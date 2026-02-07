Domáci miláčik ako tajný recept na bystrejšiu myseľ. Vedci tvrdia, že psi a mačky spomaľujú starnutie mozgu

Domáci miláčikovia prinášajú do života radosť, rutinu aj spoločnosť. Novšie vedecké práce naznačujú, že vlastníctvo psa či mačky môže súvisieť s lepším kognitívnym zdravím vo vyššom veku. Neznamená to však, že zviera dokáže zastaviť starnutie mozgu. Skôr ide o kombináciu životných okolností, ktoré sa prirodzene spájajú s chovom týchto zvierat.
Čo skutočne zistila vedecká štúdia?
Výskum publikovaný v Scientific Reports pracoval s údajmi z dlhodobého európskeho prieskumu sledujúceho zdravie ľudí nad 50 rokov. Analýza naznačila miernu súvislosť medzi tým, že človek vlastní psa alebo mačku, a tým, že jeho pamäť či verbálna plynulosť klesá o niečo pomalšie.
Dôležité je však zdôrazniť:
- výskum nepreukazuje priamu príčinu, teda že zviera tento efekt spôsobuje
- výsledky štatisticky ukazujú korelácie, ktoré môžu byť ovplyvnené mnohými ďalšími faktormi
Inými slovami: ľudia, ktorí vlastnia psa alebo mačku, sa už predtým môžu líšiť životným štýlom od tých, ktorí zvieratá nemajú – a práve tieto rozdiely môžu vplývať na mozog.
Prečo sa pes a mačka javia ako prospešné?
Vedci vysvetľujú, že za pozorovanou súvislosťou môžu stáť najmä dobre známe faktory:
1. Viac pohybu
Majitelia psov prirodzene chodia častejšie von. Pravidelná fyzická aktivita je dlhodobo preukázaný ochranný faktor pre zdravý mozog.
2. Rutina a emočná podpora
Mačky aj psi prinášajú do života stabilitu, pravidelný denný režim a emocionálnu oporu, čo môže pomáhať zvládať stres. Chronický stres je jedným z faktorov, ktoré negatívne vplývajú na kognitívne funkcie.
3. Sociálny kontakt
So psom sa ľudia častejšie stretávajú s inými, čo môže znižovať pocit izolácie. Sociálne väzby patria podľa výskumov k najvýznamnejším ochranným faktorom zdravia mozgu v starobe.
Tieto aspekty sú dobre známe a vedecky potvrdené – a môžu vysvetľovať, prečo majitelia psov a mačiek v štúdiách niekedy dosahujú lepšie výsledky.
A čo ostatné zvieratá?
Výskum nezistil významné rozdiely u majiteľov rýb či vtákov. Je pravdepodobné, že starostlivosť o ne je menej fyzicky aj sociálne náročná, a preto sa s nimi nespájajú rovnaké benefity ako s chovom psov či mačiek.
Čo hovorí zdravotná veda o udržiavaní kognitívnych funkcií?
Národný inštitút zdravia (NIH) aj ďalšie odborné organizácie zdôrazňujú, že kognitívne zdravie ovplyvňuje celý súbor faktorov, medzi ktoré patria:
- pravidelná fyzická aktivita
- zdravá strava (stredomorský alebo DASH štýl)
- kvalitný spánok
- udržiavanie sociálnych kontaktov
- neustále mentálne podnety – učenie sa, čítanie, riešenie úloh
Domáci miláčik môže niektoré z týchto faktorov prirodzene podporovať, no sám osebe nestačí na prevenciu kognitívneho úbytku.
Pravdivý záver
Áno, existujú vedecké dôkazy, že vlastníctvo psa alebo mačky môže byť spojené s lepšími výsledkami v niektorých testoch pamäti či reči u starších ľudí.
Nie, neznamená to, že pes alebo mačka zabránia starnutiu mozgu.
Skutočný prínos spočíva v pohybe, rutine, sociálnych kontaktoch a emocionálnej podpore, ktoré chov zvierat prirodzene prináša.