Domáca gazdinka odhalila tajomstvo miznúcich ponožiek v práčke. Je to prekvapivé, ale skutočne sa skrývajú na týchto miestach

Koľkokrát ste si už povedali: „To predsa nie je možné, ako keby sme doma mali požierača ponožiek!“ Táto veta znie mnohým veľmi povedome, najmä keď periete ponožky. A čo potom s osamelou ponožkou, ktorá nemá svoj pár? Samozrejme, môžete ju použiť ako prachovku na žalúzie, vyrobiť z nej nahriavací vankúšik naplnený ryžou alebo ju využiť kreatívne iným spôsobom. Ale čo keby ste túto záhadu konečne rozlúštili? Prezradíme vám, kde sa vaše ponožky môžu ukrývať a ako tomu predísť.

Nečakané miesto, kde ponožky miznú

Jedna gazdinka sa s nami podelila o šokujúce zistenie, ktoré ju úplne prekvapilo. Keď sa neustále sťažovala svojmu manželovi na to, že im záhadne miznú ponožky, navrhla mu, aby skontroloval práčku. Manžel neváhal a odskrutkoval predný panel práčky. A tam to bolo! Stratené ponožky boli objavené, dokonca sa tam našli aj drobné mince, ktoré pravdepodobne vypadli z vreciek ich oblečenia.

Ako sa ponožky dostávajú do útrob práčky? Najčastejším vinníkom je poškodené alebo opotrebované tesnenie medzi bubnom a zvyškom práčky. Počas otáčania bubna sa ponožky môžu zachytiť a zmiznúť v mechanizme práčky. Aby ste tomuto problému predišli, je nevyhnutné pravidelne sa starať o údržbu práčky.

Ako sa správne starať o práčku?

Okrem bežného čistenia filtra je dôležité pravidelne kontrolovať stav všetkých tesnení. Preplnenie bubna môže spôsobiť nadmerné zaťaženie a následné poškodenie, preto sa vždy riaďte odporúčaniami výrobcu. Pri praní drobných kúskov oblečenia alebo podprseniek s kovovými háčikmi je vhodné používať ochranné pracie vrecká alebo textilné vrecúška, ktoré zabránia ich poškodeniu alebo strate.

Na dôkladné čistenie práčky nemusíte investovať do drahých chemických prípravkov. Úplne postačí použiť bežné suroviny, ktoré určite máte doma v kuchyni, ako sú jedlá sóda, ocot alebo kyselina citrónová. Mnohí ľudia namiesto chemických aviváží volia ocot, ktorý nielenže zmäkčuje bielizeň, ale zároveň účinne čistí práčku. Ocot môžete naliať do priehradky na prací prostriedok a sódu nasypať priamo do bubna. Alternatívne si môžete pripraviť roztok z octu a sódy a naliať ho do priehradky.

Rovnako účinná je aj kyselina citrónová. Na dosiahnutie maximálnej účinnosti nastavte program na 90 °C. Keď práčka dosiahne fázu plákania, zastavte ju a nechajte roztok pôsobiť cez noc. Ráno stačí práčku znova spustiť a nechať dokončiť program. Týmto spôsobom bude vaša práčka dokonale čistá a ponožky už viac nebudú záhadne miznúť.

Pravidelnou starostlivosťou a správnym používaním práčky môžete predísť strate oblečenia a zároveň predĺžiť životnosť vášho spotrebiča. Takto si udržíte nielen čisté prádlo, ale aj domácu pohodu.