Domáci lančmít podľa receptu z roku 1985: Poctivý, ako kedysi chutil!

Lančmít – alebo ak chcete „luncheon meat“ – bol počas socializmu nesmierne obľúbenou pochúťkou. Kedysi nesmel chýbať v žiadnej domácnosti ani na chalupe.
Po zrušení potravinových noriem sa však jeho kvalita začala vytrácať, pretože výrobcovia do neho začali pridávať lacné prísady, ktoré menili chuť aj vôňu mäsa.
Ak však túžite po tej starej, poctivej chuti lančmítu, máme pre vás recept z roku 1985 – presne tak, ako si ho pamätáte.
Lančmít kedysi a dnes
V časoch socializmu bol lančmít záchranou každej domácnosti. Táto mäsová konzerva, zložená z mletého koreneného mäsa, bola ideálna na rýchly obed či večeru.
Dala sa pripraviť na mnoho spôsobov – na chlebe, opečená, alebo ako súčasť jednoduchých teplých jedál.
Jeho popularita však začala klesať na prelome 20. a 21. storočia, keď sa zrušili prísne potravinové normy.
Výrobcovia začali do lančmítu pridávať lacné zložky, ako sú bravčové kože, hrachová vláknina či rôzne „éčka“ na zvýraznenie chuti. Paradoxne však chuť pokrmu skôr pokazili.
Dnes si preto lančmít v obchode kúpi už len málokto. Ak však patríte k tým, ktorí si radi zaspomínajú na chuť detstva, skúste si ho pripraviť doma – poctivo a podľa pôvodného receptu.
Recept na retro lančmít z roku 1985
Potrebujete:
- 1 kg bravčového orezaného mäsa (ideálne trochu tučnejšieho)
– prípadne môžete použiť 500 g bravčového bôčku a 500 g bravčového pleca
- 20 g soli
- 10 g cukru
- 10 g čierneho korenia
- 10 g sušeného cesnaku
- voliteľne: 10 g sladkej alebo pálivej papriky pre výraznejšiu chuť
Postup:
- Mäso pomelte na mlynčeku a dôkladne premiešajte so soľou, cukrom, korením a cesnakom.
- Dochutenú mäsovú zmes natlačte do čistých zaváracích pohárov a pevne uzavrite.
- Poháre vložte do rúry vyhriatej na 85 °C a nechajte ich sterilizovať 2,5 hodiny.
- Po vybratí nechajte mäso 12 hodín odpočívať pri izbovej teplote.
- Následne proces zopakujte – opäť vložte poháre do rúry pri 85 °C, tentoraz na 1,5 hodiny.
- Po druhom zaváraní nechajte vychladnúť a uskladnite v chladničke minimálne na 2 dni.
Potom už môžete lančmít podávať – jeho chuť vás vráti o niekoľko desaťročí späť.
Ako podávať lančmít
Lančmít chutí výborne len tak – s čerstvým chlebom a vychladeným pivom.
Dá sa však využiť aj v kuchyni ako základ pre teplé jedlá.
Môžete ho napríklad:
- obaliť a vypražiť ako klasický rezeň,
- nakrájať na kocky a opiecť na cibuľke s horčicou,
- alebo podávať s varenými zemiakmi ako jednoduché retro jedlo.