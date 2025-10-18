Domáci rakytníkový med: Elixír zdravia, ktorý pripravíte za pár minút!

rakytníkový med
rakytníkový med Foto: www.shutterstock.com

Máte tento rok bohatú úrodu rakytníka a rozmýšľate, ako ju využiť?

Ak sa vaše kríky alebo malé stromčeky doslova prehýbajú pod váhou oranžových bobúľ, bola by škoda nevyužiť ich liečivú silu.

Rakytník je totiž hotový poklad plný vitamínov, z ktorého môžete vytvoriť množstvo zdravých domácich dobrôt – napríklad rakytníkový med.

Rakytník – liečivý zázrak z prírody

Plody rakytníka by sme si mali vážiť rovnako ako šípky – sú nabité vitamínom C, antioxidantmi a ďalšími látkami prospešnými pre imunitu a regeneráciu organizmu.

Ak rakytník pestujete, určite si dajte záležať na tom, aby ste zozbierali všetky plody, ktoré vám tento pichľavý krík ponúka.

Z rakytníka si môžete doma pripraviť sirup, marmeládu, ocot, olej či dokonca čaj z plodov aj listov.

A ak máte chuť na niečo výnimočné, skúste si urobiť rakytníkový med – alebo aj med s rakytníkom. Hoci znejú podobne, nie sú to to isté.

Ako si pripraviť rakytníkový med

Rakytníkový med sa vyrába podobne ako známy púpavový med. Na približne 165 g plodov (asi 200 bobúľ) budete potrebovať:

  • 1 kg kryštálového cukru,
  • 1 liter vody,
  • 1 bio citrón (vrátane kôry).

Postup:
Do hrnca nasypte očistené plody, pridajte nakrájaný citrón bez semienok a zalejte vodou. Rukami plody jemne popučte, aby sa narušila ich šupka a uvoľnila sa šťava.

Zmes priveďte do varu a nechajte približne 10 minút mierne prebublávať. Potom ju odstavte a nechajte lúhovať do nasledujúceho dňa.

Na druhý deň zmes preceďte cez jemné plátno, aby ste odstránili dužinu a semienka. Do získanej šťavy primiešajte cukor a opäť ju zahrejte.

Za občasného miešania ju priveďte k varu, kým sa cukor úplne nerozpustí. Ešte horúci med nalejte do čistých, uzatvárateľných pohárov.

Ak sa chcete pozrieť, ako takýto med pripraviť krok za krokom, pozrite si video od Chalupárky z Víkendového relaxu:

Pravý včelí med s rakytníkom

Ak však chcete spojiť silu pravého včelieho medu s liečivými účinkami rakytníka, pripravte si med s rakytníkom. Existujú dva jednoduché spôsoby:

  1. Do medu pridajte čerstvo vylisovanú šťavu z rakytníka.
  2. Alebo použite prášok z usušených plodov, ktorý primiešate do mierne zohriateho medu.

Odporúčané pomery:

  • do 0,75 litra medu pridajte 1 hrnček čerstvej rakytníkovej šťavy,
    alebo
  • do 1 litra medu vmiešajte asi 100 g prášku zo sušených plodov.

Výsledkom je hustý, voňavý a mimoriadne zdravý med, ktorý posilní imunitu, podporí regeneráciu organizmu a skvele chutí v čaji, na pečive aj len tak – na lyžičke.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať