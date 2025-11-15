Domov ako miesto úrazov. Na čo by si mali seniori dávať doma najväčší pozor?

Hoci domov vnímame ako najbezpečnejšie miesto, pre seniorov môže byť paradoxne miestom, kde sa stáva najviac úrazov. S vekom sa znižuje svalová sila, horší sa stabilita, reakčný čas aj citlivosť zraku. Práve tieto faktory spôsobujú, že aj malá prekážka, ktorú by mladší človek bez problémov obišiel, môže viesť k pádu alebo zraneniu.

Dobrou správou je, že mnohým nehodám sa dá predísť jednoduchými úpravami v domácnosti.

Dostatok svetla – jeden z najúčinnejších spôsobov prevencie pádov

Zhoršený zrak je medzi seniormi veľmi bežný. Preto je nevyhnutné, aby domácnosť bola osvetlená dostatočne jasne a rovnomerne.

  • Miestnosti, chodby a rohy by nemali byť tmavé.
  • Nočné orientačné svetlá uľahčia pohyb počas noci.
  • Svetlá na pohybový senzor pomáhajú seniorom, ktorí majú problém s rýchlym vstávaním a nechcú hľadať vypínač.

Dobre osvetlený priestor preukázateľne znižuje riziko úrazov.

Protišmykové opatrenia – jednoduché kroky, ktoré majú veľký účinok

Pády patria medzi najčastejšie príčiny zranení u starších ľudí. Kosti sa s vekom stávajú krehkejšími, a preto aj menší pád môže skončiť zlomeninou.

Aby sa riziko znížilo, odporúča sa:

  • odstrániť malé koberce a behúne alebo ich vybaviť protišmykovou podložkou
  • zabezpečiť, aby bola podlaha suchá a čistá
  • do vane a sprchy nalepiť protišmykové pásy alebo použiť špeciálne podložky
  • odstrániť alebo znížiť prahy medzi miestnosťami
  • upevniť a skryť káble, aby cez ne senior neprešiel

K tomu patrí aj vhodná domáca obuv: pevná, uzavretá, s protišmykovou podrážkou. Papuče bez opory či šľapky sú pre starších ľudí nebezpečné.

Madlá, zábradlia a oporné body – kľúčové pri schodoch aj v kúpeľni

Schody predstavujú jednu z najväčších prekážok v domácnosti seniora. Ak sa im nedá vyhnúť, mali by byť vybavené kvalitným zábradlím po celej dĺžke.

Rovnako dôležité sú:

  • madlá pri toalete
  • oporné body pri vani alebo v sprchovom kúte
  • stabilná podložka alebo sedadlo v sprche pre seniorov so zníženou pohyblivosťou

Takéto doplnky umožňujú bezpečné sadanie, vstávanie aj presun.

Možnosť okamžite privolať pomoc – zariadenia, ktoré v kritickej chvíli rozhodujú

Mnohí seniori majú mobilný telefón, ale ak dôjde k pádu, nemusia ho mať pri sebe alebo ho nedokážu zdvihnúť. Preto sú čoraz populárnejšie zariadenia s núdzovým tlačidlom, ktoré má senior stále na ruke alebo na krku.

Možnosti zahŕňajú:

  • inteligentné náramky so SOS tlačidlom
  • hodinky s funkciou automatickej detekcie pádu
  • malé prívesky na krk, ktoré pri stlačení volajú uložené číslo

Tieto pomôcky už mnohokrát preukázali, že skracujú čas medzi zranením a príchodom pomoci.

