Domáci trik s ľadovými kockami v práčke. Prečo ho vyskúšať a ako presne funguje?

Pranie je dnes vďaka automatickým práčkam oveľa jednoduchšie než kedysi. Napriek tomu väčšina z nás hľadá spôsoby, ako si túto rutinnú prácu ešte viac uľahčiť – najmä ak ide o večný problém pokrčeného prádla. Po internete koluje domáci trik s ľadovými kockami, ktoré vraj pomáhajú vyhladiť oblečenie už počas prania. Poďme sa pozrieť, ako to funguje v skutočnosti.
Kde sa vzal trik s ľadom?
Mnohé gazdinky tvrdia, že na tento nápad prišli ešte ich mamy alebo staré mamy. Hodia pár kociek ľadu priamo do bubna práčky či sušičky s tým, že prádlo potom vyberú menej pokrčené. Myšlienka nie je úplne nelogická – topiaci sa ľad sa mení na paru, ktorá by mohla pomôcť vyrovnať vlákna.
Ale nie všade to funguje rovnako.
Pravda o ľade v práčke
Pri praní v práčke je vo vnútri už veľké množstvo vody. Ľadové kocky sa v nej rýchlo roztopia, no nevznikne dostatok pary, ktorá by mohla mať viditeľný vplyv na prádlo.
Výsledok: v práčke samotnej je efekt zanedbateľný.
Oblečenie nebude pokrčené menej len preto, že ste pridali ľad. Väčší vplyv na pokrčenie má typ tkaniny, dĺžka odstreďovania a spôsob, akým prádlo po praní vyvesíte.
Ľad v sušičke: tu už to zmysel má
Na rozdiel od práčky má tento trik istý účinok v sušičke – najmä ak ide o menšie množstvo oblečenia. Keď sa ľad v uzavretom bubne topí, mení sa na paru. Táto para môže pomôcť mierne vyhladiť tkaniny podobne, ako to robí sušička s parným programom.
Ako na to?
- vložte do bubna sušičky mierne vlhké prádlo
- pridajte 2–3 kocky ľadu
- zapnite krátky sušiaci cyklus (napr. 10–15 minút)
- po skončení prádlo ihneď vyberte a poskladajte, aby sa opäť nepokrčilo
Efekt je najviditeľnejší pri ľahších látkach – košeliach, tričkách či blúzkach. Pri hrubých materiáloch, ako sú uteráky alebo džínsy, rozdiel pravdepodobne nespoznáte.
Prečo ľad pôsobí ako „domáca para“
Tajomstvo spočíva vo fyzike. Keď sa ľad mení na vodnú paru, vzniká vlhkosť a teplo, ktoré pomáha uvoľniť vlákna textílií. Ide o podobný princíp, aký využívajú parné sušičky či naparovacie žehličky – len v menšom rozsahu.
Treba si však uvedomiť, že množstvo pary z niekoľkých kociek ľadu je veľmi malé. Preto ide skôr o jemné uľahčenie žehlenia, nie o jeho plnohodnotnú náhradu.
Kedy sa trik neoplatí
- ak máte plne naloženú sušičku alebo práčku, para sa nedostane rovnomerne medzi prádlo
- pri ťažkých tkaninách účinok nepoznáte
- ak necháte prádlo v bubne po skončení programu, aj vyhladené kúsky sa opäť pokrčia
Zhrnutie: funguje to, ale s mierou
Trik s ľadovými kockami nie je zázrak, no v sušičke môže pomôcť oblečeniu vyzerať o niečo hladšie a sviežejšie. V práčke však nemá prakticky žiadny efekt.
Bezpečné: áno, práčke ani sušičke ľad neublíži.
Užitočné: mierne, hlavne pri menšom množstve ľahkého prádla.
Zázračné riešenie: nie, žehličku to nenahradí.
Fyzikálne vysvetlenie je správne – ľad sa mení na paru, ktorá môže pomôcť uvoľniť záhyby. No množstvo tejto pary je príliš malé na výrazný efekt. Preto môžeme povedať, že trik je čiastočne pravdivý – funguje obmedzene a iba v určitých situáciách.