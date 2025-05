Domáce triky na upchatý odtok. Vyskúšajte tieto metódy a ušetríte za inštalatéra

Zanesený odtok v kuchynskom dreze je nepríjemnosťou, ktorej by ste sa najradšej vyhli. Stačí však málo nepozornosti a drez prestane správne odtekať, začne zapáchať a kuchyňa sa stane miestom, ktorému sa radšej vyhýbate. Skôr než zavoláte odborníka a zaplatíte nemalé peniaze, vyskúšajte niekoľko jednoduchých domácich spôsobov, ktoré môžu vyriešiť váš problém rovnako efektívne.

Prečo sa vlastne odtok zanáša?

Hlavnou príčinou upchávania kuchynského odpadu sú zvyšky potravín, ktoré sa dostávajú do odtoku počas oplachovania riadu. Aj keď máte pocit, že malé množstvo zvyškov neuškodí, pravdou je opak. V odpadovom potrubí sa tieto čiastočky hromadia, hnijú a vytvárajú nepríjemne zapáchajúcu masu. Navyše zvyšky jedla, ktoré skončia v kanalizácii, lákajú potkany a podporujú ich premnoženie.

Najhoršou hrozbou pre váš odtok sú však tuky a oleje. Tuky v potrubí vytvárajú tvrdnúce vrstvy, ktoré postupne zachytávajú ďalšie nečistoty, čím vznikajú tvrdé zátky schopné úplne zablokovať odtok. Niekedy sa tieto tukové hrudy stanú dokonca až tak veľkými, že úplne vyradia z prevádzky kanalizačný systém.

Čo do odtoku nikdy nevylievať?

Pamätajte si zlaté pravidlo – kuchynský drez nie je odpadkový kôš. Nikdy preto nevylievajte oleje, tuky ani mastné omáčky priamo do odpadu. Tekuté oleje radšej zbierajte do plastovej nádoby alebo starej fľaše a odneste ich do zberného dvora či špeciálnych kontajnerov určených práve na použité oleje.

Zvyšky stuhnutého tuku jednoducho zotrite papierovou utierkou alebo kuchynskou stierkou rovno do odpadu. Vyhnete sa tak riziku zanesenia odtoku a ušetríte si množstvo starostí aj peňazí za následnú opravu.

Prvá pomoc pri upchatom odpade – gumový zvon

Ak už k upchatiu odtoku došlo, prvým a najjednoduchším riešením býva klasický gumový zvon, ktorý stojí len pár eur a vydrží vám roky. Pred použitím zvona najskôr zo drezu odstráňte všetok riad, nečistoty, špunt aj sitko.

Do drezu následne nalejte teplú vodu, ideálne približne 10 cm nad odtok. Zvon pritlačte na odtok tak, aby dokonale priliehal, čím vytvoríte silný podtlak. Ak máte drez s dvoma odtokmi, druhý otvor dôkladne utesnite, napríklad pomocou mokrej handričky alebo špuntu. Potom začnite pumpovať hore-dolu približne 30 sekúnd. V prípade potreby akciu niekoľkokrát zopakujte. Pozor však – zvon nikdy nepoužívajte po aplikácii chemických prípravkov, mohli by vám spôsobiť nebezpečné popáleniny!

Čo ak zvon nepomáha? Stavte na domáce triky!

Prostriedok na riad ako účinná zbraň proti mastnote

Ak je odtok aspoň trochu priepustný, môžete skúsiť obyčajný čistiaci prostriedok na riad, ktorý perfektne rozpúšťa tuky. Stačí do odtoku naliať asi 200 až 300 ml tohto prostriedku, nechať ho pôsobiť približne 10 až 15 minút a potom ho prepláchnuť veľmi horúcou vodou.

Pri silnom upchatí najprv odtok zalejte horúcou vodou, následne vlejte zmienený čistiaci prípravok a počkajte, kým sa nečistoty rozpustia. Potom všetko dôkladne opláchnite vriacou vodou.

Ocot a sóda bikarbóna – babičkin osvedčený recept

Táto metóda je o niečo dramatickejšia, no mimoriadne účinná. Pripravte si gumové rukavice a ideálne aj ochranné okuliare, pretože zmes bude prudko reagovať.

Do odpadu najprv vsypte jednu šálku sódy bikarbóny alebo prášku do pečiva a pol šálky soli. Následne vlejte jednu šálku octu. Zmes okamžite zasyčí, začne peniť a účinne rozpustí usadeniny. Počkajte minimálne 15 minút a všetko zalejte vriacou vodou, čím odstránite zvyšky nečistôt.

Ak už nič nezaberá – rozobratie sifónu

V prípade, že sú vaše domáce pokusy bez úspechu, môže byť problém priamo v sifóne. Ak ste trochu zručnejší, môžete sifón jednoducho rozobrať, dôkladne vyčistiť a zbaviť nečistôt. Pokiaľ sa však problém nachádza hlbšie v potrubí, budete potrebovať špeciálnu pružinu na čistenie kanalizácie. Ak si s tým neporadíte sami, radšej zavolajte odborníka.

Prevencia je vždy lacnejšia!

Najlepším riešením je však predchádzať problémom. Zaobstarajte si do drezu kvalitné sitko, ktoré pravidelne čistite. Nečistoty z riadu neoplachujte priamo do drezu, ale odstráňte ich rovno do koša. Stierka alebo papierová utierka vám pritom dobre poslúžia. Dodržiavaním týchto jednoduchých pravidiel výrazne znížite riziko upchatia odtoku.

Investujte trochu úsilia do prevencie a ušetríte si nielen peniaze za drahé služby inštalatérov, ale aj množstvo nepríjemností spojených s upchatým odpadom.