Domáci hotdog z mikrovlnky: Rýchla a lacná večera bez špeciálneho vybavenia!

Hot dog
Hot dog Foto: www.shutterstock.com

Máte chuť na klasický párok v rožku? Ak patríte medzi tých, ktorí si túto obľúbenú pochúťku dávajú radi aj na ulici, vedzte, že si ju môžete veľmi jednoducho pripraviť aj doma – a to doslova za pár sekúnd. Postačí vám len mikrovlnka.

Čo robí český párok v rožku výnimočným?

Len málokto nepozná túto ikonickú pochúťku z pouličných stánkov. Český párek v rohlíku je vlastne domáca verzia amerického hotdogu – v rožku je ukrytý ohriaty alebo opečený párok či klobása.
Na rozdiel od klasického hotdogu však česká verzia nemá rožok rozrezaný pozdĺžne. Odreže sa len špička a do vnútra sa vytvorí dutina, do ktorej sa vloží párok.

Tradične sa dochucuje kečupom a plnotučnou horčicou. Tento rýchly pokrm nájdete takmer v každom stánku s občerstvením a niet sa čo čudovať – Česi ho jednoducho milujú.

Krátky pohľad do histórie

Spojenie pečiva a párku sa prvýkrát objavilo už v roku 1901 v USA pod názvom hot dog.

Američania si ho tak obľúbili, že mu venovali aj vlastný sviatok – 18. júl sa v Spojených štátoch slávi ako Hot Dog Day.

Zaujímavosťou je, že názov „hot dog“ sa spája s karikatúrou, ktorá sa kedysi objavila v novinách.

Na obrázku bol v pečive namiesto párku nakreslený jazvečík – dlhý a úzky pes, ktorý tvarom pripomínal uvarený párok. Odvtedy sa hotdog stal celosvetovým hitom a vzniklo množstvo jeho regionálnych variácií.

Ako vznikol český párok v rožku?

Za túto českú špecialitu môžeme poďakovať mäsiarovi Václavovi Masopustovi z Českých Budějovíc.

Inšpiráciu získal počas dovolenky v španielskom Madride, kde ho oslovila podobná pochúťka.

Po návrate domov začal tento pokrm ponúkať vo svojej prevádzke na Krajinskej ulici pod názvom „pikador“ – pomenovanie si požičal od toreadorov, ktorí v aréne používali kopije.

Nemáte čas? Pomôže mikrovlnka

Ak sa vám nechce stáť pri sporáku, skúste párok v rožku pripraviť v mikrovlnnej rúre. Postup je jednoduchý a zvládne ho každý:

  1. Použite deň starý rožok, ktorý nebude príliš mäkký.
  2. Odrežte mu jednu špičku.
  3. Pomocou varešky so širšou rúčkou vytlačte vo vnútri striedky dutinu.
  4. Do otvoru dajte trochu kečupu a horčice.
  5. Párok pred vložením na niekoľkých miestach popichajte vidličkou alebo nožom, aby nepraskol.
  6. Vložte ho do rožka a celé dajte na 15 až 20 sekúnd zohriať do mikrovlnky.

Za okamih máte teplý, voňavý párok v rožku pripravený na servírovanie.

Vylepšite si ho podľa chuti

Základná verzia je skvelá, no chutný výsledok môžete ľahko doladiť podľa seba. Skúste pridať:

  • karamelizovanú cibuľku,
  • strúhaný syr,
  • pálivý dip alebo tatársku omáčku,
  • či trošku čerstvej zeleniny.

Aj takáto rýchlovka sa dá spraviť originálne. Stačí použiť obľúbené suroviny a vaša verzia českého párku v rožku bude presne podľa vašej chuti.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať