Domáci rakytníkový med: Elixír zdravia, ktorý pripravíte za pár minút!

Máte tento rok bohatú úrodu rakytníka a rozmýšľate, ako ju využiť?
Ak sa vaše kríky alebo malé stromčeky doslova prehýbajú pod váhou oranžových bobúľ, bola by škoda nevyužiť ich liečivú silu.
Rakytník je totiž hotový poklad plný vitamínov, z ktorého môžete vytvoriť množstvo zdravých domácich dobrôt – napríklad rakytníkový med.
Rakytník – liečivý zázrak z prírody
Plody rakytníka by sme si mali vážiť rovnako ako šípky – sú nabité vitamínom C, antioxidantmi a ďalšími látkami prospešnými pre imunitu a regeneráciu organizmu.
Ak rakytník pestujete, určite si dajte záležať na tom, aby ste zozbierali všetky plody, ktoré vám tento pichľavý krík ponúka.
Z rakytníka si môžete doma pripraviť sirup, marmeládu, ocot, olej či dokonca čaj z plodov aj listov.
A ak máte chuť na niečo výnimočné, skúste si urobiť rakytníkový med – alebo aj med s rakytníkom. Hoci znejú podobne, nie sú to to isté.
Ako si pripraviť rakytníkový med
Rakytníkový med sa vyrába podobne ako známy púpavový med. Na približne 165 g plodov (asi 200 bobúľ) budete potrebovať:
- 1 kg kryštálového cukru,
- 1 liter vody,
- 1 bio citrón (vrátane kôry).
Postup:
Do hrnca nasypte očistené plody, pridajte nakrájaný citrón bez semienok a zalejte vodou. Rukami plody jemne popučte, aby sa narušila ich šupka a uvoľnila sa šťava.
Zmes priveďte do varu a nechajte približne 10 minút mierne prebublávať. Potom ju odstavte a nechajte lúhovať do nasledujúceho dňa.
Na druhý deň zmes preceďte cez jemné plátno, aby ste odstránili dužinu a semienka. Do získanej šťavy primiešajte cukor a opäť ju zahrejte.
Za občasného miešania ju priveďte k varu, kým sa cukor úplne nerozpustí. Ešte horúci med nalejte do čistých, uzatvárateľných pohárov.
Ak sa chcete pozrieť, ako takýto med pripraviť krok za krokom, pozrite si video od Chalupárky z Víkendového relaxu:
Pravý včelí med s rakytníkom
Ak však chcete spojiť silu pravého včelieho medu s liečivými účinkami rakytníka, pripravte si med s rakytníkom. Existujú dva jednoduché spôsoby:
- Do medu pridajte čerstvo vylisovanú šťavu z rakytníka.
- Alebo použite prášok z usušených plodov, ktorý primiešate do mierne zohriateho medu.
Odporúčané pomery:
- do 0,75 litra medu pridajte 1 hrnček čerstvej rakytníkovej šťavy,
alebo
- do 1 litra medu vmiešajte asi 100 g prášku zo sušených plodov.
Výsledkom je hustý, voňavý a mimoriadne zdravý med, ktorý posilní imunitu, podporí regeneráciu organizmu a skvele chutí v čaji, na pečive aj len tak – na lyžičke.