinové lemy.

Chráňte oblečenie: Oblečte bundu naruby a vložte do špeciálneho vrecka na jemnú bielizeň. Dôvodom je ochrana jemných látok a zabránenie ošúchaniu kovových súčastí (jazdce na zips, koncovky šnúrok) o bubon práčky. V prípade núdze môže poslúžiť aj obliečka na vankúš, no mala by byť hladká.

Zvoľte vhodný program a teplotu: Najčastejšie perte maximálne na 30 °C, využite program na vlnu alebo hodváb. Niektoré práčky majú dokonca špeciálne cykly určené na pérové oblečenie. Pri pracom prostriedku siahnite radšej po tekutom variante, pretože sa lepšie vymácha. S avivážou buďte obozretní, najmä ak to nedovoľuje etiketa. Niektoré materiály môžu strácať požadované vlastnosti (napríklad vodeodolnosť).

Ak máte páperovú bundu a chcete, aby zostala nadýchaná, môžete si pozrieť video, v ktorom sa často spomína trik s pridávaním tenisových loptičiek do sušičky. Tie pomáhajú načechrať výplň.

3. Ručné pranie: šetrnejšie, ale opatrné pri žmýkaní

Pri ručnom praní sa vyhnite agresívnemu drhnutiu alebo kefovaniu. Stačí bunda jemne prehmatávať vo vode s pracím prostriedkom, aby sa nepoškodili vlákna. Rovnako dbajte na dôkladné vyplákanie, aby v odeve nezostali zvyšky pracieho prostriedku.

Najväčší pozor dávajte pri žmýkaní. Klasické krútenie látky medzi rukami môže nevratne poškodiť vlákna a spôsobiť nevzhľadné pokrčenie. Radšej bundu postupne vyrolujte do suchej osušky – tá absorbuje prebytočnú vodu. Následne môžete nechať oblečenie prirodzene uschnúť.

4. Sušička áno či nie?

Väčšina výrobcov zimných búnd a kabátov vo všeobecnosti neodporúča sušiť ich v sušičke, pretože vysoké teploty môžu niektoré typy tkanín poškodiť. Ak však na štítku nájdete inštrukciu, že sušičku môžete použiť, siahnite po najnižšej teplote a naozaj šetrnom režime. V takom prípade vám môžu pomôcť práve spomínané tenisové loptičky – zefektívnia načechranie výplne.

Najbezpečnejším spôsobom je rozložiť mokré oblečenie na rovnú plochu (napríklad na sušiak) a nechať ho prirodzene uschnúť. Pozorne kontrolujte, či je napríklad mikrovláknová alebo iná syntetická výplň rovnomerne rozložená, a občas bundu alebo kabát „pretrepte“. Pérové výplne sa spravidla opäť nadýchajú po jemnom natriasnutí.

5. Až do skrine po dôkladnom vysušení

Aj keď sa vám môže veľmi chcieť získať v predsieni alebo na vešiaku späť priestor, bundy a kabáty zbytočne neukladajte, kým nie sú úplne suché. Nechajte ich ešte chvíľu vyvetrať na čerstvom vzduchu. Následne ich zaveste na dostatočne široké ramienka.

Vyberte správnu veľkosť ramienok: Ak sú príliš krátke, môžu na pleciach vytvoriť nevzhľadné „hrče“. Naopak, nadmerne dlhé ramienka môžu tlačiť do rukávov.

Zabráňte zatrhávaniu látky: Kovové ramienka, ktoré sa používajú napríklad v čistiarňach, nie sú na dlhodobé skladovanie vhodné. Ich ostré hrany môžu tkaninu nepekne poškodiť.

Správny obal: Plastové obaly z čistiarne nechajte radšej preč, pretože oblečenie v nich nemôže dobre „dýchať". Výbornou voľbou sú naopak textilné obaly (podobné tým, ktoré sa používajú na pánske obleky).

Ak uprednostňujete úložné boxy, poukladajte do nich bundy a kabáty tak, aby mali dostatok priestoru a príliš sa nepokrčili. Niektorí ľudia používajú aj vákuové vrecia, avšak pri páperových bundách je to riskantné. Môžu totiž stratiť objem a ich návrat do pôvodnej nadýchanej podoby potom nemusí byť vôbec jednoduchý. Pri jemných vlnených kabátoch je nevýhodou aj to, že ak sa vytvoria záhyby, ťažko sa odstraňujú. Ak po mesiacoch skladovania potrebujete oblečenie osviežiť, jednoducho ho na pár hodín zaveste v kúpeľni nad horúcu vodu – para ho pomôže vyrovnať a zbaviť pachov.

6. Pohlcovače vlhkosti a boj proti moliam

Drobné sáčky so silikagélom (silica), ktoré často nájdete v balení s novou kabelkou či topánkami, určite nevyhadzujte. Pri ukladaní zimného oblečenia sú nenahraditeľné, pretože pohlcujú vlhkosť a chránia textílie pred zatuchnutím.

Aby ste zabránili útokom molí, môžete staviť na kupované prípravky, no aj domáce riešenia vedia byť prekvapivo efektívne. Do skrine zaveste alebo vložte vrecúška naplnené sušenou levanduľou, rozmarínom či šalviou. Podobný účinok má aj bobkový list, škorica či klinčeky. Tieto prírodné prostriedky vytvoria v uzavretom priestore vôňu, ktorá je pre ľudí príjemná, no moliam vyslovene prekáža.

7. Na jar sa radujte a na zimu buďte pripravení

Môže sa to zdať ako banalita, ale dôkladné pranie, sušenie a šetrné skladovanie zimných búnd a kabátov sa vám pred príchodom ďalšej zimy naozaj vyplatí. Nebudete musieť zháňať čistiace prostriedky na poslednú chvíľu a riešiť prípadné škody na obľúbenom oblečení. Naopak, s radosťou zistíte, že ste urobili všetko preto, aby vaša zimná výbava bola v perfektnom stave a pripravená na novú sezónu.

Keď teda budete nabudúce postávať pred skriňou s otázkou, kam ukladať všetky tie teplé veci, spomeňte si na tieto jednoduché, ale účinné tipy. V konečnom dôsledku ušetríte čas, nervy aj peniaze, a na začiatku zimy sa vám zimné bundy i kabáty odvďačia svojou čistotou, sviežou vôňou a dlhšou životnosťou.