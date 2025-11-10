Domáci hotdog z mikrovlnky: Rýchla a lacná večera bez špeciálneho vybavenia!

Máte chuť na klasický párok v rožku? Ak patríte medzi tých, ktorí si túto obľúbenú pochúťku dávajú radi aj na ulici, vedzte, že si ju môžete veľmi jednoducho pripraviť aj doma – a to doslova za pár sekúnd. Postačí vám len mikrovlnka.
Čo robí český párok v rožku výnimočným?
Len málokto nepozná túto ikonickú pochúťku z pouličných stánkov. Český párek v rohlíku je vlastne domáca verzia amerického hotdogu – v rožku je ukrytý ohriaty alebo opečený párok či klobása.
Na rozdiel od klasického hotdogu však česká verzia nemá rožok rozrezaný pozdĺžne. Odreže sa len špička a do vnútra sa vytvorí dutina, do ktorej sa vloží párok.
Tradične sa dochucuje kečupom a plnotučnou horčicou. Tento rýchly pokrm nájdete takmer v každom stánku s občerstvením a niet sa čo čudovať – Česi ho jednoducho milujú.
Krátky pohľad do histórie
Spojenie pečiva a párku sa prvýkrát objavilo už v roku 1901 v USA pod názvom hot dog.
Američania si ho tak obľúbili, že mu venovali aj vlastný sviatok – 18. júl sa v Spojených štátoch slávi ako Hot Dog Day.
Zaujímavosťou je, že názov „hot dog“ sa spája s karikatúrou, ktorá sa kedysi objavila v novinách.
Na obrázku bol v pečive namiesto párku nakreslený jazvečík – dlhý a úzky pes, ktorý tvarom pripomínal uvarený párok. Odvtedy sa hotdog stal celosvetovým hitom a vzniklo množstvo jeho regionálnych variácií.
Ako vznikol český párok v rožku?
Za túto českú špecialitu môžeme poďakovať mäsiarovi Václavovi Masopustovi z Českých Budějovíc.
Inšpiráciu získal počas dovolenky v španielskom Madride, kde ho oslovila podobná pochúťka.
Po návrate domov začal tento pokrm ponúkať vo svojej prevádzke na Krajinskej ulici pod názvom „pikador“ – pomenovanie si požičal od toreadorov, ktorí v aréne používali kopije.
Nemáte čas? Pomôže mikrovlnka
Ak sa vám nechce stáť pri sporáku, skúste párok v rožku pripraviť v mikrovlnnej rúre. Postup je jednoduchý a zvládne ho každý:
- Použite deň starý rožok, ktorý nebude príliš mäkký.
- Odrežte mu jednu špičku.
- Pomocou varešky so širšou rúčkou vytlačte vo vnútri striedky dutinu.
- Do otvoru dajte trochu kečupu a horčice.
- Párok pred vložením na niekoľkých miestach popichajte vidličkou alebo nožom, aby nepraskol.
- Vložte ho do rožka a celé dajte na 15 až 20 sekúnd zohriať do mikrovlnky.
Za okamih máte teplý, voňavý párok v rožku pripravený na servírovanie.
Vylepšite si ho podľa chuti
Základná verzia je skvelá, no chutný výsledok môžete ľahko doladiť podľa seba. Skúste pridať:
- karamelizovanú cibuľku,
- strúhaný syr,
- pálivý dip alebo tatársku omáčku,
- či trošku čerstvej zeleniny.
Aj takáto rýchlovka sa dá spraviť originálne. Stačí použiť obľúbené suroviny a vaša verzia českého párku v rožku bude presne podľa vašej chuti.