Domáci trik, ktorý nepoznáte. Takto odstránite škvrny a pachy z koberca raz-dva

Koberce robia domácnosť útulnejšou, chránia podlahu a dokážu udržať viac tepla. Na druhej strane patria medzi najnáročnejšie podlahové krytiny na údržbu. Prach, chlpy, zvyšky jedla či mastné fľaky sa do vlákien rýchlo dostanú a nie vždy ich ľahko odstránime. Dobrou správou je, že na bežné čistenie často postačia suroviny, ktoré už máte doma – sóda, ocot či obyčajný prostriedok na riad.
Malé škvrny
Pri menších špinavých miestach nie je potrebné čistiť celý koberec. Postačí, ak koberec najskôr povysávate a potom škvrnu jemne pretriete handričkou alebo hubkou namočenou vo vode s pár kvapkami prostriedku na umývanie riadu. Ten dokáže dobre uvoľniť mastnotu aj bežné nečistoty. Dôležité je miesto netrieť príliš silno, aby sa vlákna nepoškodili.
Pravidelná údržba
Základom čistého koberca je pravidelné vysávanie. Odporúča sa aspoň raz do týždňa, pri domácich zvieratách aj častejšie. Suché vysávanie odstraňuje prach, chlpy a drobné nečistoty, ktoré by sa pri mokrom čistení mohli zaniesť hlbšie do koberca.
Osvieženie a neutralizácia pachov
Na osvieženie koberca je veľmi účinná jedlá sóda. Stačí ju rovnomerne nasypať na povrch, nechať pôsobiť niekoľko hodín (ideálne cez noc) a potom dôkladne povysávať. Sóda pachy neutralizuje, no nezakryje ich len vôňou – skutočne ich viaže na seba. Tento spôsob je bezpečný pre väčšinu bežných kobercov.
Zmes s octom na odolnejšie nečistoty
Ak sa potrebujete zbaviť škvŕn, ktoré sóda sama nezvládne, môžete použiť zriedený ocot. Do litra vody pridajte asi pol pohára octu, prípadne trošku jedlej sódy, a roztok naneste na znečistené miesto. Ocot má dezinfekčné účinky, odstraňuje zápach a pomáha uvoľniť špinu. Po použití je dobré koberec nechať dobre preschnúť a miestnosť vyvetrať, pretože ocot má výraznú vôňu, ktorá však časom vyprchá.
Čo zvládnete doma a kedy volať profesionálov
- Domáce prostriedky sú vhodné na bežnú údržbu a menšie škvrny.
- Ak máte koberec z vlny, hodvábu alebo iných citlivých materiálov, radšej neriskujte – agresívnejšie postupy môžu poškodiť vlákna alebo farby.
- Pri väčšom znečistení, rozsiahlych škvrnách či kobercoch so silným zápachom je najistejšie obrátiť sa na profesionálne čistenie. Používajú techniku, ktorá prenikne hlbšie a odstráni aj to, čo domáce metódy nedokážu.
Ako sa zbaviť nepríjemného zápachu
Ak máte doma psa alebo mačku, koberec môže časom nepríjemne zapáchať. Okrem sódy môžete použiť aj roztok vody s pár kvapkami citrónovej alebo pomarančovej šťavy či esenciálneho oleja. Tento postup zápach úplne neodstráni, ale pomôže osviežiť vzduch v miestnosti a prekryť pachy, kým ich neodstránite hlbším čistením.
Na bežnú údržbu kobercov nepotrebujete drahé čistiace prostriedky. Jedlá sóda neutralizuje pachy, ocot pomáha dezinfikovať a prostriedok na riad zvládne mastné škvrny. Dôležité je koberec pravidelne vysávať a nechať po mokrom čistení dobre preschnúť. Ak však ide o luxusný koberec alebo silné znečistenie, najlepšou voľbou je profesionálne čistenie.